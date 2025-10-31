Απόσυρση του iPhone 12 στην Ελλάδα λόγω υψηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε εκτελεστική απόφαση που απαιτεί την πλήρη απόσυρση του iPhone 12 με κωδικό A2403 από όλες τις χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η απόφαση αυτή, με αριθμό (ΕΕ) 2025/1760, επιβάλλει την άμεση διακοπή πωλήσεων του συγκεκριμένου μοντέλου λόγω υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Η απόφαση της ΕΕ στηρίζεται σε λεπτομερείς δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τη Γαλλική Αρχή Εποπτείας Ραδιοεξοπλισμού (ANFR). Οι μετρήσεις αποκάλυψαν ότι το iPhone 12 A2403 εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε επίπεδα που υπερβαίνουν σημαντικά τα όρια ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, οι τιμές SAR (Specific Absorption Rate) ξεπέρασαν τα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία2014/53/ΕΕ, η οποία έχει ως στόχο την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων από βλαβερέςραδιοσυχνότητες.

Επιπτώσεις για την ελληνική αγορά και τους καταναλωτές

Στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε ότι όλοι οι έμποροι και διανομείς που διαθέτουν το iPhone12 A2403 υποχρεούνται να αποσύρουν άμεσα το προϊόν από την αγορά.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την παύση πωλήσεων και την απομάκρυνση των μοντέλων από τα σημεία πώλησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ για τα μέτρα που λαμβάνουν. Οι σχετικές αποφάσεις και ενημερώσεις είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της αρχής.

Παράλληλα, η Apple καλείται να παράσχει επίσημες διευκρινίσεις και να προτείνει λύσεις όπως προγράμματα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων για τους κατόχους του συγκεκριμένου μοντέλου στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.