Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

Η λειτουργία της που οι περισσότεροι αγνοούν 

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην υποδοχή φόρτισης των κινητών είναι ένα μικφωνο ακύρωσης θορύβου που βελτιώνει την ποιότητα ήχου στις κλήσεις.
  • Το μικρόφωνο καταγράφει τον περιβάλλοντα θόρυβο και το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να ξεχωρίσει τη φωνή από τον θόρυβο.
  • Χωρίς αυτήν την τρύπα δεν θα ήταν δυνατή η καθαρή μετάδοση φωνής, ειδικά σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
  • Το μικρόφωνο χρησιμοποιείται επίσης για εγγραφή βίντεο, φωνητικό έλεγχο και κλήσεις hands
  • free, και συχνά υπάρχουν περισσότερα από ένα μικρόφωνα στη συσκευή.
  • Οι κατασκευαστές προειδοποιούν να μην εισάγονται αντικείμενα στην τρύπα για να αποφευχθούν βλάβες και απώλεια ανθεκτικότητας στο νερό.
Snapshot powered by AI

Όλα τα κινητά, είτε είναι Android, είτε είναι συσκευή της Apple δίπλα από την υποδοχή του φορτιστή, έχουν μια μικρή στρογγυλή τρύπα, η οποία έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών δεν γνωρίζουν.

Αυτή η δυσδιάκριτη τρύπα είναι στην πραγματικότητα ένα μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου (noise cancelling). Είναι ένα λεγόμενο δευτερεύον μικρόφωνο που εξασφαλίζει καθαρό ήχο κατά τη διάρκεια κλήσεων, βίντεο ή φωνητικών μηνυμάτων.

Λειτουργεί καταγράφοντας τον θόρυβο του περιβάλλοντος και το λογισμικό του τηλεφώνου στη συνέχεια χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να διαχωρίσει τη φωνή σας από τον θόρυβο που υπάρχει στον χώρο με σκοπό να τον ελαχιστοποιήσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι αντί για το βουητό ο συνομιλητής σας ακούει τη φωνή σας καθαρά.

Ο ιστότοπος SecureStuff γράφει μάλιστα: «Χωρίς αυτήν την τρύπα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη μετάδοση φωνής. Χάρη σε αυτήν την οπή, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή σας ακόμα και σε ένα θορυβώδες δωμάτιο».

Άλλες λειτουργίες αυτής της τρύπας

Εκτός από τις κλήσεις, το μικρόφωνο χρησιμοποιείται επίσης για εγγραφή βίντεο, φωνητικό έλεγχο και κλήσεις hands-free. Ορισμένα τηλέφωνα διαθέτουν ακόμη και περισσότερα από ένα από αυτά τα μικρόφωνα. Ένα στο κάτω μέρος, ένα στο πάνω μέρος και μερικές φορές στο πίσω μέρος δίπλα στον φακό της κάμερας. Όλα αυτά συνεργάζονται για να βοηθήσουν το τηλέφωνο να εντοπίσει σωστά τη φωνή σας.

Για την αποφυγή ζημιών, το μικρόφωνο είναι συνήθως κρυμμένο σε έναν πλαστικό θάλαμο ή σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κανάλι που προστατεύει τη μεμβράνη του. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι δεν έχει σημασία αν κάποιος τρυπήσει την τρύπα. Ωστόσο, οι κατασκευαστές συμβουλεύουν να μην βυθίζετε αντικείμενα μέσα σε αυτό - υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο μηχανικής βλάβης, αλλά και σπασίματος της σφράγισης και, κατά συνέπεια, της αντοχής στο νερό.

Τι πρέπει να προσέχετε

Λόγω του μεγέθους και του σχήματός του, πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την οπή με την υποδοχή για μια αφαιρούμενη κάρτα SIM. Αλλά η διαφορά είναι συχνά ευδιάκριτη. Η υποδοχή SIM έχει συνήθως ένα λεπτό πλαίσιο ή βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. Η οπή του μικροφώνου είναι συνήθως κοντά στην υποδοχή USB-C ή στην υποδοχή φόρτισης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:34ΕΥ ΖΗΝ

Μέδουσες, τσούχτρες και σκορπίνες - Τι να προσέχουμε στη θάλασσα και πώς να προστατευτούμε

22:25TRAVEL

Ένας επίγειος παράδεισος κοντά στο Ρέθυμνο: Το φαράγγι που πρέπει όλοι να επισκεφτούν

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσαράξεις σκαφών σε Αίγινα και Αντίπαρο

22:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απτόητο το Μαρόκο, ξεπέρασε το εμπόδιο του Καναδά (3-0) και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με πατίνι «εγκλωβίστηκε» στον... Κηφισό – Η επιχείρηση… απελευθέρωσής του

21:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαιρινή μπόρα αυτή την ώρα στην Αχαϊα - Δείτε το βίντεο

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις Αλβανών στην Κόνιτσα: Εντοπίστηκαν στα σύνορα με 6 κιλά τσάι του βουνού

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Νεκρός 81χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 64χρονος για καλλιέργεια κάνναβης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επίτιμος δημότης Αγαθονησίου: «Πατρίδα είναι κυρίως όλοι όσοι ζουν στα όρια του χάρτη»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Χεζμπολάχ και η Χαμάς «παρούσες» στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

21:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης με λεία άνω των 120.000 ευρώ

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Μήνυμα από το 112

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πυρκαγιά στην Κρηστώνη

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό - Οι Ιρανοί «ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία»

20:45LIFESTYLE

Νόνη Δούνια: Μεγάλη τιμή να γίνω κουμπάρα της Δανάης Μπάρκα

20:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Μουντιάλ 2026: Καναδάς-Μαρόκο (0-2, B' Ημίχρονο) για μια θέση στα προημιτελικά

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο νέα περιστατικά απάτης σε μόλις 24 ώρες με λεία πάνω από 10.000 ευρώ

20:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός 3-1 Άγιαξ: Εξαιρετική εμφάνιση και νίκη στο φινάλε της ολλανδικής περιοδείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Μήνυμα από το 112

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαιρινή μπόρα αυτή την ώρα στην Αχαϊα - Δείτε το βίντεο

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

21:42LIFESTYLE

Η «Νταίζη» των «Ντιουκς» σε σπάνια έξοδο στο Χόλιγουντ - H φαντασίωση των '80s στα 72 της

14:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα λίγες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις Αλβανών στην Κόνιτσα: Εντοπίστηκαν στα σύνορα με 6 κιλά τσάι του βουνού

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με πατίνι «εγκλωβίστηκε» στον... Κηφισό – Η επιχείρηση… απελευθέρωσής του

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το Super El Niño τον χειμώνα στην Ελλάδα - Πρόγνωση ECMWF, CanSIPS και CFS

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός - «Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο», λέει ο Γεωργιάδης

19:00ΥΓΕΙΑ

Γυαλιά ηλίου: Από τα οπτικά και στα… σούπερ μάρκετ - Τι σημαίνει το σήμα CE στα γυαλιά «μαϊμού»

22:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απτόητο το Μαρόκο, ξεπέρασε το εμπόδιο του Καναδά (3-0) και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δύο οικισμών - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στην Κατερίνη: «Άκουσα ένα μπαμ και την είδα νεκρή» - Πώς σκοτώθηκε η 50χρονη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Είχαν σταλεί 11 ειδοποιήσεις σε 1 λεπτό από συναγερμό», λέει ένοικος της πολυκατοικίας - Το σύστημα συναγερμού κατέγραψε την κατάρρευση

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλοδαποί «ναυαγοσώστες» με μόνο προσόν το… διαβατήριο – Συναγερμός για την ασφάλεια σε πισίνες μεγάλων ξενοδοχείων

21:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ