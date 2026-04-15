Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

Το ιχθυέλαιο προωθείται εδώ και χρόνια στην αγορά ως ένας απλός τρόπος βελτίωσης της υγείας της καρδιάς, αλλά οι νέες διατροφικές και καρδιαγγειακές οδηγίες της ΑΗΑ χαράσσουν μια σαφή γραμμή μεταξύ γενικής αντίληψης και ερευνητικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τις ενημερωμένες συστάσεις των ειδικών, το ιχθυέλαιο -και τα περισσότερα άλλα συμπληρώματα- δεν μειώνουν τη χοληστερόλη με ουσιαστικό ή αξιόπιστο τρόπο.

Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί συμβουλεύουν τους ασθενείς να διαχειρίζονται τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Τι λένε οι νέες οδηγίες

Σύμφωνα με έρευνα τα συμπληρώματα διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του ιχθυελαίου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την μείωση της χοληστερόλης.

Ο λόγος είναι απλός: συνεπή κλινικά στοιχεία δείχνουν ελάχιστη έως καθόλου ουσιαστική μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης από αυτά τα προϊόντα στον γενικό πληθυσμό.

Αντίθετα, οι οδηγίες δίνουν έμφαση σε:

Αλλαγές στον τρόπο ζωής ως βάση της διαχείρισης της χοληστερόλης

Φάρμακα με τεκμηριωμένα αποτελέσματα

Αποφυγή εξάρτησης από συμπληρώματα ως κύρια στρατηγική

Αυτό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στροφή προς θεραπείες με αποδεδειγμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Γιατί το ιχθυέλαιο δεν μειώνει με ουσιαστικό τρόπο τη χοληστερόλη

Αυτό συμβαίνει επειδή οι βιολογικές του επιδράσεις δεν στοχεύουν άμεσα την LDL χοληστερόλη, την κύρια αιτία καρδιαγγειακού κινδύνου.

Το ιχθυέλαιο περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA), τα οποία:

μειώνουν τα τριγλυκερίδια (ένα διαφορετικό είδος λίπους στο αίμα)

έχουν ήπιες αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις

Ωστόσο, όσον αφορά την LDL χοληστερόλη:

Το «χειροπιαστό» αποτέλεσμα (μείωσης της LDL) είναι ελάχιστο, ασυνεπές ή μερικές φορές ακόμη και ελαφρώς αυξανόμενο

Δεν προκαλεί το είδος της μείωσης που παρατηρείται με τις καθιερωμένες θεραπείες

Αυτή η διάκριση συχνά παρερμηνεύεται, οδηγώντας τους ανθρώπους να υποθέτουν ότι όλα τα «υγιεινά για την καρδιά» συμπληρώματα βελτιώνουν επίσης τα επίπεδα χοληστερόλης.

Είναι τα συμπληρώματα ιχθυελαίου χρήσιμα για την υγεία της καρδιάς;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, αλλά όχι για την μείωση της χοληστερόλης.

Τα σκευάσματα ωμέγα-3 με ιατρική συνταγή (υπό ιατρική επίβλεψη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία πολύ υψηλών επιπέδων τριγλυκεριδίων, τα οποία σχετίζονται με καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ωστόσο, για τα συμπληρώματα χωρίς ιατρική συνταγή:

Οι δόσεις είναι συχνά πολύ χαμηλές ή ασυνεπείς

Η καθαρότητα και η σύνθεση ποικίλλουν σημαντικά

Το κλινικό όφελος είναι λιγότερο σαφές

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οδηγίες διαφοροποιούν μεταξύ στοχευμένης ιατρικής και γενικής χρήσης συμπληρωμάτων.

Τι λειτουργεί πραγματικά για την μείωση της χοληστερόλης;

Τα στοιχεία υποστηρίζουν σταθερά έναν συνδυασμό αλλαγών στον τρόπο ζωής και, όταν χρειάζεται, φαρμακευτικής αγωγής. Οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

Μια δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά και πλούσια σε φυτικές ίνες (π.χ. λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως)

Τακτική σωματική δραστηριότητα

Διαχείριση βάρους

Φάρμακα, όπως οι στατίνες, όταν κριθούν απαραίτητα από γιατρό

Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν άμεσα στην LDL χοληστερόλη και έχουν ισχυρές ενδείξεις για την μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Γιατί πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα συμπληρώματα βοηθούν;

Επειδή τα προηγούμενα μηνύματα σχετικά με την υγεία της καρδιάς συχνά ομαδοποιούσαν όλα τα «ευεργετικά λιπαρά» μαζί, χωρίς να διακρίνουν τις συγκεκριμένες επιδράσεις τους.

Το ιχθυέλαιο συσχετίστηκε ευρέως με:

Προστασία της καρδιάς

Αντιφλεγμονώδη οφέλη

Γενική καρδιαγγειακή υποστήριξη

Ενώ ορισμένες από αυτές τις συσχετίσεις έχουν επιστημονική βάση, δεν μεταφράζονται σε κλινικά σημαντική μείωση της χοληστερόλης.

Οι νέες οδηγίες στοχεύουν να διορθώσουν αυτήν την παρεξήγηση με σαφέστερες, τεκμηριωμένες συστάσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Μειώνει καθόλου το ιχθυέλαιο τη χοληστερόλη;

Όχι σημαντικά. Μπορεί να επηρεάζει τα τριγλυκερίδια, αλλά δεν μειώνει αξιόπιστα την LDL χοληστερόλη.

Μπορεί το ιχθυέλαιο να αντικαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη;

Όχι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο συνταγογραφούμενων θεραπειών όπως οι στατίνες.

Υπάρχει κάποιο όφελος από τη λήψη ιχθυελαίου;

Μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως τα υψηλά τριγλυκερίδια, αλλά αυτό συνήθως απαιτεί ιατρική καθοδήγηση.

Συμπέρασμα

Οι τελευταίες οδηγίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ενώ το ιχθυέλαιο μπορεί να έχει θέση σε ορισμένες πτυχές της υγείας της καρδιάς, δεν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την μείωση της χοληστερόλης. Για τους ασθενείς και τους κλινικούς ιατρούς, αυτό ενισχύει τη σημασία της εστίασης σε στρατηγικές, που επηρεάζουν πραγματικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σε μια εποχή που συχνά γεμίζει με συμπληρώματα και γρήγορες λύσεις, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι εκείνη που βασίζεται σε στοιχεία, όχι σε γενικεύσεις.

Πηγές:

verywellhealth.com

cdc.gov

nhs.uk

mayoclinic.org