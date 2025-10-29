Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψει κάποιος - Και δεν είναι η Ελλάδα ανάμεσά τους

Η Berkshire Hathaway Travel Protection δημοσίευσε τη λίστα για το 2026 αλλά η χώρα μας δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη 15άδα

Δημήτρης Δρίζος

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψει κάποιος - Και δεν είναι η Ελλάδα ανάμεσά τους
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν κάποιος σχεδιάζει το επόμενο ταξίδι του, το πρώτο πράγμα που περνά από το μυαλό του είναι το πόσο ασφαλής θα είναι ο προορισμός που θα επιλέξει.

Η ασφάλεια μιας χώρας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία του ταξιδιώτη, αφού κανείς δεν θέλει να ανησυχεί για ζητήματα εγκληματικότητας, παρενοχλήσεων ή υγειονομικών κινδύνων. Κάποιες χώρες θεωρούνται παραδοσιακά ασφαλείς, ενώ άλλες παραμένουν λιγότερο φιλόξενες από αυτή την άποψη.

Πρόσφατα, η Berkshire Hathaway Travel Protection δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια το 2026. Αν και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ψηλά, η Ελλάδα δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα.

Η χώρα που κατέκτησε την κορυφή

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ολλανδία ανακηρύχθηκε η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Η χώρα των τουλιπών, των ποδηλάτων και των καναλιών κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στα υψηλά πρότυπα υγείας, την κοινωνική της οργάνωση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες.
Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας, οι ταξιδιώτες πλέον αντιλαμβάνονται την έννοια της ασφάλειας πιο ολιστικά: δεν πρόκειται μόνο για τα ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά και για την ποιότητα ζωής, την πρόσβαση στην περίθαλψη και την κοινωνική ισότητα. «Η Ολλανδία συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία, κάτι που την καθιστά ιδανικό προορισμό για τη νέα χρονιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε την Αυστραλία, που ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδο διαβίωσης, τις σύγχρονες πόλεις και τα μοναδικά φυσικά τοπία της. Από τη Μεγάλη Βαριέρα Κοραλλιών μέχρι την Όπερα του Σίδνεϊ και το Ayers Rock, η χώρα προσφέρει ένα μείγμα περιπέτειας και ηρεμίας.

Η τρίτη θέση ανήκει στην Αυστρία, έναν προορισμό που συνδυάζει την πολιτιστική αίγλη της Βιέννης με την εντυπωσιακή ομορφιά των Άλπεων. Η Ισλανδία ακολουθεί στην τέταρτη θέση, συνεχίζοντας να θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς και φιλήσυχες χώρες του κόσμου, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Καναδάς, με τις απέραντες εκτάσεις του, τα βουνά και τις πόλεις που φημίζονται για τη φιλοξενία τους.

Οι 15 πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια το 2026

  1. Ολλανδία

  2. Αυστραλία

  3. Αυστρία

  4. Ισλανδία

  5. Καναδάς

  6. Νέα Ζηλανδία

  7. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

  8. Ελβετία

  9. Ιαπωνία

  10. Ιρλανδία

  11. Βέλγιο

  12. Πορτογαλία

  13. Γαλλία

  14. Ηνωμένο Βασίλειο

  15. Δανία

Πρόκειται για χώρες που συνδυάζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας με σταθερότητα, ποιότητα ζωής και σύγχρονες υποδομές, στοιχεία που τις καθιστούν κορυφαίες επιλογές για όσους θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς άγχος το 2026.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Βόλος: Ολοκληρωτικό «λίφτινγκ» στην ενδεκάδα από τον Μεντιλίμπαρ

17:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Δικαίωση Δ. Γιαννακόπουλου: Απαλλάχτηκε από τον αθλητικό δικαστή μετά από καταγγελία του ΟΣΦΠ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αυστραλία: Στοχοποιούν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου και να εξωθούν σε βία για... πλάκα

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα επιδόματα Οκτωβρίου – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αιγάλεω – Άρης 1-3: Οι «κίτρινοι» έκαναν το χρέος τους και το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

16:57TRAVEL

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψει κάποιος - Και δεν είναι η Ελλάδα ανάμεσά τους

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση έλαβε 500 λίρες για να εγκαταλείψει τη χώρα

16:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ξεκάθαρο και παθιασμένο μήνυμα παραμονής στους Μπακς - Βίντεο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το υπερόπλο που «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί» - Ο Πούτιν παρουσίασε το Poseidon

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ ετοιμαζόταν να μεταφερθεί στο γιατρό

16:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνέδριο του πανεπιστημίου Cambridge για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Όχι σε άρση για τη Λιάνα Κανέλλη από την Ολομέλεια

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρένο στο ποτό των ανηλίκων: Χειροπέδες σε επτά άτομα και εκατοντάδες έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βρέθηκαν 69 χρυσά νομίσματα σε αυλή σπιτιού από την εποχή των Τυδώρ - Αστρονομική η αξία τους σε δημοπρασία

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά

16:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Το Σάββατο (01/11) η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό – Το πρόγραμμα

16:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στο 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού Wushu στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Όχι σε άρση για τη Λιάνα Κανέλλη από την Ολομέλεια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Τι υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά» - Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Βίντεο-σοκ με γυναίκα να εκλιπαρεί τον σύντροφό της - «Δεν έρχομαι μέσα γιατί θα με χτυπήσεις κι άλλο»

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

16:57TRAVEL

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψει κάποιος - Και δεν είναι η Ελλάδα ανάμεσά τους

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ