Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

Το περιοδικό reisereporter παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Τήλο, αναδεικνύοντας το νησί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικοτουρισμού στην Ευρώπη. Στο ρεπορτάζ περιγράφεται πώς η Τήλος έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους πρώτους προορισμούς «μηδενικών αποβλήτων» παγκοσμίως, μέσα από ένα πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης και κυκλικής διαχείρισης απορριμμάτων. Η Τήλος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικολογικού τουρισμού στη Μεσόγειο, καθώς έχει αναπτύξει ένα σχεδόν πλήρως κυκλικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Το νησί έχει καταφέρει να μειώσει σχεδόν στο μηδέν τα σκουπίδια που καταλήγουν σε χωματερές, γεγονός που του έχει χαρίσει διεθνή αναγνώριση ως «πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων».

Πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης

Η Τήλος έχει εγκαταστήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ανακύκλωσης, στο οποίο σχεδόν όλα τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται ή αξιοποιούνται ενεργειακά. Από το 2023, η λειτουργία μιας νέας μονάδας επεξεργασίας έχει αντικαταστήσει την παλιά χωματερή, με αποτέλεσμα κανένα σκουπίδι να μην θάβεται πλέον στο έδαφος.

Η διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται σε πλήρη διαλογή στην πηγή. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν κοινόχρηστους κάδους στον δρόμο, καθώς τα απορρίμματα συλλέγονται απευθείας από τα νοικοκυριά.

Καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης

Στο νησί αποφεύγονται πλήρως τα πλαστικά μιας χρήσης. Ο καφές σερβίρεται μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια, ενώ το νερό διατίθεται αποκλειστικά σε προσωπικά μπουκάλια. Οι πλαστικές σακούλες έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί από την καθημερινότητα.

Τα οργανικά απορρίμματα μετατρέπονται σε λίπασμα, τα ανακυκλώσιμα υλικά επανεντάσσονται στην παραγωγή, ενώ ό,τι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί αξιοποιείται για παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, ηλεκτρικές συσκευές και υφάσματα επισκευάζονται ή επαναχρησιμοποιούνται δημιουργικά, συχνά σε μορφή καλλιτεχνικών κατασκευών.

Τεχνολογία και συμμετοχή των κατοίκων

Οι περίπου 800 κάτοικοι της Τήλου συμμετέχουν ενεργά στο σύστημα, χρησιμοποιώντας ακόμη και εφαρμογή κινητού που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα ανακύκλωσης στο νησί. Το πρόγραμμα ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση και λειτουργεί ως κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαχείριση απορριμμάτων.

Οι επισκέπτες ενημερώνονται από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους, ενώ στο λιμάνι λειτουργεί σημείο πληροφόρησης για το οικολογικό μοντέλο του νησιού, μαζί με προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά.

Σχεδόν ενεργειακή αυτονομία

Πέρα από τη διαχείριση απορριμμάτων, η Τήλος καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως πρότυπο οικολογικού προορισμού στο Αιγαίο.

Φύση, πολιτισμός και ιστορία

Το νησί είναι προστατευόμενη περιοχή με ιδιαίτερα πλούσια βιοποικιλότητα. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 150 είδη πουλιών και πάνω από 650 είδη φυτών.

Η πρωτεύουσα Μεγάλο Χωριό Τήλου διατηρεί τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο χαρακτήρα, με λευκά σπίτια και μπλε λεπτομέρειες, καθώς και μεσαιωνικά κατάλοιπα. Στο λιμάνι της, Λιβάδια Τήλου συγκεντρώνεται η τουριστική δραστηριότητα, με μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και παραθαλάσσια σημεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εγκαταλελειμμένο Μικρό Χωριό Τήλου, που έχει ερημώσει από τη δεκαετία του ’70 και αποτελεί χαρακτηριστικό «σημείο-φάντασμα» για επισκέπτες.

Παραλίες και φυσικά τοπία

Η Τήλος διαθέτει παραλίες με άμμο και βότσαλο. Οργανωμένη κολύμβηση προσφέρει η παραλία Ερίστος, ενώ η παραλία Λιβάδια είναι η βασική του νησιού και ιδιαίτερα φιλική για οικογένειες. Πιο απομονωμένες επιλογές αποτελούν οι Σκάφη, Λήθρα και Πλάκα.

Μοναδικό παλαιοντολογικό ενδιαφέρον

Στο νησί έχουν βρεθεί απολιθώματα νάνων ελεφάντων που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια, καθιστώντας την Τήλο σημαντικό σημείο παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος. Στο σπήλαιο Χαρκαδιό και στο τοπικό μουσείο εκτίθενται ευρήματα και πληροφορίες για τα ζώα αυτά.

Πρόσβαση στην Τήλο

Η Τήλος δεν διαθέτει αεροδρόμιο. Η πρόσβαση γίνεται ακτοπλοϊκά από τη Ρόδο, με το ταξίδι να διαρκεί περίπου δύο ώρες. Οι αναχωρήσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό απαιτείται έγκαιρη κράτηση εισιτηρίων.

