Το ιστορικό μοναστήρι του Ρεθύμνου: Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης–Μπαλή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της ενδοχώρας του Ρεθύμνου. Βρίσκεται, κοντά στον οικισμό Μπαλί, και δεσπόζει πάνω από το Κρητικό Πέλαγος, αποτελώντας επί αιώνες σημείο πνευματικής αναφοράς για την περιοχή.

