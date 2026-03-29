Το TikTok αλλάζει επίπεδο: Ξεκινά casting για σειρές μικρής διάρκειας

Το TikTok φαίνεται πως ετοιμάζεται για μία σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης, καθώς έγινε γνωστή η πρόθεση να απομακρυνθεί από τη λογική των απλών viral βίντεο και να επενδύσει χρόνο και χρήμα σε μίνι δραματικές σειρές.

Πρόσφατα άρχισε να δοκιμάζει ένα ειδικό feed σύντομων δραματικών σειρών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μερικές άλλες αγορές. Τώρα, ετοιμάζεται να δημιουργήσει δικές του εκπομπές.

Η εταιρεία πραγματοποιεί casting για μία νέα παραγωγή σύντομης δραματικής σειράς αυτόν τον μήνα, αναζητώντας ηθοποιούς για ένα έργο τύπου σαπουνόπερας, σύμφωνα με ένα e–mail από υπάλληλο του TikTok που είδε το Business Insider.

Τα σχέδια παραγωγής μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για αμερικανικό σήμα κατατεθέν με τον όρο TikTok Drama. Στις υπηρεσίες που αναφέρει για το σήμα, περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και παραγωγή «σύντομων δραματικών σειρών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και webisodes».

Οι σύντομες δραματικές σειρές, που μερικές φορές ονομάζονται verticals, είναι σειρές χωρισμένες σε κλιπ 1 έως 5 λεπτών. Οι πλοκές τους αντικατοπτρίζουν αυτές των τηλεοπτικών σαπουνόπερων, συχνά με ρομαντισμό, προδοσία ή απρόσμενες ανατροπές.

Στο feed σύντομων δραματικών σειρών του TikTok, το οποίο αυτήν τη στιγμή γεμίζει με περιεχόμενο από τρίτους συνεργάτες, μερικές από τις κορυφαίες σειρές έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας παράξενες πλοκές και μοναδικούς κινούμενους χαρακτήρες.

Η προσπάθεια του TikTok να εισαχθεί στην παραγωγή σύντομων δραματικών σειρών, μπορεί να ενοχλήσει μερικούς από τους συνεργάτες του, που αυτήν τη στιγμή προσφέρουν τα δικά τους drama feeds μέσα στην εφαρμογή ως μέρος της λειτουργίας minis.

Περίπου 20 εταιρείες μικροδραματικών σειρών, συμπεριλαμβανομένων των SnackShort, NetShort και YuzuDrama, έχουν ενσωματωθεί στο TikTok ως μέσο προσέλκυσης νέων θεατών και εν τέλει συνδρομητών επί πληρωμή.

Το ενδιαφέρον του TikTok για το σύντομο δραματικό φορμάτ μπορεί να προέρχεται από τη μητρική του εταιρεία, ByteDance, που ιδρύθηκε στην Κίνα, όπου οι μίνι δραματικές σειρές έγιναν δημοφιλείς πρώτα. Χαρακτηριστικά που λειτουργούν καλά στην κινεζική αδελφή εφαρμογή του, Douyin, συχνά μεταφέρονται και στο TikTok.

Άλλες κορυφαίες εταιρείες μέσων όπως οι Netflix, Paramount και Disney σχεδιάζουν (ή εξετάζουν) να προσθέσουν περισσότερο περιεχόμενο σύντομης μορφής εφέτος. Αυτόν τον μήνα, η Amazon ξεκίνησε να δοκιμάζει μία λειτουργία μίνι δραματικής σειράς στην εφαρμογή streaming στην Ινδία.