Πώς ξεκινάει ο λόξιγκας – 8 τρόποι να σταματήσει επιτόπου

Ο λόξιγκας συχνά φαίνεται τυχαίος, σαν να εμφανίζεται από το πουθενά και να εξαφανίζεται εξίσου απρόβλεπτα.

Αλλά πίσω από αυτόν τον γνώριμο ήχο «χικ» κρύβεται ένα συγκεκριμένο αντανακλαστικό, που περιλαμβάνει το διάφραγμα, τα νεύρα και τον αναπνευστικό σας ρυθμό.

Ο λόξιγκας εμφανίζεται όταν το διάφραγμα συστέλλεται ακούσια, ακολουθούμενο από ένα ξαφνικό κλείσιμο των φωνητικών χορδών. Αυτό δημιουργεί τον χαρακτηριστικό ήχο «χικ».

Αυτό το αντανακλαστικό συνήθως προκαλείται από ερεθισμό ή διαταραχή στα νεύρα που ελέγχουν την αναπνοή.

Συνήθεις αιτίες του λόξιγκα

Συνήθως οφείλεται σε προσωρινούς παράγοντες, που διεγείρουν ή ερεθίζουν το διάφραγμα ή τα σχετικά νεύρα, όπως:

  • Τρώτε βιαστικά
  • Υπερφαγία
  • Κατανάλωση ανθρακούχων ποτών
  • Ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας σε τρόφιμα ή ποτά
  • Κατάποση αέρα όταν τρώτε ή πίνετε
  • Συναισθηματικό στρες ή ενθουσιασμός

Αυτοί οι παράγοντες διαταράσσουν τα φυσιολογικά αναπνευστικά πρότυπα, οδηγώντας σε σύντομες, επαναλαμβανόμενες συσπάσεις του διαφράγματος.

Αποδεδειγμένοι τρόποι για να σταματήσετε τον λόξιγκα

Πολλές απλές θεραπείες λειτουργούν διακόπτοντας το αντανακλαστικό του λόξιγκα, είτε αλλάζοντας τα πρότυπα αναπνοής είτε διεγείροντας το πνευμονογαστρικό νεύρο.

Τεχνικές που επηρεάζουν την αναπνοή

  1. Συγκράτηση της αναπνοής σας για αρκετά δευτερόλεπτα
  2. Ανάσες μέσα σε χάρτινη σακούλα (όχι πλαστική)
  3. Αργή κατάποση κρύου νερού (γουλιά-γουλιά)

Αυτές οι μέθοδοι αυξάνουν τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα ή επαναφέρουν τον ρυθμό της αναπνοής.

Τεχνικές που διεγείρουν τα νεύρα

  1. Καταπιείτε ένα κουταλάκι ζάχαρη
  2. Τσιμπήστε και τραβήξτε απαλά τη γλώσσα σας
  3. Γαργάρες με κρύο νερό

Αυτές οι ενέργειες διεγείρουν το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή του αντανακλαστικού.

Τεχνικές που συνδυάζουν και τα δύο

  1. Πιείτε κρύο νερό καθώς σκύβετε το κεφάλι προς τα εμπρός
  2. Κρατήστε την αναπνοή σας και καταπίνετε κανονικά το σάλιο σας

Αυτές οι προσεγγίσεις αλλάζουν την αναπνοή και διεγείρουν τις νευρικές οδούς.

Πότε ο λόξιγκας μπορεί να αποτελεί ανησυχία

Κατά κανόνα ένα λόξιγκας υποχωρεί μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, ο επίμονος ή επαναλαμβανόμενος λόξιγκας μπορεί να υποδηλώνει ένα υποκείμενο πρόβλημα.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο λόξιγκας:

  • Διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες
  • Επηρεάζει το φαγητό, τον ύπνο ή την αναπνοή σας
  • Εμφανίζεται συχνά χωρίς σαφή αιτία

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο μακροχρόνιος λόξιγκας μπορεί να σχετίζεται με παθήσεις που επηρεάζουν το νευρικό ή το πεπτικό σύστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο λόξιγκας να προκληθεί από άγχος ή άλλα συναισθήματα;

Ναι. Το συναισθηματικό στρες, ο ενθουσιασμός ή οι ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση μπορούν να επηρεάσουν τα αναπνευστικά πρότυπα και να διεγείρουν τα νεύρα που εμπλέκονται στο αντανακλαστικό του λόξιγκα, προκαλώντας επεισόδια ακόμη και χωρίς σωματικές αιτίες.

Γιατί ο λόξιγκας ξεκινά μερικές φορές μετά την κατανάλωση αναψυκτικού ή αλκοόλ;

Τα ανθρακούχα ποτά εισάγουν αέρια στο στομάχι, τα οποία μπορούν να ερεθίσουν το διάφραγμα. Το αλκοόλ μπορεί επίσης να επηρεάσει τη νευρική σηματοδότηση και να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης λόξιγκα.

Μπορούν ορισμένα φάρμακα να προκαλέσουν λόξιγκα;

Ναι. Ορισμένα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα ή την λειτουργία του διαφράγματος, προκαλώντας ενδεχομένως λόξιγκα ως παρενέργεια.

Συμπέρασμα

Ο λόξιγκας είναι ένα κοινό και συνήθως ακίνδυνο αντανακλαστικό, που προκαλείται από ακούσιες συσπάσεις του διαφράγματος. Ενώ μπορεί να προκληθεί από καθημερινές συνήθειες, όπως η πολύ γρήγορη κατανάλωση φαγητού ή ανθρακούχων ποτών, συχνά υποχωρεί μόνος του.

Απλές τεχνικές που ρυθμίζουν την αναπνοή ή διεγείρουν τα νεύρα μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη διακοπή του. Ωστόσο, ο επίμονος λόξιγκας χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, για να αποκλειστούν υποκείμενες αιτίες.

