Πράσινες ή ώριμες μπανάνες; Γιατί η ωριμότητα έχει σημασία για τη δυσκοιλιότητα

Οι μπανάνες μπορούν είτε να βοηθήσουν είτε να επιδεινώσουν τη δυσκοιλιότητα ανάλογα με το πόσο ώριμες είναι, πόσες φυτικές ίνες τρώτε συνολικά και αν πίνετε αρκετά υγρά. Στους περισσότερους, οι ώριμες μπανάνες είναι απίθανο να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα και μπορεί, αντιθέτως, να υποστηρίξουν την τακτική κένωση του εντέρου.

Αλλά οι πράσινες ή οι άγουρες μπανάνες είναι διαφορετικές. Περιέχουν περισσότερο ανθεκτικό άμυλο και τανίνες, οι οποίες μπορεί να επιβραδύνουν την πέψη σε ορισμένα άτομα και να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα.

Γιατί η ωριμότητα της μπανάνας έχει σημασία

Οι ώριμες μπανάνες περιέχουν φυτικές ίνες, συμπεριλαμβανομένων διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες βοηθούν στη συγκράτηση του νερού στα κόπρανα και μπορούν να διευκολύνουν την κένωση. Είναι επίσης μαλακές, ήπιες για το στομάχι και εύκολες στην ένταξη στο πρωινό ή στα σνακ.

Οι άγουρες μπανάνες περιέχουν περισσότερο ανθεκτικό άμυλο. Το ανθεκτικό άμυλο δεν χωνεύεται πλήρως στο λεπτό έντερο και μπορεί να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ζυμώσιμη ίνα. Για ορισμένους, αυτό μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εντέρου. Για άλλους, όμως και ειδικά για εκείνους που είναι ήδη επιρρεπείς σε αργή πέψη, μπορεί να συμβάλει σε φούσκωμα, σκληρότερα κόπρανα και δυσκοιλιότητα.

Γι' αυτό το θέμα δεν είναι απλώς «οι μπανάνες προκαλούν δυσκοιλιότητα». Μια πολύ ώριμη μπανάνα και μια σφιχτή πράσινη μπανάνα μπορούν να επηρεάσουν την πέψη με διαφορετικό τρόπο.

Πρέπει να τρώτε μπανάνες εάν έχετε δυσκοιλιότητα;

Εάν έχετε ήπια δυσκοιλιότητα, μια ώριμη μπανάνα μπορεί να ενταχθεί σε μια φιλική προς τη δυσκοιλιότητα δίαιτα, ειδικά όταν συνδυάζεται με αρκετό νερό και άλλες τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. Καλές επιλογές είναι μπανάνες με βρώμη, γιαούρτι, σπόρους chia, μούρα ή ψωμί ολικής αλέσεως.

Αλλά αν παρατηρήσετε ότι οι μπανάνες κάνουν τα κόπρανά σας πιο σκληρά ή σας προκαλούν φούσκωμα, μειώστε τις για λίγες ημέρες και επιλέξτε άλλα φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως αχλάδια, πορτοκάλια, μούρα και μήλα με τη φλούδα.

Για τη δυσκοιλιότητα, το ευρύτερο διατροφικό μοτίβο έχει σημασία από τα μεμονωμένα τρόφιμα. Μια χαμηλή σε φυτικές ίνες διατροφή με πολύ λίγα υγρά, καθιστική ζωή, άγχος, ταξίδια και ορισμένα φάρμακα μπορούν όλα να συμβάλουν.

Πώς να τρώτε μπανάνες χωρίς να επιδεινώσετε τη δυσκοιλιότητα

Επιλέξτε ώριμες μπανάνες με κίτρινη φλούδα και μερικές καφέ κηλίδες εάν η δυσκοιλιότητα αποτελεί ανησυχία για εσάς. Αποφύγετε να βασίζεστε στις μπανάνες ως το κύριο φρούτο σας κάθε μέρα, ειδικά εάν η διατροφή σας είναι χαμηλή σε φυτικές ίνες.

Οι ενήλικες γενικά χρειάζονται περίπου 22-34 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Αυξήστε σταδιακά τις φυτικές ίνες, επειδή η υπερβολική προσθήκη πολύ γρήγορα μπορεί να προκαλέσει αέρια ή φούσκωμα.

Πότε η δυσκοιλιότητα χρήζει ιατρικής συμβουλής

Η περιστασιακή δυσκοιλιότητα είναι κοινή. Αλλά μιλήστε με γιατρό εάν είναι επίμονη, συνεχίζει να επιστρέφει ή δεν βελτιώνεται με τη διατροφή, τα υγρά και την κίνηση.

Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή εάν η δυσκοιλιότητα συνοδεύεται από:

αίμα στα κόπρανα

συνεχή κοιλιακό πόνο

έμετο

πυρετό

ανεξήγητη απώλεια βάρους

αδυναμία αποβολής αερίων

ξαφνικές σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο φρούτο είναι καλύτερο από τις μπανάνες για τη δυσκοιλιότητα;

Τα αχλάδια, τα μούρα, τα πορτοκάλια, τα δαμάσκηνα και τα μήλα με την φλούδα τους μπορεί να είναι καλύτερες επιλογές επειδή παρέχουν φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά φιλικά προς τα υγρά που υποστηρίζουν την εντερική λειτουργία.

Μπορεί η κατανάλωση πολλών μπανανών να επιβραδύνει την πέψη;

Μπορεί σε ορισμένα άτομα, ειδικά εάν οι μπανάνες αντικαταστήσουν τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες ή εάν η διατροφή είναι χαμηλή σε υγρά. Το μέγεθος της μερίδας και η συνολική διατροφή έχουν μεγαλύτερη σημασία από μία μπανάνα.

Συμπέρασμα

Οι μπανάνες δεν επηρεάζουν την πέψη όλων με τον ίδιο τρόπο. Οι ώριμες μπανάνες μπορεί να βοηθήσουν στην υποστήριξη της κανονικότητας του εντέρου, ενώ οι πράσινες μπανάνες μπορεί να επιδεινώσουν τη δυσκοιλιότητα σε ορισμένα άτομα.

Εάν οι μπανάνες φαίνεται να επιβραδύνουν την πέψη σας, στραφείτε σε άλλα φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες και επικεντρωθείτε στα βασικά: αρκετά υγρά, ποικίλες πηγές φυτικών ινών, τακτική κίνηση και ιατρική συμβουλή όταν η δυσκοιλιότητα είναι επίμονη ή συνοδεύεται από προειδοποιητικά συμπτώματα.

Πηγές:

health.com

nih.gov (1)

nih.gov (2)

usda.gov