Εποχική τριχόπτωση: Γιατί τα μαλλιά πέφτουν το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο δεν είναι μόνο η εποχή που «ρίχνει» τη διάθεσή μας, αλλά και η περίοδος που παρατηρείται η μέγιστη ετήσια τριχόπτωση στα μαλλιά μας. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για φαινόμενο παροδικό ή μη, η απώλεια μαλλιών μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μας και να εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την υγεία του τριχωτού της κεφαλής, με αποτέλεσμα πολλοί να καταφεύγουν κυριευμένοι από πανικό σε αναποτελεσματικές λύσεις. Πόσο ανησυχητική, λοιπόν, μπορεί να αποδειχθεί η εποχική τριχόπτωση και ποιες είναι οι ιδανικές θεραπείες, ανάλογα με το ρυθμό της απώλειας μαλλιών;

Απαντήσεις σε αυτές, αλλά και σε πολλές ακόμα απορίες δίνει στο «Newsbomb.gr» o Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης, MD, PhD, Diplomate, μέλος του Board of Directors του American Board of Hair Restoration Surgeons (ABHRS) και της International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS). Διαβάστε τη συνέντευξη που ακολουθεί, για να ενημερωθείτε για όλα όσα σας απασχολούν:

Κύριε Αναστασάκη, εξηγήστε μας, τι είναι η εποχική τριχόπτωση;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες καθημερινά χάνουμε περίπου 30-50 τρίχες, ενώ τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εμφανίζεται η μέγιστη ετήσια τριχόπτωση, που καμιά φορά φτάνει και τις 200-300 τρίχες ανά ημέρα. Μάρτιο-Απρίλιο εμφανίζεται ξανά αυξημένη τριχόπτωση, συνήθως όμως ηπιότερη σε σχέση με το Φθινόπωρο. Αυτή είναι η επονομαζόμενη εποχική τριχόπτωση. Στην πραγματικότητα, η εποχική τριχόπτωση στον άνθρωπο είναι κάτι αντίστοιχο με την αλλαγή τριχώματος στα υπόλοιπα θηλαστικά. Ενώ στα θηλαστικά η αλλαγή τριχώματος είναι μαζική, στον άνθρωπο -και συγκεκριμένα στο τριχωτό του κεφαλιού- τα τριχοθυλάκια δεν ακολουθούν μαζικό και συγχρονισμένο «θάνατο». Ευτυχώς, βέβαια, διότι θα μέναμε φαλακροί κάθε χρόνο! Αν, λοιπόν, χάνετε περισσότερα μαλλιά αυτές τις δύο περιόδους, μην ανησυχείτε. Θα ξαναβγούν! Απλά... αλλάζετε τρίχωμα!

Πολλοί, όμως, είναι εκείνοι που πανικοβάλλονται και δοκιμάζουν διάφορα σκευάσματα «ειδικών» βιταμινών για τα μαλλιά ή σπαταλούν πολλά χρήματα για την αγορά «ειδικών» (και άχρηστων) σαμπουάν ενάντια στην… τριχόπτωση. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την περίοδο αυτή, που είναι κάποιος σε πανικό από την τριχόπτωση, να μην πέσει θύμα των επιτήδειων, που πουλάνε μαγικές θεραπείες στην τηλεόραση, στο Internet, στα φαρμακεία και στα κομμωτήρια! Επίσης, πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι μέσα στον πανικό τους επιλέγουν τη λύση της μεταμόσχευσης μαλλιών, χωρίς όμως να είναι μια συνετή απόφαση. Δυστυχώς, και εκεί καραδοκούν κάποιοι που θα υποσχεθούν ότι μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου!

Εσείς τι περιστατικά αντιμετωπίζετε αυτήν την περίοδο;

Στην κλινική μου, πράγματι, αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών. Προσωπικά, όμως, δεν αυξάνω τον αριθμό των χειρουργείων μου για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θεωρώ πως είναι η κατάλληλη περίοδος για μια τόσο σημαντική απόφαση. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι απλά η αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, αλλά πρόκειται για μια σοβαρή απόφαση. Ο πανικός και η απόγνωση είναι πάντα λάθος σύμβουλοι.

Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος χωρίς υφιστάμενο πρόβλημα αραίωσης να χειροτερέψει τόσο πολύ από την εποχική τριχόπτωση, που να φτάσει στον ιατρό. Είναι βέβαιο, πως ήδη υπήρχε πρόβλημα και απλά η κατάσταση χειροτέρεψε. Αυτό που έχει σημασία είναι πως ο ασθενής πλέον εντοπίζει το πρόβλημα που έχει με τα μαλλιά του και αποφασίζει να κάνει κάτι γι’ αυτό. Το αν όμως η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η καλύτερη λύση για την περίπτωσή του, είναι κάτι που θα το κρίνω εξετάζοντας πολλές παραμέτρους. Αρχικά, θα εκτιμήσω την έκταση και την πορεία της τριχόπτωσης που έχει και σε καμία περίπτωση δεν θα βγάλω συμπέρασμα από το πως δείχνουν τα μαλλιά του την περίοδο που έχει μια προσωρινή αυξημένη τριχόπτωση.

Εξάλλου, η επιστήμη και η τεχνολογία, μας έχουν δώσει πλέον ορισμένα «όπλα» ενάντια στην τριχόπτωση, που είναι τόσο αποτελεσματικά και κάνουν τη μεταμόσχευση μαλλιών να είναι η τελική λύση.

Μιλήσατε για «όπλα» κατά της τριχόπτωσης, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες λύσεις έχουν τα άτομα με τριχόπτωση;

Πλέον υπάρχουν αποτελεσματικές ιατρικές λύσεις για να σταματήσει η τριχόπτωση και ορισμένες φορές, μάλιστα, μπορεί κανείς να αναστρέψει την αραίωση και να ξαναβγάλει πολλά από τα χαμένα του μαλλιά! Ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) σε ένα διάστημα 40 χρόνων έχει εγκρίνει μόνο τρεις αποτελεσματικές αγωγές ενάντια στην τριχόπτωση, τόσο για την αντιμετώπιση της ανδρικής, όσο και της γυναικείας: Τις δύο φαρμακευτικές ουσίες, μινοξιδίλη και φιναστερίδη, και τα Low-Level Laser Treatment (LLLT Laser).

Όσον αφορά στην μινοξιδίλη και στη φιναστερίδη, έχει αποδειχθεί βάσει κλινικών μελετών ότι τα αποτελέσματά τους είναι εντυπωσιακά, αλλά απαιτούν καθημερινή χρήση και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει κάποιος να τις χρησιμοποιεί, θα πρέπει να τις κάνει εφ’ όρου ζωής. Επίσης, επειδή μιλάμε για φάρμακα, υπάρχει περίπτωση σε ορισμένους ασθενείς να προκαλέσουν κάποιες παρενέργειες. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις γυναίκες με αραίωση, αυτές έχουν πιο μειωμένες επιλογές, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φιναστερίδη, ενώ, η μινοξιδίλη, παρότι βοηθάει, υπάρχει η πιθανότητα να προκαλέσει αντιαισθητική τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στα χέρια.

Η εποχική τριχόπτωση, λοιπόν, είναι κάτι παροδικό. Υπάρχει, όμως, κάτι που μπορεί να βοηθήσει και να μην είναι φάρμακο;

Σαφώς και υπάρχει και είναι η θεραπεία τριχόπτωσης με Low Level Laser, όπως σας ανέφερα. Από τα Low Level Lasers για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης που κυκλοφορούν στην αγορά παγκοσμίως, τα πιο αποτελεσματικά, βάσει κλινικών μελετών, είναι τα προηγμένα Capillus272 Pro. Πλέον, η τεχνολογία έχει δώσει την πιο εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση–θεραπεία για την τριχόπτωση, η οποία χρειάζεται μόνο επτά λεπτά. Μπορεί, μάλιστα, να γίνει στο ιατρείο, αλλά και στο σπίτι, με το ειδικό Home Edition Capillus272 Pro. To Capillus272 Pro έχει δύο εντυπωσιακά πλεονεκτήματα: είναι η μοναδική εγκεκριμένη θεραπεία χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια και χωρίς τη χρήση φαρμάκων, ενώ είναι κατάλληλη όχι μόνο για άντρες αλλά και για γυναίκες.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε πως λειτουργούν τα LLLT Laser ή Laser Χαμηλής Εκπομπής και γιατί θεωρείτε ότι υπερτερούν έναντι των υπολοίπων αγωγών τριχόπτωσης;

Η θεραπεία τριχόπτωσης με LLLT Laser αυξάνει τον μεταβολισμό των κυττάρων και τη μικροκυκλοφορία στα αιμοφόρα αγγεία του τριχωτού της κεφαλής. Επίσης, διεγείρει την παραγωγή αυξητικών παραγόντων από τα κύτταρα του δέρματος και των τριχοθυλακίων. Σε αντίθεση, όμως, με το γνωστό μας PRP, που θεωρητικά περιέχει τους ίδιους αυξητικούς παράγοντες, στη θεραπεία τριχόπτωσης με Laser δεν χρειάζονται ενέσεις, ούτε αφαίρεση αίματος, ενώ ο/η ασθενής μπορεί να κάνει τη θεραπεία στην άνεση του σπιτιού του!

Με αυτόν τον τρόπο, το Capillus272 Pro τονώνει την κυτταρική δραστηριότητα στο τριχοθυλάκιο και αυξάνει τη ροή του αίματος στην περιοχή. Τα κύτταρα στον τριχοθύλακα αποκτούν ξανά φυσιολογικό ρυθμό ανάπτυξης, τα θρεπτικά συστατικά φτάνουν ευκολότερα στο θύλακα, λόγω της αυξημένης αιματικής κυκλοφορίας και η ευεργετική επίδραση του Capillus272 Pro βοηθά ένα σημαντικό ποσοστό από τις χνοώδεις τρίχες να μετατραπούν σε τελικές υγιείς τρίχες.

Το αποτέλεσμα της αγωγής είναι πιο πυκνά, υγιή και δυνατά μαλλιά. Η θεραπεία τριχόπτωσης με LLLT laser Capillus272 απευθύνεται σε ασθενείς με τριχόπτωση και είναι μια μη-επεμβατική αγωγή, με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε άνδρες και σε γυναίκες. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει δραστικά τον ρυθμό της τριχόπτωσης, ενδυναμώνει τα λεπτά μαλλιά και βοηθάει στην επανέκφυσή τους, με αποτελεσματικότητα 98%. Επιγραμματικά θα έλεγα ότι τα LLLT Laser, και συγκεκριμένα το LLLT272 Home Pro, υπερτερεί στα εξής:

σταματά την τριχόπτωση,

βοηθά στην επανέκφυση των μαλλιών με αποτελεσματικότητα έως 98%,

είναι απόλυτα ασφαλές, απλό και εύκολο στην εφαρμογή,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στην άνεση του σπιτιού σας, ενώ παράλληλα εσείς κάνετε τα πράγματα που θέλετε

δεν έχει καμία παρενέργεια,

δεν λαδώνει τα μαλλιά, όπως συνήθως συμβαίνει με τις τοπικές αγωγές,

είναι κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες.

Πώς γίνεται η θεραπεία τριχόπτωσης με Laser;

Στην αρχική επίσκεψη λαμβάνουμε λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και ιστορικό κληρονομικότητας της τριχόπτωσης, έτσι ώστε να ορίσουμε το θεραπευτικό σχήμα εκείνο που θα επιφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα. Η θεραπεία μπορεί να γίνει, όπως είπαμε, τόσο στο χώρο του ιατρείου, όσο και στο σπίτι. Η δυνατότητα της θεραπείας με το laser Capillus272 στο σπίτι, είναι εξαιρετικά δημοφιλής ανάμεσα στους ασθενείς. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι μόλις επτά λεπτά κι έτσι κάποιος μπορεί να κάνει τη συνεδρία του, βλέποντας τηλεόραση, μπροστά στον υπολογιστή ή ενώ διαβάζει την εφημερίδα του. Οι ασθενείς επανέρχονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στο ιατρείο μου για την εκτίμηση της πορείας τους και για τυχόν αναπροσαρμογή της αγωγής, χωρίς επιπλέον κόστος εξέτασης. Πρόκειται για ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που εντάσσεται πλήρως στην καθημερινότητα του ασθενή, χωρίς να χρειάζεται να διακόπτει τις εργασίες του.

Τελικά, η εποχική τριχόπτωση δεν θέλει πανικό!

Ακριβώς αυτό! Είναι μια αναστρέψιμη και παροδική κατάσταση, που ευτυχώς πλέον υπάρχουν θεραπείες αποτελεσματικές για την αντιμετώπισή της. Πάνω απ’ όλα ψυχραιμία και όχι βεβιασμένες ή επιπόλαιες αποφάσεις...

Σε τέτοιες περιόδους έντονης τριχόπτωσης ο ασθενής κυριεύεται από απόγνωση και πανικό. Η «βιομηχανία της αντιμετώπισης της τριχόπτωσης», «επενδύει» στο άγχος, στην ψυχολογική πίεση και στο πανικό όσων βλέπουν τα μαλλιά τους να χάνονται μέρα με τη μέρα για να τους πουλήσει την ελπίδα σε μορφή βιταμινών, λοσιόν ή σαμπουάν. Το ίδιο, δυστυχώς, ισχύει και για τη Μεταμόσχευση Μαλλιών, όπου όμως δεν μιλάμε απλά για την αγορά ενός προϊόντος, αλλά για μια πιο σοβαρή απόφαση, η οποία μπορεί να έχει καθοριστικές συνέπειες για την εμφάνιση και τη ζωή του ασθενούς.

Το καλύτερο, λοιπόν, που έχετε να κάνετε είναι να συμβουλευθείτε έναν αξιόπιστο και εξειδικευμένο ιατρό, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στο ποια είναι η καλύτερη λύση για εσάς – γιατί πλέον έχετε αρκετές επιλογές. Και να έχετε πάντα στο μυαλό σας, ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν επείγει, ούτε είναι θέμα υγείας. Επομένως, προχωρήστε σε αυτήν, όταν είναι η… ώρα της και εκμεταλλευτείτε την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στη θεραπεία της τριχόπτωσης.

