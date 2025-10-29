Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψει κάποιος - Και δεν είναι η Ελλάδα ανάμεσά τους

Όταν κάποιος σχεδιάζει το επόμενο ταξίδι του, το πρώτο πράγμα που περνά από το μυαλό του είναι το πόσο ασφαλής θα είναι ο προορισμός που θα επιλέξει.

Η ασφάλεια μιας χώρας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία του ταξιδιώτη, αφού κανείς δεν θέλει να ανησυχεί για ζητήματα εγκληματικότητας, παρενοχλήσεων ή υγειονομικών κινδύνων. Κάποιες χώρες θεωρούνται παραδοσιακά ασφαλείς, ενώ άλλες παραμένουν λιγότερο φιλόξενες από αυτή την άποψη.

Πρόσφατα, η Berkshire Hathaway Travel Protection δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια το 2026. Αν και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ψηλά, η Ελλάδα δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα.

Η χώρα που κατέκτησε την κορυφή

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ολλανδία ανακηρύχθηκε η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Η χώρα των τουλιπών, των ποδηλάτων και των καναλιών κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στα υψηλά πρότυπα υγείας, την κοινωνική της οργάνωση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας, οι ταξιδιώτες πλέον αντιλαμβάνονται την έννοια της ασφάλειας πιο ολιστικά: δεν πρόκειται μόνο για τα ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά και για την ποιότητα ζωής, την πρόσβαση στην περίθαλψη και την κοινωνική ισότητα. «Η Ολλανδία συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία, κάτι που την καθιστά ιδανικό προορισμό για τη νέα χρονιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε την Αυστραλία, που ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδο διαβίωσης, τις σύγχρονες πόλεις και τα μοναδικά φυσικά τοπία της. Από τη Μεγάλη Βαριέρα Κοραλλιών μέχρι την Όπερα του Σίδνεϊ και το Ayers Rock, η χώρα προσφέρει ένα μείγμα περιπέτειας και ηρεμίας.

Η τρίτη θέση ανήκει στην Αυστρία, έναν προορισμό που συνδυάζει την πολιτιστική αίγλη της Βιέννης με την εντυπωσιακή ομορφιά των Άλπεων. Η Ισλανδία ακολουθεί στην τέταρτη θέση, συνεχίζοντας να θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς και φιλήσυχες χώρες του κόσμου, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Καναδάς, με τις απέραντες εκτάσεις του, τα βουνά και τις πόλεις που φημίζονται για τη φιλοξενία τους.

Οι 15 πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια το 2026

Ολλανδία Αυστραλία Αυστρία Ισλανδία Καναδάς Νέα Ζηλανδία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ελβετία Ιαπωνία Ιρλανδία Βέλγιο Πορτογαλία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Δανία

Πρόκειται για χώρες που συνδυάζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας με σταθερότητα, ποιότητα ζωής και σύγχρονες υποδομές, στοιχεία που τις καθιστούν κορυφαίες επιλογές για όσους θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς άγχος το 2026.