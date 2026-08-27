Παιδί-«θαύμα» προειδοποιεί: «Είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να ελέγξει την Τεχνητή Νοημοσύνη»

Για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μίλησε ο 15χρονος Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 3ου Βαλκανικού Θερινού Σχολείου Φυσικής.

Μόλις 15 ετών και ήδη οι ιδέες του για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν ταξιδέψει πέρα από τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας το ενδιαφέρον ακόμη και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, το «παιδί-θαύμα» της κβαντικής φυσικής, προειδοποιεί για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και εντυπωσιάζει με την ωριμότητα και την σκέψη του.

Ο μαθητής, που φέτος θα φοιτήσει στην Α΄ Λυκείου και έχει γίνει γνωστός για την ενασχόλησή του με την κβαντική φυσική, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να τεθούν όρια στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση γιατί ίσως είμαστε η πρώτη γενιά που μπορεί να δημιουργήσει κάτι που θα ξεπεράσει τον άνθρωπο και ίσως η τελευταία που μπορεί να αποφασίσει αν θα το ελέγξει», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζεται ως ένα χρήσιμο εργαλείο, ωστόσο η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται δημιουργεί, κατά την άποψή του, σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον. «Στα επόμενα 10-15 χρόνια, αν δεν βάλουμε όρια χθες και όχι σήμερα, μπορεί το ανθρώπινο είδος να εξαφανιστεί», είπε, εκφράζοντας τον προβληματισμό ότι στο μέλλον τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο έλεγχο.

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών, ενώ οι ιδέες του έχουν συζητηθεί και εκτός Ελλάδας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, στόχος του είναι να συνεχίσει την ενασχόλησή του με την επιστήμη, συνδυάζοντας δύο πεδία που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, το διάστημα και την ιατρική.