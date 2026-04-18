Αυτό είναι το νέο παιχνίδι που πούλησε 500.000 αντίτυπα σε μόλις 48 ώρες

Υπάρχει ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα σε early access μορφή στο Steam και το Epic Games Store και έχει φέρει φρενίτιδα στο κοινό.

Ο λόγος γίνεται για το παιχνίδι με τους πειρατές, Windrose. Όπως ανακοινώθηκε, ο τίτλος κατάφερε να πουλήσει περισσότερα από 500.000 αντίτυπα μέσα σε 48 ώρες.

Ahoy, captains! Over 500,000 of you set sail in just 48 hours since Early Access launch.



This milestone belongs to you — thank you for your support and passion for Windrose.



We’re back to work on the next hotfix (coming Friday).



More to come! pic.twitter.com/uNxjxUhMP1 — Windrose (@PlayWindrose) April 16, 2026

Ο κόσμος φαίνεται πως περίμενε με ανυπομονησία την κυκλοφορία του και μετά τα θετικά σχόλια που έλαβε, επένδυσε τα χρήματά του. Το Windrose είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam και βρίσκεται σε προσφορά στα 26,99 ευρώ, ενώ, από την 21η Απριλίου θα κοστίζει 29,99 ευρώ. Ήδη έχει λάβει “Very Positive” βαθμολογία από τους παίκτες, με περισσότερες από 5.000 κριτικές.

Μάλιστα, είναι από τα πλέον επιτυχημένα παιχνίδια της χρονιάς όσον αφορά τους ταυτόχρονους παίκτες, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει 135.700 ανθρώπους πριν από 10 ώρες. Το Windrose διαδραματίζεται στην Καραϊβική σε έναν εναλλακτικό 18ο αιώνα, στη Χρυσή Εποχή των Πειρατών.

Οι παίκτες ελέγχουν έναν πειρατή που ξεκινά ως ναυαγός και θα πρέπει να συλλέξουν τροφή από την αρχή, να κυνηγήσουν και να μαζέψουν πόρους, καθώς και να κατασκευάσουν αντικείμενα και να χτίσουν καταφύγιο για να επιβιώσουν. Κεντρικός σκοπός είναι να φύγουν από το νησί και να επιστρέψουν στις ανοιχτές θάλασσες.

Πρόκειται για ένα online co–op παιχνίδι με εξερεύνηση (σε έναν μεγάλο ανοιχτό κόσμο), αλλά και crafting / survival στοιχεία, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και μάχες. Μπορείτε να παίξετε και μόνοι σας, καθώς υποστηρίζει και solo mode. Ωστόσο, η εμπειρία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο όταν παίζετε με φίλους.