8 συμπληρώματα που πρέπει να μην τα παίρνετε με μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να ενταχθεί σε μια υγιεινή διατροφή, αλλά δεν είναι ουδέτερη όταν συνδυάζεται με ορισμένα συμπληρώματα.

Επειδή περιέχει πολυφαινόλες, μέταλλα, ενώσεις που μοιάζουν με καφεΐνη και μερικές φορές ίχνη βαρέων μετάλλων, οι φαρμακοποιοί προειδοποιούν ότι ο χρονισμός λήψης έχει σημασία με ορισμένα συμπληρώματα.

1. Συμπληρώματα σιδήρου

Ο σίδηρος είναι ένα από τα πιο σημαντικά συμπληρώματα που πρέπει να διαχωρίζονται από την μαύρη σοκολάτα. Το κακάο περιέχει πολυφαινόλες και οι τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση μη αιμικού σιδήρου.

Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για άτομα που λαμβάνουν συμπλήρωμα λόγω έλλειψης σιδήρου ή αναιμία. Εάν λαμβάνετε σίδηρο, χρησιμοποιήστε νερό ή ένα ποτό που περιέχει βιταμίνη C και κρατήστε την μαύρη σοκολάτα τουλάχιστον μερικές ώρες μακριά.

2. Συμπληρώματα ασβεστίου

Το ασβέστιο και η μαύρη σοκολάτα δεν είναι καλός συνδυασμός. Το ασβέστιο μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου και οι ενώσεις του κακάο μπορεί να κάνουν τον συγχρονισμό των μετάλλων πιο περίπλοκο, όταν λαμβάνονται πολλά συμπληρώματα μαζί.

Εάν λαμβάνετε ασβέστιο για την υγεία των οστών, είναι καλύτερο να το παίρνετε ξεχωριστά από τον σίδηρο και μακριά από ένα σνακ μαύρης σοκολάτας.

3. Συμπληρώματα μαγνησίου

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει φυσικά μαγνήσιο. Αυτό δεν την καθιστά επικίνδυνη, αλλά μπορεί να προσθέσει στη συνολική σας πρόσληψη, εάν λαμβάνετε επίσης δισκία ή σκόνες μαγνησίου.

Η υπερβολική πρόσληψη μαγνησίου από συμπληρώματα μπορεί να προκαλέσει διάρροια, ναυτία και κοιλιακούς πόνους, ειδικά σε υψηλότερες δόσεις. Τα άτομα με νεφρική νόσο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

4. Συμπληρώματα καφεΐνης

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει μικρές ποσότητες καφεΐνης και θεοβρωμίνης, τα οποία και τα δύο μπορούν να είναι διεγερτικά. Ο συνδυασμός της με χάπια καφεΐνης, σκόνες πριν από την προπόνηση, γκουαράνα, γιέρμπα μάτε ή ενεργειακά ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα νευρικότητας, αϋπνίας, αίσθημα παλμών ή πονοκεφάλων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό το απόγευμα ή το βράδυ.

5. Συμπληρώματα μείωσης του σακχάρου στο αίμα

Ορισμένα συμπληρώματα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα, όπως η κανέλα και η βερβερίνη. Αυτά μπορεί να επηρεάσουν τη ρύθμιση της γλυκόζης, ειδικά σε άτομα που λαμβάνουν επίσης φάρμακα για τον διαβήτη.

Η μαύρη σοκολάτα δεν είναι συνήθως μια σημαντική τροφή που μειώνει το σάκχαρο στο αίμα, αλλά τα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και υψηλής περιεκτικότητας σε κακάο μπορεί να επηρεάσουν την όρεξη, την απόκριση στη γλυκόζη και τη συνολική πρόσληψη. Τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχετικά με την λήψη πολλαπλών προϊόντων μείωσης της γλυκόζης χωρίς καθοδήγηση.

6. Συμπληρώματα μείωσης της αρτηριακής πίεσης

Οι φλαβανόλες της μαύρης σοκολάτας μπορεί να έχουν μέτριες αγγειακές επιδράσεις σε ορισμένα άτομα. Εάν χρησιμοποιείτε επίσης συμπληρώματα για την αρτηριακή πίεση, όπως σκόρδο, κάλιο, μαγνήσιο, παντζάρι ή κράταιγο, προσέξτε για αδυναμία ή ζάλη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μαύρη σοκολάτα δεν είναι ασφαλής για την καρδιά. Σημαίνει ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν ήδη φάρμακα για την αρτηριακή πίεση ή πολλά συμπληρώματα θα πρέπει να αποφεύγουν να υποθέτουν ότι οι «φυσικοί» συνδυασμοί είναι αυτόματα ακίνδυνοι.

7. Συμπληρώματα που προκαλούν ακμή

Η μαύρη σοκολάτα δεν προκαλεί ακμή σε όλους. Αλλά αν παρατηρήσετε εξανθήματα, ίσως αξίζει να εξετάσετε το πλήρες μοτίβο: σοκολάτα, πρόσληψη ζάχαρης, γαλακτοκομικά, άγχος και συμπληρώματα.

Τα συμπληρώματα που συνδέονται με την ακμή σε ορισμένες αναφορές περιλαμβάνουν πρωτεΐνη ορού γάλακτος, βιταμίνες υψηλής δόσης Β6 ή Β12, ιώδιο και ορισμένα προϊόντα ανάπτυξης μυών.

8. Συμπληρώματα με ανησυχίες για βαρέα μέταλλα

Ορισμένα προϊόντα μαύρης σοκολάτας έχουν βρεθεί θετικά σε μόλυβδο και κάδμιο. Τα βαρέα μέταλλα μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε ορισμένα συμπληρώματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τους ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο συνδυασμός της συχνής πρόσληψης μαύρης σοκολάτας με αμφισβητήσιμα συμπληρώματα μπορεί να αυξήσει την έκθεση.

Επιλέξτε συμπληρώματα που έχουν δοκιμαστεί από τρίτους και διαφοροποιήστε την πρόσληψη σοκολάτας, αντί να τρώτε μεγάλες ποσότητες καθημερινά.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να τρώω μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα;

Ναι, σε μικρές ποσότητες είναι μια ασφαλής για τους περισσότερους. Το ζήτημα είναι το μέγεθος της μερίδας, η περιεκτικότητα σε ζάχαρη και το εάν έρχεται σε σύγκρουση με συμπληρώματα ή ιατρικές παθήσεις.

Πόση ώρα πρέπει να περιμένω μεταξύ του σιδήρου και της μαύρης σοκολάτας;

Ένα πρακτικό κενό είναι τουλάχιστον 2 ώρες. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια σιδήρου θα πρέπει να ζητούν από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους εξατομικευμένο χρονοδιάγραμμα.

Είναι η σοκολάτα γάλακτος ασφαλέστερη με συμπληρώματα;

Όχι απαραίτητα. Η σοκολάτα γάλακτος συνήθως έχει λιγότερο κακάο, αλλά περισσότερη ζάχαρη και γαλακτοκομικά, κάτι που μπορεί επίσης να επηρεάσει τον χρόνο πρόσληψης θρεπτικών συστατικών.

Συμπέρασμα

Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να είναι μια υγιεινή απόλαυση, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ακίνδυνος σύντροφος για κάθε συμπλήρωμα. Ο σίδηρος, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, τα προϊόντα που περιέχουν καφεΐνη, τα συμπληρώματα σακχάρου στο αίμα ή αρτηριακής πίεσης, τα συμπληρώματα που σχετίζονται με την ακμή και τα προϊόντα που προκαλούν ανησυχίες για βαρέα μέταλλα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Η ασφαλέστερη συνήθεια είναι απλή: παίρνετε συμπληρώματα με νερό, ξεχωρίστε τα από την μαύρη σοκολάτα και ρωτήστε έναν φαρμακοποιό, εάν παίρνετε πολλά προϊόντα καθημερινά.

