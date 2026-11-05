Συζήτηση για την ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα: Πρόσβαση, καινοτομία, βιωσιμότητα

Η πρόσβαση στις νέες ογκολογικές θεραπείες, οι διαδικασίες αποζημίωσης των φαρμάκων, οι ανάγκες ενίσχυσης της διάγνωσης και της κλινικής έρευνας, καθώς και οι προκλήσεις της χρηματοδότησης αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Ογκολογική Περίθαλψη στην Ελλάδα: Πρόσβαση, Καινοτομία, Βιωσιμότητα», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και το Κέντρο για το Μέλλον της Υγείας του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στη συζήτηση, που έλαβε χώρα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα και πραγματοποιήθηκε υπό τον κανόνα Chatham House, διακεκριμένοι εκπρόσωποι επιστημονικών εταιρειών του χώρου της ογκολογίας και ανώτατα στελέχη εταιρειών μελών ΣΦΕΕ, παρουσίασαν στοιχεία, επισήμαναν προκλήσεις και κατέθεσαν προτάσεις για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα, με έμφαση στην αξία της θεραπευτικής καινοτομίας και τα οφέλη στη μακροπρόθεσμη φροντίδα των ασθενών.

Στόχος της συζήτησης ήταν η, η ανάδειξη κοινών προτεραιοτήτων πολιτικής και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της ιατρικής κοινότητας, προς όφελος των ασθενών και η δημιουργία ενός κειμένου πολιτικής (policy paper).