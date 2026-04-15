Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

Συμπληρώματα ιχθυελαίου και χοληστερόλη: Τι αποκαλύπτουν οι νέες οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας (ΑΗΑ).

Το ιχθυέλαιο προωθείται εδώ και χρόνια στην αγορά ως ένας απλός τρόπος βελτίωσης της υγείας της καρδιάς, αλλά οι νέες διατροφικές και καρδιαγγειακές οδηγίες της ΑΗΑ χαράσσουν μια σαφή γραμμή μεταξύ γενικής αντίληψης και ερευνητικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τις ενημερωμένες συστάσεις των ειδικών, το ιχθυέλαιο -και τα περισσότερα άλλα συμπληρώματα- δεν μειώνουν τη χοληστερόλη με ουσιαστικό ή αξιόπιστο τρόπο.

Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί συμβουλεύουν τους ασθενείς να διαχειρίζονται τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Τι λένε οι νέες οδηγίες

Σύμφωνα με έρευνα τα συμπληρώματα διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του ιχθυελαίου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την μείωση της χοληστερόλης.

Ο λόγος είναι απλός: συνεπή κλινικά στοιχεία δείχνουν ελάχιστη έως καθόλου ουσιαστική μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης από αυτά τα προϊόντα στον γενικό πληθυσμό.

Αντίθετα, οι οδηγίες δίνουν έμφαση σε:

  • Αλλαγές στον τρόπο ζωής ως βάση της διαχείρισης της χοληστερόλης
  • Φάρμακα με τεκμηριωμένα αποτελέσματα
  • Αποφυγή εξάρτησης από συμπληρώματα ως κύρια στρατηγική

Αυτό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στροφή προς θεραπείες με αποδεδειγμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Γιατί το ιχθυέλαιο δεν μειώνει με ουσιαστικό τρόπο τη χοληστερόλη

Αυτό συμβαίνει επειδή οι βιολογικές του επιδράσεις δεν στοχεύουν άμεσα την LDL χοληστερόλη, την κύρια αιτία καρδιαγγειακού κινδύνου.

Το ιχθυέλαιο περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA), τα οποία:

  • μειώνουν τα τριγλυκερίδια (ένα διαφορετικό είδος λίπους στο αίμα)
  • έχουν ήπιες αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις

Ωστόσο, όσον αφορά την LDL χοληστερόλη:

  • Το «χειροπιαστό» αποτέλεσμα (μείωσης της LDL) είναι ελάχιστο, ασυνεπές ή μερικές φορές ακόμη και ελαφρώς αυξανόμενο
  • Δεν προκαλεί το είδος της μείωσης που παρατηρείται με τις καθιερωμένες θεραπείες

Αυτή η διάκριση συχνά παρερμηνεύεται, οδηγώντας τους ανθρώπους να υποθέτουν ότι όλα τα «υγιεινά για την καρδιά» συμπληρώματα βελτιώνουν επίσης τα επίπεδα χοληστερόλης.

Είναι τα συμπληρώματα ιχθυελαίου χρήσιμα για την υγεία της καρδιάς;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, αλλά όχι για την μείωση της χοληστερόλης.

Τα σκευάσματα ωμέγα-3 με ιατρική συνταγή (υπό ιατρική επίβλεψη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία πολύ υψηλών επιπέδων τριγλυκεριδίων, τα οποία σχετίζονται με καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ωστόσο, για τα συμπληρώματα χωρίς ιατρική συνταγή:

  • Οι δόσεις είναι συχνά πολύ χαμηλές ή ασυνεπείς
  • Η καθαρότητα και η σύνθεση ποικίλλουν σημαντικά
  • Το κλινικό όφελος είναι λιγότερο σαφές

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οδηγίες διαφοροποιούν μεταξύ στοχευμένης ιατρικής και γενικής χρήσης συμπληρωμάτων.

Τι λειτουργεί πραγματικά για την μείωση της χοληστερόλης;

Τα στοιχεία υποστηρίζουν σταθερά έναν συνδυασμό αλλαγών στον τρόπο ζωής και, όταν χρειάζεται, φαρμακευτικής αγωγής. Οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

  • Μια δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά και πλούσια σε φυτικές ίνες (π.χ. λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως)
  • Τακτική σωματική δραστηριότητα
  • Διαχείριση βάρους
  • Φάρμακα, όπως οι στατίνες, όταν κριθούν απαραίτητα από γιατρό

Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν άμεσα στην LDL χοληστερόλη και έχουν ισχυρές ενδείξεις για την μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Γιατί πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα συμπληρώματα βοηθούν;

Επειδή τα προηγούμενα μηνύματα σχετικά με την υγεία της καρδιάς συχνά ομαδοποιούσαν όλα τα «ευεργετικά λιπαρά» μαζί, χωρίς να διακρίνουν τις συγκεκριμένες επιδράσεις τους.

Το ιχθυέλαιο συσχετίστηκε ευρέως με:

  • Προστασία της καρδιάς
  • Αντιφλεγμονώδη οφέλη
  • Γενική καρδιαγγειακή υποστήριξη

Ενώ ορισμένες από αυτές τις συσχετίσεις έχουν επιστημονική βάση, δεν μεταφράζονται σε κλινικά σημαντική μείωση της χοληστερόλης.

Οι νέες οδηγίες στοχεύουν να διορθώσουν αυτήν την παρεξήγηση με σαφέστερες, τεκμηριωμένες συστάσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Μειώνει καθόλου το ιχθυέλαιο τη χοληστερόλη;

Όχι σημαντικά. Μπορεί να επηρεάζει τα τριγλυκερίδια, αλλά δεν μειώνει αξιόπιστα την LDL χοληστερόλη.

Μπορεί το ιχθυέλαιο να αντικαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη;

Όχι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο συνταγογραφούμενων θεραπειών όπως οι στατίνες.

Υπάρχει κάποιο όφελος από τη λήψη ιχθυελαίου;

Μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως τα υψηλά τριγλυκερίδια, αλλά αυτό συνήθως απαιτεί ιατρική καθοδήγηση.

Συμπέρασμα

Οι τελευταίες οδηγίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ενώ το ιχθυέλαιο μπορεί να έχει θέση σε ορισμένες πτυχές της υγείας της καρδιάς, δεν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την μείωση της χοληστερόλης. Για τους ασθενείς και τους κλινικούς ιατρούς, αυτό ενισχύει τη σημασία της εστίασης σε στρατηγικές, που επηρεάζουν πραγματικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σε μια εποχή που συχνά γεμίζει με συμπληρώματα και γρήγορες λύσεις, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι εκείνη που βασίζεται σε στοιχεία, όχι σε γενικεύσεις.

Πηγές:
verywellhealth.com
cdc.gov
nhs.uk
mayoclinic.org

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές «οχιές»: Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin παρέδωσαν το 50ο F-16 Viper

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συναγερμός για εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

17:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατούμενος έστησε απάτες με εικονικά τιμολόγια - Πάνω από 200.000 ευρώ η ζημιά

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Σημαντικός αριθμός ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη- Τι άλλο εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Copernicus: Ο Μάρτιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

BBC: θα περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας – η μεγαλύτερη μείωση εδώ και 15 χρόνια

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Την επόμενη εβδομάδα συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν για τον δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

17:15LIFESTYLE

Survivor spoiler: Όλες οι λεπτομέρειες για την ένωση – Ο τραγουδιστής και οι εκπλήξεις

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Οι «Bifs» αντικαθιστούν τους «Piigs» ως τα «μαύρα πρόβατα» της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Λιβανέζικα ΜΜΕ: Πληροφορίες για εφαρμογή εκεχειρίας από σήμερα το βράδυ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και όλο τον κόσμο-Ο Σι θα μου δώσει μια ζεστή αγκαλιά

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

16:28ΑΠΟΨΕΙΣ

Μητρότητα εν πλω: Η Ευρώπη αναγνωρίζει, αλλά η πραγματικότητα αργεί

16:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πιστοποιούνται τα Αρχαιολογικά Μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και όλο τον κόσμο-Ο Σι θα μου δώσει μια ζεστή αγκαλιά

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη – Ο κατοχικός στρατός κατέβασε άρματα μάχης

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος ολογραμμάτων; Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι ο εκπρόσωπος των Φρουρών είναι Τεχνητή Νοημοσύνη

15:49ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: Η αγωνιώδης προσπάθεια να επανέλθει η 19χρονη Μυρτώ - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Γιατί δεν μετέφεραν την Μυρτώ στο νοσοκομείο οι 3 κατηγορούμενοι - Λένε ότι την άφησαν να την χτυπήσει ο αέρας για να συνέλθει...

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ