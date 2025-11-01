Λαγκάδια: Το «κρεμαστό» χωριό της Αρκαδίας - Πώς πήραν το όνομά τους

Κτισμένο σε απότομη πλαγιά του Μαινάλου, μέσα σε πλούσια βλάστηση, φαίνεται να κρέμεται πάνω από το άγριο φαράγγι που σχηματίζει ο ποταμός Τουθόα. Τα Λαγκάδια, το «κρεμαστό χωριό της Αρκαδίας», όπως αποκαλείται από παλιά, είναι ένα αριστούργημα φυσικό και αρχιτεκτονικό.

Η ορεινή γραφική κωμόπολη Λαγκάδια, βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Πελοποννήσου και είναι αμφιθεατρικά χτισμένη σε μια απότομη κατάφυτη πλαγιά του Μαινάλου, που έχει κλίση 70 μοιρών. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων και απέχει 65 χλμ από την Τρίπολη.

Τα Λαγκάδια χωρίζονται στην Πάνω και την Κάτω Γειτονιά. Ο Κάτω Μαχαλάς βρίσκεται σε μια κατάφυτη ρεματιά που κυλά το Λαγκαδιανό ποτάμι, του Τουθόα κατά τον Παυσανία, που αποτελεί παραπόταμο του Λάδωνα ενώ ο Πάνω Μαχαλάς ξεχωρίζει για την γραφικότητά του και την μοναδική πανοραμική θέα που προσφέρει στον επισκέπτη.

Τα Λαγκάδια, πιθανόν, πήραν το όνομά τους από τις τέσσερις χαράδρες που αυλακώνουν την περιοχή ενώ υπάρχουν πετρόχτιστα καλντερίμια που ενώνουν τις 18 συνοικίες. Από αυτή την μορφολογία του εδάφους έλαβαν το όνομά τους τα Λαγκάδια.

Η δημιουργία του χωριού των Λαγκαδιών πιθανολογείται στο 13ο και 15ο αιώνα και κατά μια εκδοχή οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι μάστορες που έχτισαν το κάστρο της Άκοβας στα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Κατά την αρχαιότητα από τα Λαγκάδια περνούσε ο δρόμος που οδηγούσε στην Ολυμπία όπου διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τα Λαγκάδια έχουν πλούσια ιστορία ενώ πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό αγώνα του Μοριά κατά των Τούρκων. Είναι η πατρίδα της οικογένειας των Δεληγιαννέων αλλά και πολλών άλλων αγωνιστών του 1821. Η οικογένεια των Δεληγιαννέων ήταν μια από τις ισχυρότερες και πλουσιότερες της περιοχής, η οποία πρωτοστάτησε στην προετοιμασία και την διεξαγωγή του Αγώνα κατά των Τούρκων.

Επί πολλά χρόνια, η οικογένεια αναδείκνυε έναν από τους δυο μοραγιάννηδες (αρχηγός προεστών) που είχαν έδρα την Τρίπολη, τον μοραγιάννη Ιωάννη Δεληγιάννη που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους μέσα στο σπίτι του το 1816. Λίγο μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, πέθανε και ο γιός του Θεοδωράκης από τα βασανιστήρια που υπέστη στην φυλακή.

Άλλοι αξιόλογοι άνδρες της ίδιας οικογένειας είναι και ο πολέμαρχος Κανέλλος Δεληγιάννης ο οποίος αργότερα επιτέλεσε και πρόεδρος της Βουλής.

Τα Λαγκάδια είναι και γενέτειρα δυο πρωθυπουργών του Ελληνικού κράτους, τον Θεόδωρο Π. Δεληγιάννη που δολοφονήθηκε το 1905 έξω από τη Βουλή και τον Νικόλαο Π. Δεληγιάννη που διενήργησε τις βουλευτικές εκλογές του 1895.

Σημαντικό ρόλο στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 έπαιξαν ο Θανάσης Κίντζιος στη μάχη της Γράνας, ο ήρωας των Τρικόρφων Παπασταθούλης, ο Ιωάννης Θεοφιλόπουλος ή Τσακαλογιάννης ή Καραβογιάννης που ήταν στενός συνεργάτης του Παπανικολή και του Κανάρη καθώς και πολλοί άλλοι.

Στο κέντρο του χωριού υπάρχει Ηρώο, αφιερωμένο στην μνήμη των πεσόντων Λαγκαδινών που συμμετείχαν στους Εθνικούς Αγώνες.

Συγχρόνως, τα Λαγκάδια είναι η πατρίδα των Λαγκαδιανών μαστόρων, που ήταν τεχνίτες της πέτρας. Οι Λαγκαδιανοί χτίστες κόσμησαν, με τα υπέροχα πέτρινα αρχιτεκτονήματά τους, την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και πολλές περιοχές όλης της Ελλάδας. Μερικά από τα αριστουργήματά τους είναι εκκλησίες, γεφύρια, πέτρινα αρχοντικά, διώροφα και τριώροφα σπίτια, νερόμυλοι, αυλές κ.ά.

Τα Λαγκάδια θεωρούνται ένα πέτρινο κομψοτέχνημα που περιβάλλεται από ένα εντυπωσιακό τοπίο με τρεχούμενα νερά, καρυδιές, πλατάνια και γραφικά καλντερίμια. Στην κεντρική πλατεία του χωριού που βρίσκεται στο χείλος της ρεματιάς και πλαισιώνεται από αιωνόβια πλατάνια, θα βρείτε παραδοσιακά καφενεία, εστιατόρια και ταβέρνες όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το φαγητό σας και να περάσετε στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Το πετρόχτιστο χωριό Λαγκάδια, είναι ένας σύγχρονος και ιδανικός προορισμός διακοπών που διαθέτει άριστη τουριστική υποδομή με ξενοδοχεία, ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια καθώς και άφθονες επιλογές για διασκέδαση και διάφορες δραστηριότητες.

