Μπάρος: Το ομορφότερο οδικό πέρασμα της Ελλάδας που νιώθεις ότι «πετάς στα σύννεφα»

Το Πέρασμα ή Αυχένας του Μπάρου αποτελεί ένα από τα τρία περάσματα της Πίνδου και βρίσκεται στο δυτικό περιθώριο του Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης (περιοχή Ασπροποτάμου).

Στα 1.905 μέτρα υψόμετρο, αποτελεί το υψηλότερο οδικό πέρασμα της χώρας. Ο δρόμος συνδέει την Ανθούσα και το Χαλίκι (Ασπροπόταμος, Θεσσαλία) με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκούκι (Ηπειρος). Ασφαλτοστρώθηκε το 2014, ενώ τους χειμερινούς μήνες παραμένει κλειστό στη κυκλοφορία λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Το τοπίο είναι άγριο, πετρώδες και χωρίς σημαντική βλάστηση λόγω του μεγάλου υψομέτρου. Από το πέρασμα διακρίνονται και οι κορυφές Περιστέρι/Λάκμος και Κακαρδίτσα προς τη πλευρά της Θεσσαλίας.

Eurokinissi

Ανηφορίζοντας προς το Πέρασμα, ο επισκέπτης μπορεί να δει την εντυπωσιακή στρωματογραφία της ζώνης Πίνδου, με τους πολύχρωμους σχηματισμούς από ραδιολαρίτες, ασβεστολίθους και αργιλικούς σχιστολίθους ηλικίας από Ιουρασικό έως Κρητιδικό. Στις πλαγιές του Μπάρου μπορεί κανείς να δει και τις παγετωνικές μοραίνες, ιζήματα που αποτέθηκαν κατά τη κίνηση των παγετώνων στο Πλειστόκαινο (περίπου 100-500 χιλιάδες χρόνια πριν).

