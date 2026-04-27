Πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας με κάλυψη για τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Πρωτοβουλία της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια 

Σπύρος Φιλιώτης
O κ. Σπύρος Φιλιώτης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Την ένταξη των εγκεκριμένων καινοτόμων θεραπειών κατά της παχυσαρκίας σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας, ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Η συμφωνία έγινε σε συνεργασία με ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα και αφορά στο σύνολο των εργαζομένων της.

Πρόκειται για την πρώτη εταιρική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που αναδεικνύει την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, εντάσσοντάς την ισότιμα στο πλαίσιο των ασφαλιστικών παροχών υγείας. Το πρόγραμμα προβλέπει κάλυψη έως και 80% του κόστους των εγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών για την παχυσαρκία, κατόπιν συνταγογράφησης και με ιατρική παρακολούθηση.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων της, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι άλλες χρόνιες παθήσεις.

Όπως σημειώνει η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, η συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ εργοδότη και ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα αναδεικνύει ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο παροχών υγείας, το οποίο εξασφαλίζει στους εργαζόμενους πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας. Στην επιχείρηση, ενισχύει την παραγωγικότητα και τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων της, ενώ για την ασφαλιστική εταιρεία δημιουργούνται προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη μείωση κόστους μέσω της πρόληψης επιπλοκών και διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Στο πρόσφατο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία. Τόνισε, παράλληλα, ότι η αντιμετώπισή της προϋποθέτει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση σε θεραπείες και ενισχύουν τον ρόλο της πρόληψης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς υιοθέτηση και να λειτουργήσει ως καταλύτης, ενθαρρύνοντας περισσότερες επιχειρήσεις, να επενδύσουν ενεργά στην υγεία των εργαζομένων τους και να εντάξουν την πρόληψη και τη θεραπεία της παχυσαρκίας στις παροχές τους.

Όπως επισημάνθηκε και στο Φόρουμ των Δελφών, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης, αλλά συλλογική πρόκληση που απαιτεί συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και ασφαλιστικών οργανισμών. «Η υγεία των ανθρώπων μας δεν είναι παροχή, είναι προτεραιότητα. Με αυτή την πρωτοβουλία κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους εργοδότες. Η παχυσαρκία είναι νόσος και οι άνθρωποι που την βιώνουν αξίζουν πρόσβαση στην θεραπεία», δήλωσε ο κ. Φιλιώτης.

Τέλος, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ επισημαίνει ότι μέσα από την συνεργασία της με ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, κάνει το πρώτο βήμα, με την φιλοδοξία να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά εργασίας, όπου η ευεξία και η ισότιμη πρόσβαση στην θεραπεία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

16:48ANNOUNCEMENTS

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, ανεβαίνει ξανά

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος με τον Γκρίλις: Τον έπιασαν «λιώμα» να κοιμάται σε καρέκλα μπαρ έπειτα από πάρτι

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτή είναι η πιο κρίσιμη ηλικία για να αποφύγουμε την αύξηση βάρους

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά - Πού αναμένονται βροχές

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Πατρών - Πύργου: Ασυνήδειτος οδηγούσε με την όπισθεν σε σήραγγα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Αραγτσί - «Η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προς όφελος του Ιράν»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

«Γόρδιος Δεσμός» τα Στενά του Ορμούζ - Νέο σχέδιο του Ιράν με τέλη και απαγορεύσεις

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της -Παραμένει σε καταστολή

16:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας με κάλυψη για τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εντοπίστηκε νεκρός 60χρονος σε σπίτι

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ-Κατάθεση Βάρρα: «Ο Βορίδης υπέγραψε να πάρουν από εθνικό απόθεμα πάνω από 800.000»

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Σχίσμα στην Τεχεράνη: Το Πακιστάν δεν είναι αξιόπιστος διαμεσολαβητής, λέει Ιρανός βουλευτής ναρκοθετώντας τον διάλογο με τις ΗΠΑ που επιδιώκει ο Αραγτσί

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Μαραθώνα: Άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

15:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΝ: Συζητήσεις για συγχρηματοδότηση της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

15:41LIFESTYLE

Eurovision: Πότε θα κάνει ο Akylas την πρώτη πρόβα στη Βιέννη

15:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιατί IRIS και e-wallets «κερδίζουν» τις κάρτες στα online καζίνο

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος σε οικοδομή έπειτα από πτώση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Μαραθώνα: Άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για «ψυχρή εισβολή» την Πρωτομαγιά - Πού αναμένονται βροχές

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - «Έκατσε» πάνω σε ελιά

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στημένη» η επίθεση, ο δράστης πέθανε: Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το δείπνο παρουσία Τραμπ στην Ουάσινγκτον

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Έφτιαξαν δρόμο 60 μέτρων μέσα σε λιμνοθάλασσα - «Μπάζωσαν τη θάλασσα νύχτα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη - Έξαλλη η πρόεδρος με το χάος στην αίθουσα: «Έλεος, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό» - Σε 30 μέρες η επόμενη δικάσιμος

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της -Παραμένει σε καταστολή

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Οργανωμένη διαταραχή φέρνει αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα – Πρόγνωση Ζιακόπουλου

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος σε οικοδομή έπειτα από πτώση

14:26LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» - Η περιπέτεια που την συγκλόνισε στη Μύκονο

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε αστυνομικό για γενετήσιες πράξεις σε κρατούμενη μέσα σε αστυνομικό όχημα

15:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ