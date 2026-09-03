Βιταμίνη D και ανδρική υγεία: Πώς «σώζει» την τεστοστερόνη

Η επίδραση του ήλιου στους άνδρες ισορροπεί ανάμεσα στα οφέλη για το ορμονικό σύστημα και στους κινδύνους για την αναπαραγωγική ικανότητα.

Newsroom

Βιταμίνη D και ανδρική υγεία: Πώς «σώζει» την τεστοστερόνη
ΕΥ ΖΗΝ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η βιταμίνη D που συντίθεται μέσω ελεγχόμενης έκθεσης στον ήλιο βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος και αυξάνει την παραγωγή τεστοστερόνης στους άνδρες.
  • Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί υπερθερμία στους όρχεις, διαταράσσοντας τη σπερματογένεση και αυξάνοντας το οξειδωτικό στρες, με αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα.
  • Η υπερθέρμανση και η αφυδάτωση επηρεάζουν αρνητικά το καρδιαγγειακό σύστημα και τη στυτική λειτουργία μέσω διαταραχής της αιματικής ροής και του μονοξειδίου του αζώτου.
Snapshot powered by AI

Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί την κύρια πηγή σύνθεσης της βιταμίνης D, η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση της ανδρικής αναπαραγωγικής λειτουργίας και της ποιότητας του σπέρματος.

Όμως, η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας στους όρχεις, η οποία διαταράσσει τη σπερματογένεση και αυξάνει το οξειδωτικό στρες. Συνεπώς, η σωστή διαχείριση της έκθεσης στον ήλιο είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της σεξουαλικής υγείας, αφού καθορίζει αν τελικά οι ακτίνες του, θα λειτουργήσουν ως θεραπευτικό μέσο ή ως παράγοντας κινδύνου.

«Η διαφύλαξη της ανδρικής υγείας κατά τους θερινούς μήνες απαιτεί μια βαθιά κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται από το περιβάλλον. Το θερμικό στρες αποτελεί έναν τεκμηριωμένο κίνδυνο, καθώς η υπερθερμία των όρχεων μπορεί να αποδιοργανώσει τη σπερματογένεση και να επηρεάσει αρνητικά τη γονιμότητα. Ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των όρχεων, κατά μόλις 1°C έως 2°C, μπορεί να μειώσει δραματικά τη συγκέντρωση και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, αυξάνοντας παράλληλα τον δείκτη κατάτμησης του DNA» εξηγεί ο Χειρουργός-Ανδρολόγος-Ουρολόγος, Αναστάσιος Λιβάνιος.

«Στον αντίποδα, η βιοδιαθεσιμότητα της βιταμίνης D, η οποία συντίθεται μέσω της ελεγχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας, σχετίζεται θετικά με τη βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος και τη σύνθεση τεστοστερόνης. Η κλινική εμπειρία δείχνει ότι η υιοθέτηση στοχευμένων κανόνων προστασίας και η ισορροπημένη έκθεση στον ήλιο μπορούν να αποτρέψουν τις αγγειακές και ορμονικές διαταραχές. Η στατιστική ανάλυση κλινικών μελετών υπογραμμίζει τη στενή σύνδεση των υποδοχέων VDR του αναπαραγωγικού συστήματος, δηλαδή των ειδικών κυτταρικών πρωτεϊνών που δεσμεύουν τη βιταμίνη D, με τη σπερματογένεση, επιβάλλοντας την υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων προστασίας από τη θερμική καταπόνηση», προσθέτει.

Ο μηχανισμός βλάβης στο σπέρμα

Η ανατομική θέση των όρχεων εκτός της κοιλιακής κοιλότητας εξυπηρετεί τη διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας, η οποία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του υπόλοιπου σώματος. Η φυσιολογική αυτή διαφορά είναι απολύτως απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη της σπερματογένεσης. Όταν η περιοχή των γεννητικών οργάνων εκτίθεται σε παρατεταμένη εξωτερική θερμότητα λόγω περιβάλλοντος ή στενών ενδυμάτων, ο θερμορρυθμιστικός μηχανισμός αποτυγχάνει και αναπτύσσεται ορχική υπερθερμία.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στους όρχεις πυροδοτεί την υπερπαραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου, προκαλώντας έντονο κυτταρικό οξειδωτικό στρες, το οποίο οδηγεί σε απόπτωση των γεννητικών κυττάρων και σε άμεσες βλάβες στη δομή του σπερματικού DNA. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται προσωρινή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού, της κινητικότητας και της μορφολογικής αρτιότητας των σπερματοζωαρίων.

Αγγειακές επιπτώσεις και στυτική λειτουργία

Η παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και η επακόλουθη αφυδάτωση επιβαρύνουν σημαντικά το καρδιαγγειακό σύστημα του άνδρα. Η απώλεια υγρών προκαλεί αντιρροπιστική περιφερική αγγειοδιαστολή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Η μηχανική της στυτικής λειτουργίας βασίζεται αποκλειστικά στην εύρυθμη αιματική ροή και στην επαρκή ενδοθηλιακή παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου στα σηραγγώδη σώματα. Υπό συνθήκες συστηματικής θερμικής καταπόνησης, η αιμάτωση των περιφερειακών οργάνων απορρυθμίζεται, γεγονός που μπορεί να εκδηλωθεί ως παροδική αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης στύσης.

Βιταμίνη D, τεστοστερόνη και γονιμότητα

Η βιταμίνη D δεν είναι μια απλή βιταμίνη, αλλά λειτουργεί σαν μια απαραίτητη ορμόνη που δίνει εντολές στο ανδρικό σώμα. Στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα υπάρχουν οι υποδοχείς VDR, οι οποίοι μοιάζουν με μικροσκοπικές «κλειδαριές» πάνω στους όρχεις και στα σπερματοζωάρια, περιμένοντας τη βιταμίνη D για να κλειδώσει πάνω τους και να τα ενεργοποιήσει.

Όταν ο άνδρας εκτίθεται σωστά στον ήλιο και παράγει βιταμίνη D, οι κλειδαριές αυτές ανοίγουν και δίνουν σήμα στο σώμα να παράγει περισσότερη τεστοστερόνη, την κύρια ορμόνη της ανδρικής φύσης. Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη για τη σεξουαλική επιθυμία (libido) αλλά και για τη σωστή λειτουργία της στύσης.

Αντίθετα, όταν αυτές οι «κλειδαριές» μένουν ανενεργές λόγω έλλειψης της βιταμίνης, η παραγωγή σπέρματος μειώνεται δραματικά και η γονιμότητα πέφτει.

Τι δείχνουν οι έρευνες για το σπέρμα

Η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει στενά πώς η βιταμίνη του ήλιου επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος, με τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η βιταμίνη D βοηθά στη ρύθμιση του ασβεστίου μέσα στο σπέρμα, δίνοντας στα σπερματοζωάρια την ενέργεια που χρειάζονται για να κολυμπήσουν γρήγορα προς το ωάριο.

Μεγάλη ανάλυση ιατρικών μελετών σε άνδρες με προβλήματα γονιμότητας έδειξε ότι η σωστή αποκατάσταση της βιταμίνης D στο σώμα προσφέρει τα εξής στατιστικά οφέλη:

  • Κινητικότητα σπέρματος: Αυξήθηκε κατά περίπου 4,1% έως 4,9%, βοηθώντας τα σπερματοζωάρια να κινούνται πιο αποτελεσματικά.
  • Σχήμα σπερματοζωαρίων: Βελτιώθηκε η γενικότερη μορφή και η κατασκευή τους, μειώνοντας τις πιθανότητες για παραμορφωμένο σπέρμα.

Ωστόσο, η ιατρική κοινότητα τονίζει ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στο άλλο άκρο. Η υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων χωρίς εξέταση αίματος δεν προσφέρει κανένα απολύτως παραπάνω όφελος, καθώς το σώμα χρειάζεται ισορροπία και όχι υπερβολή.

Πρακτικές συμβουλές

Σύμφωνα με τον ουρολόγου κ. Λιβάνιο, η επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας ανάμεσα στα οφέλη του ήλιου και τους κινδύνους της ζέστης απαιτεί την εφαρμογή απλών καθημερινών κανόνων. Η επαρκής σύνθεση της βιταμίνης D επιτυγχάνεται με σύντομη έκθεση των χεριών και των ποδιών στον ήλιο για μόλις 10 έως 15 λεπτά, αποφεύγοντας τις ώρες ακραίας ακτινοβολίας. Η έκθεση κατά τις πρωινές ή τις προχωρημένες απογευματινές ώρες εξασφαλίζει τη λήψη των απαραίτητων ορμονικών ερεθισμάτων χωρίς τον κίνδυνο εγκαυμάτων.

Η επιλογή των ενδυμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία της γονιμότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα χαλαρά, βαμβακερά ρούχα και τα άνετα μαγιό εμποδίζουν τον εγκλωβισμό της θερμότητας στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, προστατεύοντας τους όρχεις από την υπερθερμία. Αντίθετα, η χρήση στενών εσωρούχων και η παρατεταμένη καθιστική ζωή σε θερμές επιφάνειες αυξάνουν τεκμηριωμένα την τοπική θερμοκρασία και επιβαρύνουν την ποιότητα του σπέρματος.

Η σωστή ενυδάτωση αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα για τη διαφύλαξη της σεξουαλικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η κατανάλωση άφθονου νερού προστατεύει το αγγειακό σύστημα από τη θερμική καταπόνηση, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή του αίματος που είναι απαραίτητη για τη στύση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από την Ξάνθη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτή τη χώρα βρίσκεται ο δρόμος με το υψηλότερο αναρτημένο όριο ταχύτητας στον κόσμο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, έστειλε σε βίντεο τη σκηνή του φόνου στη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: «Πάνω από 80 νεκροί μετανάστες» σε σκάφος που έμεινε 27 ημέρες ακυβέρνητο

14:29ΕΘΝΙΚΑ

Tubitak Marmara: Πλέει ξανά ανοιχτά της Σύμης το τουρκικό ερευνητικό σκάφος

14:29ΕΥ ΖΗΝ

Βιταμίνη D και ανδρική υγεία: Πώς «σώζει» την τεστοστερόνη

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κοπάδι γουρουνιών έκανε βόλτα στην πλατεία των Χανίων

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε 40 τάνκερ με 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

14:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ροντινέι: Η… ελληνική υποδοχή του Τζιοβάνι στη Σάντος και η συνάντηση με έναν πρώην «πράσινο»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ΟΗΕ για το κλίμα: Το Ελ Νίνιο εξελίσσεται σε «φαινόμενο Γκοτζίλα» μπροστά στα μάτια μας - 50 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με λιμό

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σκάφος κάηκε ολοσχερώς έπειτα από έκρηξη - Ένας τραυματίας

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Γόρτυνα Ηρακλείου

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερουλάνος: «Με συγκίνησε η φωτογραφία με την αυτοσχέδια Κρήτη βαμμένη πράσινη»

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί 46 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα - «'Έχουν φαγητό και νερό» - 1270 οι νεκροί

13:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκραντ για Ομπράντοβιτς: «Φροντίζει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε λεπτομέρεια»

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Τζαβέλα: Η φράση της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά - «Κοίτα αν τον φυλάνε καλά»

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Καταγγέλει σχέδιο της Μόσχας για σαμποτάζ στην άμυνα και στρατολόγηση Δανών πολιτών

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Ο κ. Τσίπρας τάζει και πάλι λαγούς με πετραχήλια - Πού θα βρει τα 13 δισ. ευρώ το χρόνο;»

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμο: Παρίστανε τον λογιστή και άρπαξε 23.000 ευρώ από 73χρονη – Συνελήφθη πριν διαφύγει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

09:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, έστειλε σε βίντεο τη σκηνή του φόνου στη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Τζαβέλα: Η φράση της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά - «Κοίτα αν τον φυλάνε καλά»

11:15WHAT THE FACT

Με 215 ευρώ πετάς σχεδόν απεριόριστα έως το 2027 – Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν το πάσο

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες» για να φορολογήσουμε τον πλούτο, είπε ο αναπλ. τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ. Γιώργος Παππάς

10:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης αποκαλύπτεται: Πώς κατασκευάστηκε το θέατρο στο φυσικό ανάγλυφο των βράχων - Πώς σμιλεύτηκαν καθίσματα και σκάλες

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ΟΗΕ για το κλίμα: Το Ελ Νίνιο εξελίσσεται σε «φαινόμενο Γκοτζίλα» μπροστά στα μάτια μας - 50 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με λιμό

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στα 3.000 μέτρα: Ξεναγός και αναρριχητής ήρθαν στα χέρια - «Είσαι ένας γ.....νος ηλίθιος»

10:08ΚΟΣΜΟΣ

«Ματωμένος γάμος» στο Ιράν: Αμερικανική επίθεση μετέτρεψε τη δεξίωση σε τραγωδία - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το «ευχαριστώ» του μικρού Παναγιώτη στον πρωθυπουργό για την ανακαίνιση ειδικού σχολείου

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σκάφος κάηκε ολοσχερώς έπειτα από έκρηξη - Ένας τραυματίας

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άγνωστοι οι γονείς των 3 ανηλίκων - Ο ρόλος του Αφγανού και οι αντιφάσεις όλων

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ