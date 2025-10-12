Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

Το 1986, το χωριό χαρακτηρίστηκε παραδοσιακή κοινότητα, και άρχισαν να επιστρέφουν κάτοικοι που ανακατασκεύαζαν τα παλιά πέτρινα σπίτια

Δημήτρης Δρίζος

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη
Στην πλαγιά του θρυλικού Ολύμπου, σε ύψος 450 μέτρων μέσα σε πυκνό πευκοδάσος, βρίσκεται ο Παλαιός (Παλαιός) Παντελεήμονας, ένα παραδοσιακό ελληνικό χωριό με μοναδικό πλεονέκτημα: είναι ορεινό, αλλά μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη θάλασσα.

Το χωριό ανήκει στην περιοχή της Πιερίας και η γραφικότητά του το έχει κάνει αγαπημένο σημείο γυρισμάτων ταινιών.

Χωριό και κινηματογράφος

Ο Παλαιός Παντελεήμονας έγινε γνωστός διεθνώς ως σκηνικό της ταινίας “Alexander the Great” του αείμνηστου σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου το 1980. Ο Αγγελόπουλος, βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα, είχε ιδιαίτερο κινηματογραφικό ύφος, γνωστό για την ατμοσφαιρική του προσέγγιση. Από τότε, και άλλες ελληνικές ταινίες έχουν γυριστεί στην περιοχή, προβάλλοντας την αυθεντική ομορφιά του χωριού με τα πέτρινα σπίτια, τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα δάση από πεύκα και οξιές που το περιβάλλουν.

Ιστορία του χωριού

Ο Παλαιός Παντελεήμονας ερήμωσε τη δεκαετία του 1950, όταν οι κάτοικοί του αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το βουνό και τον βαρύ χειμώνα και να μετακομίσουν σε μια πιο προσβάσιμη τοποθεσία με ηπιότερο κλίμα. Εκεί ίδρυσαν τον Νέο Παντελεήμονα, κοντά στην παραλία.

Ωστόσο, η ταινία του Αγγελόπουλου ανέδειξε την αρχοντιά του παλιού χωριού, με τα παραδοσιακά σπίτια και τα σοκάκια του, ξανακερδίζοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Αρκετά χρόνια μετά την προβολή της ταινίας, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες ανέβαιναν την 4 χιλιομέτρων στριφογυριστή οδό από τον Νέο Παντελεήμονα για να δουν από κοντά τον Παλαιό Παντελεήμονα και μαγεύονταν από την ακατέργαστη ομορφιά του.

Παραδοσιακή αναβίωση

Το 1986, το χωριό χαρακτηρίστηκε παραδοσιακή κοινότητα, και άρχισαν να επιστρέφουν κάτοικοι που ανακατασκεύαζαν τα παλιά πέτρινα σπίτια σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν τη διατήρηση της αρχικής αρχιτεκτονικής. Τα αυτοκίνητα δεν επιτρέπονται μέσα στο χωριό, ενώ μεγάλος χώρος στάθμευσης στη είσοδο υποδέχεται τους επισκέπτες. Σταδιακά εμφανίστηκαν ξενώνες, ταβέρνες και καφέ.

Όλα τα σπίτια είναι κατασκευασμένα από πέτρα του Ολύμπου, συλλεγμένη από μακεδονίτες τεχνίτες. Από ψηλά, τα κεραμοσκεπή σπίτια φαίνονται διάσπαρτα, με τις φωλιές των χελιδονιών να ξεχωρίζουν. Οι πέτρινες κατοικίες, που στηρίζονται σε απόκρημνες πλαγιές, προσφέρουν θέα στις κορυφές του Ολύμπου και στο Αιγαίο Πέλαγος.

Τα σοκάκια και η πλατεία

Τα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού διασχίζουν ολόκληρη την περιοχή και φέρουν χαρακτηριστικά πέτρινα στολίδια. Στην κεντρική πλατεία δεσπόζει η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ το παλιό σχολείο έχει μετατραπεί σε ξενώνα και παραδοσιακό καφέ, όπου σερβίρονται πίτες και γλυκίσματα της περιοχής. Η πλατεία σκιάζεται από έναν αιωνόβιο πλάτανο, δύο ιτιές, λεύκες και πυκνά κλήματα, αφήνοντας μόνο μικρά ανοίγματα στον ουρανό.

Στην κεντρική οδό προς την πλατεία βρίσκονται καταστήματα με τοπικά προϊόντα, όπως μέλι και τσίπουρο, ζαχαροπλαστεία με μικρά τραπεζάκια και ταβέρνες που προσφέρουν παραδοσιακά πιάτα.

Ένας προορισμός για επισκέπτες

Σήμερα, ο Παλαιός Παντελεήμονας συνδυάζει την ορεινή γοητεία με την πρόσβαση στη θάλασσα, προσελκύοντας τουρίστες που αναζητούν αυθεντική ελληνική εμπειρία. Η διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και η αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος κάνουν το χωριό ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

