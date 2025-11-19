Νέα μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων με 1,3 δισ. κωδικούς και δύο δισ. e-mail
Αποκαλύφθηκε νέα διαρροή 1,3 δισ. κωδικών και σχεδόν 2 δισ. emails με τους ειδικούς να προτρέπουν όλους τους χρήστες να αλλάξουν άμεσα τους κωδικούς τους
Μια κολοσσιαία συλλογή 1,3 δισεκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης και 1,96 δισεκατομμυρίων email εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, σε μια από τις μεγαλύτερες υποκλοπές δεδομένων που έχουν καταγραφεί.
