Οι παγίδες υγείας από τα κλιματιστικά σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα – Τι να κάνετε μόλις φτάσετε

Κίνδυνοι υγείας από το κλιματιστικό του δωματίου στις διακοπές - Τι πρέπει να ελέγξετε πρώτα.

Newsbomb

Οι παγίδες υγείας από τα κλιματιστικά σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα – Τι να κάνετε μόλις φτάσετε
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ΕΥ ΖΗΝ
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Ένα κλιματιστικό ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενου δωματίου είναι συνήθως ασφαλές, αλλά μια κακώς συντηρημένη μονάδα μπορεί να επιδεινώσει τις αλλεργίες, το άσθμα, τον βήχα, τον ερεθισμό των ματιών ή τον μολυσμένο αέρα εσωτερικού χώρου.

Οι κύριοι κίνδυνοι είναι η σκόνη, η μούχλα, η υγρασία, ο κακός αερισμός και η υπερβολικά κρύα ροή αέρα, ειδικά για άτομα με άσθμα, αλλεργίες ή χρόνια πνευμονοπάθεια. Οι οδηγίες του CDC σημειώνουν ότι η έκθεση σε μούχλα μπορεί να προκαλέσει βουλωμένη μύτη, πονόλαιμο, βήχα, συριγμό, κάψιμο στα μάτια ή δερματικό εξάνθημα και μπορεί να είναι πιο σοβαρή για άτομα με άσθμα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τι πρέπει να ελέγξετε όταν μπείτε αρχικά στο δωμάτιο

Ξεκινήστε με μια γρήγορη οπτική και οσφρητική δοκιμή. Ανάψτε τα φώτα, ελέγξτε το κλιματιστικό και τον κοντινό τοίχο και, στη συνέχεια, λειτουργήστε την μονάδα για λίγο.

Αναζητήστε τυχόν:

  • Μαύρες, πράσινες ή γκρι κηλίδες γύρω από τους αεραγωγούς
  • Πυκνή σκόνη στις εξόδους αέρα ή τα φίλτρα
  • Υγρή, μουχλιασμένη ή μυρωδιά «παλιού υπογείου»
  • Νερό που στάζει στο εσωτερικό ή υγρά σημάδια στον τοίχο
  • Συμπύκνωση, ξεφλουδισμένο χρώμα ή πρησμένο ξύλο κοντά στην μονάδα
  • Ισχυρή ροή αέρα απευθείας στο κρεβάτι ή το μαξιλάρι
  • Κρότο, φραγμένους αεραγωγούς ή πολύ ασθενή ροή αέρα

Ένας σκονισμένος αεραγωγός από μόνος του δεν αποδεικνύει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, αλλά η ορατή μούχλα, οι υγρές μυρωδιές ή οι διαρροές νερού υποδηλώνουν πρόβλημα υγρασίας. Τα καθαριστικά αέρα και τα φίλτρα HVAC δεν διορθώνουν την αιτία της μούχλας. Η πηγή της υγρασίας πρέπει να διορθωθεί και η μούχλα να καθαριστεί.

Ποια συμπτώματα υγείας μπορεί να προκαλέσει ένα βρώμικο κλιματιστικό;

Μια βρώμικη ή με υγρασία μονάδα μπορεί να κυκλοφορεί σκόνη, σωματίδια μούχλας ή άλλα ερεθιστικά στο δωμάτιο. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα σε άτομα που ήδη αντιδρούν σε αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου ή σε κακή ποιότητα αέρα.

Πιθανά συμπτώματα:

  • Φτέρνισμα, καταρροή ή βουλωμένη μύτη
  • Κνησμός, κόκκινα ή υγρά μάτια
  • Βήχας ή ερεθισμός του λαιμού
  • Συριγμός ή σφίξιμο στο στήθος
  • Επιδείνωση των συμπτωμάτων άσθματος
  • Ερεθισμός του δέρματος σε ευαίσθητα άτομα

Τα άτομα με άσθμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Οι οδηγίες των ειδικών για το άσθμα συνιστούν τη διατήρηση χαμηλής εσωτερικής υγρασίας και κάτω από 50%, επειδή η υγρασία και η μούχλα μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα άσθματος.

Τι γίνεται με τη νόσο των λεγεωνάριων;

Η νόσος των λεγεωνάριων αναφέρεται συχνά σε σχέση με τα ξενοδοχεία, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε ακριβείς. Οι μονάδες κλιματισμού στο σπίτι και στο αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιούν νερό για την ψύξη του αέρα και δεν αποτελούν κίνδυνο ανάπτυξης νόσου των λεγεωνάριων.

Η ανησυχία για τη νόσο των λεγεωνάριων που σχετίζεται με τα ξενοδοχεία αφορά συνήθως τα συστήματα ύδρευσης των κτηρίων, όπως υδραυλικές εγκαταστάσεις, ντους, υδρομασάζ, διακοσμητικά σιντριβάνια ή πύργους ψύξης και όχι ένα τυπικό κλιματιστικό δωματίου. Το στάσιμο νερό στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτηρίων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λεγεωνάριων, ειδικά εάν η θερμοκρασία του νερού και τα επίπεδα απολυμαντικού δεν διατηρούνται σωστά.

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Τι πρέπει να κάνετε πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό όλη τη νύχτα;

Εάν η μονάδα φαίνεται καθαρή και το δωμάτιο μυρίζει κανονικά, χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό με σύνεση αντί να το «βάλετε στο φουλ». Ρυθμίστε μια άνετη θερμοκρασία και αποφύγετε να κατευθύνετε κρύο αέρα απευθείας στο κρεβάτι.

Μια πρακτική ρουτίνα κατά άφιξή σας είναι:

  • Κρατήστε τις αποσκευές μακριά από το κλιματιστικό και τους υγρούς τοίχους
  • Λειτουργήστε την μονάδα για λίγα λεπτά ενώ επιθεωρείτε το δωμάτιο
  • Ανοίξτε για λίγο ένα παράθυρο εάν η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι ασφαλής και αποδεκτή
  • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε μέτρια, ανεκτά επίπεδα και όχι πολύ χαμηλή
  • Φροντίστε ο κρύος αέρας να μην φυσάει απευθείας πάνω σας
  • Μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα τη νύχτα εάν ξηραίνει τον λαιμό ή τα μάτια σας

Ο κρύος, ξηρός αέρας μπορεί να ερεθίσει τους αεραγωγούς σε ορισμένα άτομα με άσθμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να αφήνω το κλιματιστικό κλειστό εάν έχω αλλεργίες;

Όχι πάντα. Ένα καθαρό κλιματιστικό μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της θερμότητας και της υγρασίας, κάτι που μπορεί επίσης να βοηθήσει στον περιορισμό της ανάπτυξης μούχλας. Το πρόβλημα είναι μια βρώμικη, υγρή ή κακώς συντηρημένη μονάδα.

Είναι φυσιολογική η μυρωδιά μούχλας του κλιματιστικού;

Όχι. Μια μυρωδιά μούχλας υποδηλώνει υγρασία ή πιθανή μούχλα και θα πρέπει να αναφέρεται, ειδικά εάν εντείνεται όταν η μονάδα λειτουργεί.

Μπορεί ο ύπνος με κλιματιστικό να προκαλέσει κρυολόγημα;

Ο κρύος αέρας από μόνος του δεν προκαλεί ιογενείς λοιμώξεις. Ωστόσο, η πολύ κρύα ή ξηρή ροή αέρα μπορεί να ερεθίσει τον λαιμό, την μύτη ή τους αεραγωγούς και να κάνει ορισμένους ανθρώπους να αισθάνονται χειρότερα.

Συμπέρασμα

Ένα κλιματιστικό δωματίου στις διακοπές δεν είναι αυτόματα μη ασφαλές, αλλά αξίζει έναν γρήγορο έλεγχο πριν το χρησιμοποιήσετε όλη τη νύχτα. Ελέγξτε για σκόνη, ορατή μούχλα, διαρροές, οσμή μούχλα και ροή αέρα που κατευθύνεται προς το κρεβάτι.

Αν κάτι φαίνεται υγρό, μουχλιασμένο ή ενοχλητικό, αναφέρετέ το και ζητήστε άλλο δωμάτιο. Για τους περισσότερους επισκέπτες η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι απλή: χρησιμοποιήστε μια καθαρή μονάδα, διατηρήστε τη θερμοκρασία μέτρια, αποφύγετε την άμεση ροή αέρα πάνω σας και έχετε τον νου σας σε συμπτώματα.

Πηγές:
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)
cdc.gov (3)
cdc.gov (4)
epa.gov

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