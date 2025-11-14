Ιστορική διάκριση για τη Φλώρινα: Κορυφαίος χειμερινός προορισμός

Η Φλώρινα αναδεικνύεται σε διεθνή τουριστικό προορισμό, καθώς κατέκτησε το πρώτο βραβείο Χειμερινού Τουριστικού Προορισμού στην κορυφαία τουριστική έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διεθνή διάκριση της περιοχής. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαγωνισμού του ΕΟΤ, στον οποίο τιμήθηκαν δέκα ελληνικοί προορισμοί. Η Φλώρινα ξεχώρισε ανάμεσα σε εννέα παραθαλάσσιους ή νησιωτικούς προορισμούς (όπως Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος) και απέσπασε το βραβείο ως ο κορυφαίος ορεινός προορισμός της Ελλάδας.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν περίπου 8.000 επισκέπτες από σημαντικές ξένες αγορές. Τα βραβεία απένειμε η γνωστή Βρετανίδα travel influencer, η οποία εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη Φλώρινα και δέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία.

Η ενίσχυση του τουριστικού και οινικού αποτυπώματος της περιοχής συνεχίζεται, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η επίσκεψη 8 έως 10 διανομέων κρασιού από το Παρίσι, το διάστημα 4 έως 7 Δεκεμβρίου, με σκοπό τη γνωριμία με τα οινοποιεία της Δυτικής Μακεδονίας και την εξέταση πιθανών συνεργασιών, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο Αθανάσιος Τάσκας, αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, τόνισε πως πρόκειται για μία περιοχή με φυσική ομορφιά και αρμονία, που περιστοιχίζεται από έξι λίμνες, ποτάμια και πυκνά δάση, ενώ διακρίνεται επιπλέον για την οινοποιία και τη γαστρονομία.

Διαβάστε επίσης