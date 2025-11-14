Dell Exclusive Store Press Meeting – Οι πρωτοποριακοί AI υπολογιστές

Οι πρωτοποριακοί AI υπολογιστές και οι ενεργειακά αποδοτικές λύσεις της Dell Technologies εκσυγχρονίζουν τον χώρο εργασίας

Dell Exclusive Store Press Meeting – Οι πρωτοποριακοί AI υπολογιστές
Σε μια ξεχωριστή συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου στα τέλη Οκτωβρίου στο Dell Exclusive Store στην Αθήνα (3ος όροφος, The Mall Athens, Μαρούσι), παρουσιάστηκε το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιο AI-powered υπολογιστών, οθονών και αξεσουάρ της Dell Technologies.

Με έμφαση στην απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια, τα νέα Copilot+ PCs της Dell έχουν σχεδιαστεί για να ενδυναμώσουν επιχειρήσεις και ιδιώτες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας νέα πρότυπα στον εκσυγχρονισμό του χώρου εργασίας.

dell-exclusive-store-earbuds.jpg

Η κα Έφη Γενεράλη Product Development Manager GR/CY/Malta, Dell Technologies, παρουσίασε το νέο χαρτοφυλάκιο με Dell AI PCs, που περιλαμβάνει τις σειρές Dell, Dell Pro και Dell Pro Max, σχεδιασμένες για κορυφαίες επιδόσεις.

Κύρια σημεία της παρουσίασης:

  • Dell Pro Premium Laptops: Έως και 21,2 ώρες αυτονομίας και απρόσκοπτη συνεργασία με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.
  • High-Performance AI PCs: Workstations ειδικά σχεδιασμένα για ανάπτυξη, ανάπτυξη και προσαρμογή AI εφαρμογών.
  • Copilot+ Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την παραγωγικότητα και μειώνουν τους κινδύνους ασφαλείας.
dell-exclusive-store-monitors-display-manager.jpg

Με το τέλος της υποστήριξης των Windows 10, η αναβάθμιση σε νέα PCs με AI, υψηλότερη απόδοση και ενσωματωμένα επίπεδα ασφάλειας καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.

Η Dell συνεχίζει να ηγείται στον τομέα της κυκλικής καινοτομίας, ενσωματώνοντας ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά σε όλα τα προϊόντα της.

  • 100% Ανακυκλώσιμες Συσκευασίες: Οι επαγγελματικοί φορητοί υπολογιστές και τα αξεσουάρ αποστέλλονται πλέον σε πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
dell-exclusive-storedesktop.jpg

Νέες Οθόνες και Αξεσουάρ Dell

Οι οθόνες Dell, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως #1 παγκοσμίως για 10 συνεχόμενα χρόνια, περιλαμβάνουν τις σειρές UltraSharp και Pro Plus, σχεδιασμένες για μέγιστη παραγωγικότητα και άνεση.

  • Καινοτόμα Χαρακτηριστικά: 30% μεγαλύτερη μείωση του μπλε φωτός και βελτιωμένη πολυδιεργασία μέσω του Dell Display Manager.
  • Κυκλικός Σχεδιασμός: Έως 85% ανακυκλωμένα πλαστικά και 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο σε επιλεγμένα μοντέλα.
dell-exclusive-store-meeting.jpg

Dell Pro Desk Αξεσουάρ – Για Ενισχυμένους Χώρους Εργασίας

Τα Dell Pro Desk Accessories έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη παραγωγικότητα και συνεργασία σε κάθε χώρο εργασίας. Από την Dell UltraSharp Webcam και το Dell Pro Premium Wireless Headset, έως το Dell Pro Smart Dock και τον 7-in-1 USB-C Multiport Adapter, εξασφαλίζουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και εξαιρετικές επιδόσεις.

Τα νέα Dell Pro Plus Wireless Earbuds (EB525) αποτελούν τα πρώτα earbuds της Dell και τη νεότερη προσθήκη στο AI-powered audio portfolio της.
Προσφέρουν προηγμένο φιλτράρισμα θορύβου, βελτιστοποίηση φωνής και ολοήμερη άνεση, ενώ είναι εύκολα στη διαχείριση από IT τμήματα.
Αποτελούν τα πρώτα earbuds παγκοσμίως πιστοποιημένα για Microsoft Teams Open Office, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη επικοινωνία είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε σε πολυσύχναστους χώρους.

dell-exclusive-store-alienaware-gaming.jpg

Alienware – Νέα Εποχή σε Gaming και AI Επιδόσεις

Η εκδήλωση παρουσίασε επίσης τα νέα Alienware 16 και 16x Aurora laptops, καθώς και τα Area-51 laptops, που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις νέας γενιάς με τον εμβληματικό σχεδιασμό της Alienware.
Η νέα σειρά προσφέρει εξαιρετική ταχύτητα και γραφικά σε ανταγωνιστικές τιμές, καθιστώντας το premium gaming και τις AI επιδόσεις πιο προσιτές από ποτέ.

1763131274313-802952492-dell-exclusive-storedesktop.jpg

Η κα Δέσποινα Φιλιππάτου, Commercial Manager, Oktabit, δήλωσε:

«Με εννέα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας, το Dell Exclusive Store στην Αθήνα (The Mall Athens) αποτελεί το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στα προϊόντα της Dell Technologies.
Μαζί με το Dell Exclusive Store στη Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos) προσφέρουν στους καταναλωτές τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν από κοντά τα προϊόντα της Dell σε λειτουργία.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις καινοτόμες λύσεις της Dell και να τις φέρουμε γρηγορότερα στην ελληνική αγορά.»

Dell Exclusive Store Press Meeting – Οι πρωτοποριακοί AI υπολογιστές και οι ενεργειακά αποδοτικές λύσεις της Dell Technologies εκσυγχρονίζουν τον χώρο εργασίας

