«Food Drive ΠΕΦ»: 5,5 τόνοι αγαθών για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) υλοποίησε και φέτος, για όγδοη συνεχή χρονιά, τη δράση «Food Drive ΠΕΦ», έναν καθιερωμένο πλέον θεσμό κοινωνικής προσφοράς, σε στενή και διαχρονική συνεργασία με τον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί».

Η ΠΕΦ στηρίζει το «Μαζί για το Παιδί» από το 2017 μέσω πολλαπλών και στοχευμένων δράσεων. Το Food Drive ΠΕΦ στόχο έχει την καταπολέμηση της ανέχειας και την εξασφάλιση προϊόντων ζωτικής σημασίας για τα παιδιά και τις οικογένειες που υποστηρίζει ο οργανισμός «Μαζί για το Παιδί».

Η φετινή πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στη στήριξη ευάλωτων οικονομικά οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι οποίες υποστηρίζονται από συνεργαζόμενους φορείς στους 11 νομούς όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες–μέλη της ΠΕΦ.

Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας με το «Μαζί για το Παιδί», το Food Drive ΠΕΦ καλύπτει βασικές και κρίσιμες ανάγκες σε τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής για οικογένειες και δομές παιδικής προστασίας στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας, Αχαΐας, Λάρισας, Ροδόπης, Ιωαννίνων, Ευβοίας, Χαλκιδικής και Φθιώτιδας.

Χάρη στη συλλογική αυτή προσπάθεια, συγκεντρώθηκαν συνολικά 5,5 τόνοι αγαθών, οι οποίοι διανέμονται άμεσα, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 800 παιδιά.

Η δράση στηρίχθηκε στη γενναιόδωρη, έμπρακτη και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και των εταιρειών–μελών της ΠΕΦ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του κλάδου στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Η ΠΕΦ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση ουσιαστικών και μετρήσιμων δράσεων κοινωνικής ευθύνης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας συμπορεύεται με τη διαρκή προσφορά στην κοινωνία και τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων.