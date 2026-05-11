Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

Άρθρο γερμανικού περιοδικού αναφέρεται στην Τήλο ως πρότυπο κυκλικής διαχείρισης απορριμμάτων, με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, τοπική διαλογή και σχεδόν πλήρη ενεργειακή κάλυψη από ΑΠΕ

Newsbomb

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το περιοδικό reisereporter παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Τήλο, αναδεικνύοντας το νησί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικοτουρισμού στην Ευρώπη. Στο ρεπορτάζ περιγράφεται πώς η Τήλος έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους πρώτους προορισμούς «μηδενικών αποβλήτων» παγκοσμίως, μέσα από ένα πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης και κυκλικής διαχείρισης απορριμμάτων.

Η Τήλος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικολογικού τουρισμού στη Μεσόγειο, καθώς έχει αναπτύξει ένα σχεδόν πλήρως κυκλικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Το νησί έχει καταφέρει να μειώσει σχεδόν στο μηδέν τα σκουπίδια που καταλήγουν σε χωματερές, γεγονός που του έχει χαρίσει διεθνή αναγνώριση ως «πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων».

Πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης

Η Τήλος έχει εγκαταστήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ανακύκλωσης, στο οποίο σχεδόν όλα τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται ή αξιοποιούνται ενεργειακά. Από το 2023, η λειτουργία μιας νέας μονάδας επεξεργασίας έχει αντικαταστήσει την παλιά χωματερή, με αποτέλεσμα κανένα σκουπίδι να μην θάβεται πλέον στο έδαφος.

Η διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται σε πλήρη διαλογή στην πηγή. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν κοινόχρηστους κάδους στον δρόμο, καθώς τα απορρίμματα συλλέγονται απευθείας από τα νοικοκυριά.

Καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης

Στο νησί αποφεύγονται πλήρως τα πλαστικά μιας χρήσης. Ο καφές σερβίρεται μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια, ενώ το νερό διατίθεται αποκλειστικά σε προσωπικά μπουκάλια. Οι πλαστικές σακούλες έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί από την καθημερινότητα.

Τα οργανικά απορρίμματα μετατρέπονται σε λίπασμα, τα ανακυκλώσιμα υλικά επανεντάσσονται στην παραγωγή, ενώ ό,τι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί αξιοποιείται για παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, ηλεκτρικές συσκευές και υφάσματα επισκευάζονται ή επαναχρησιμοποιούνται δημιουργικά, συχνά σε μορφή καλλιτεχνικών κατασκευών.

Τεχνολογία και συμμετοχή των κατοίκων

Οι περίπου 800 κάτοικοι της Τήλου συμμετέχουν ενεργά στο σύστημα, χρησιμοποιώντας ακόμη και εφαρμογή κινητού που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα ανακύκλωσης στο νησί. Το πρόγραμμα ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση και λειτουργεί ως κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαχείριση απορριμμάτων.

Οι επισκέπτες ενημερώνονται από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους, ενώ στο λιμάνι λειτουργεί σημείο πληροφόρησης για το οικολογικό μοντέλο του νησιού, μαζί με προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά.

Σχεδόν ενεργειακή αυτονομία

Πέρα από τη διαχείριση απορριμμάτων, η Τήλος καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως πρότυπο οικολογικού προορισμού στο Αιγαίο.

Φύση, πολιτισμός και ιστορία

Το νησί είναι προστατευόμενη περιοχή με ιδιαίτερα πλούσια βιοποικιλότητα. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 150 είδη πουλιών και πάνω από 650 είδη φυτών.

Η πρωτεύουσα Μεγάλο Χωριό Τήλου διατηρεί τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο χαρακτήρα, με λευκά σπίτια και μπλε λεπτομέρειες, καθώς και μεσαιωνικά κατάλοιπα. Στο λιμάνι της, Λιβάδια Τήλου συγκεντρώνεται η τουριστική δραστηριότητα, με μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και παραθαλάσσια σημεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εγκαταλελειμμένο Μικρό Χωριό Τήλου, που έχει ερημώσει από τη δεκαετία του ’70 και αποτελεί χαρακτηριστικό «σημείο-φάντασμα» για επισκέπτες.

Παραλίες και φυσικά τοπία

Η Τήλος διαθέτει παραλίες με άμμο και βότσαλο. Οργανωμένη κολύμβηση προσφέρει η παραλία Ερίστος, ενώ η παραλία Λιβάδια είναι η βασική του νησιού και ιδιαίτερα φιλική για οικογένειες. Πιο απομονωμένες επιλογές αποτελούν οι Σκάφη, Λήθρα και Πλάκα.

Μοναδικό παλαιοντολογικό ενδιαφέρον

Στο νησί έχουν βρεθεί απολιθώματα νάνων ελεφάντων που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια, καθιστώντας την Τήλο σημαντικό σημείο παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος. Στο σπήλαιο Χαρκαδιό και στο τοπικό μουσείο εκτίθενται ευρήματα και πληροφορίες για τα ζώα αυτά.

Πρόσβαση στην Τήλο

Η Τήλος δεν διαθέτει αεροδρόμιο. Η πρόσβαση γίνεται ακτοπλοϊκά από τη Ρόδο, με το ταξίδι να διαρκεί περίπου δύο ώρες. Οι αναχωρήσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό απαιτείται έγκαιρη κράτηση εισιτηρίων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ένας 12χρονος και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο ΙΧ

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένα 12χρονο παιδί ανάμεσα στους τραυματίες του τροχαίου στην Ηλιούπολη

22:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Στην τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» S113, ως μουσείου

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομήνικο

22:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: Το Ιράν είναι έτοιμο για «όλες τις επιλογές» - Οι εχθροί θα εκπλαγούν

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομήνικο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Τραγική κατάληξη για 82χρονο που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

21:27ΕΥ ΖΗΝ

Πώς τα «παντοτινά» χημικά (PFAS) επηρεάζουν την υγεία σας

21:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τάεκβοντο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη!

21:09BOMBER

Η κάλπη κυοφορεί ανατροπές

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Εντοπίστηκε νάρκη στην παραλία του Μονολιθίου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Ηλιούπολη

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοπυροβολήθηκε 77χρονος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομήνικο

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομήνικο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο - Ληστεία στην Τιθορέα: Φωνές τρόμου στη θέα των ληστών με ούζι και καλάσνικοφ

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ