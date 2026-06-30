Η Ford αναγκάστηκε να επαναπροσλάβει 300 μηχανικους - Τους είχε διώξει γιατί πίστευε

Η αμερικάνικη αυτοβιομηχανία Ford προχώρησε στην επαναπρόσληψη εκατοντάδων έμπειρων μηχανικών, αναγνωρίζοντας έμπρακτα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπόρεσε να φτάσει το επίπεδο των δεξιοτήτων τους στους κρίσιμους ποιοτικούς ελέγχους της παραγωγής.

Παρά το ότι οι δημιουργοί λογισμικού υπόσχονται δραστική μείωση του κόστους και κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας, ο αμερικανικός κολοσσός στράφηκε ξανά στον ανθρώπινο παράγοντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg, η διοίκηση της εταιρείας παραδέχτηκε ότι τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν στις θέσεις τους πάνω από 300 βετεράνοι επιθεωρητές για να καλύψουν τα σημαντικά κενά που άφησαν πίσω τους τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Κι όμως, η Ford ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τον θόρυβο γύρω από το AI, επηρεασμένη και από τον ενθουσιασμό της Wall Street για την αύξηση των περιθωρίων κέρδους.

Το χρονικό της μετάβασης και οι αστοχίες του AI

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jim Farley, δήλωνε πέρυσι τον Ιούνιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αφήσει πίσω της πολλούς εργαζόμενους γραφείου. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο, ο επιχειρησιακός διευθυντής Kumar Galhotra ανακοίνωνε στους επενδυτές την καθολική εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών σε όλο το βιομηχανικό σύστημα. Η προσπάθεια αυτή περιλάμβανε την εγκατάσταση 900 καμερών με AI στα εργοστάσια με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων στην πηγή.

Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε διαφορετική. Όπως ανακοινώθηκε από τον Charles Poon, αντιπρόεδρο του τμήματος vehicle hardware engineering, οι έλεγχοι που βασίστηκαν αποκλειστικά στο AI απέτυχαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Η διοίκηση πίστεψε λανσάροντας την τεχνολογία και τροφοδοτώντας την με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις ότι αυτό θα αρκούσε για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν διέθεταν την τεχνογνωσία των παλαιότερων τεχνικών, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει προτού προλάβουν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους για τη βελτίωση του συστήματος.

Η επιστροφή των βετεράνων

Η Ford αναγνώρισε ότι για να αναβαθμιστούν τα εργαλεία μηχανικής μάθησης έπρεπε πρώτα να εκπαιδευτούν από τους πιο έμπειρους ανθρώπους. Οι 300 βετεράνοι μηχανικοί επέστρεψαν όχι μόνο για να καθοδηγήσουν τα συστήματα AI, αλλά και για να αναλάβουν τον ρόλο του μέντορα για τους νεότερους εργαζόμενους της εταιρείας.

Αυτή η στρατηγική στροφή συνέπεσε με μια μεγάλη επιτυχία για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ford ανακατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες μαζικής παραγωγής στις ΗΠΑ στην έρευνα Initial Quality Study της JD Power, έναν τίτλο που είχε να κερδίσει από το 2010. Η ίδια η εταιρεία σημείωσε ότι η επίτευξη αυτής της κορυφαίας ποιότητας απαίτησε μια ριζική ανανέωση του ταλέντου της, η οποία περιλάμβανε την αντικατάσταση ανώτερων στελεχών και την αξιοποίηση της συσσωρευμένης σοφίας των ανθρώπων που σχεδιάζουν αυτοκίνητα για δεκαετίες.

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