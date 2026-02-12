Αυτό το τυφλό γαϊδουράκι «ξεγελά» κάθε κλειδαριά στάβλου για να δει τον… κολλητό του – Βίντεο

Συγκινεί το τυφλό γαϊδουράκι που ακούει στο όνομα Γουέιλον και αποδεικνύει ότι η φιλία δεν γνωρίζει ούτε από εμπόδια, ούτε από περιορισμούς

Κάθε οικογένεια έχει τον «σκανταλιάρη» της και στο καταφύγιο Naughty Donkey Farm Sanctuary αυτός ακούει στο όνομα Γουέιλον Τζένινγκς.

Όταν η ιδρύτρια του NDFS, Τζόντι Χέλμερ, είδε για πρώτη φορά τον Γουέιλον το 2018, κατάλαβε αμέσως ότι χρειαζόταν βοήθεια. Ο αδυνατισμένος γάιδαρος είχε μόλις διασωθεί από μία απειλητική για τη ζωή του κατάσταση και δυσκολευόταν να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Μεταφέρθηκε σε χώρο καραντίνας, όπου μία ομάδα μεγαλύτερων γαϊδάρων τον εκφόβιζε και δεν τον άφηνε ούτε να φάει, ούτε να νιώσει ασφαλής. Μόλις είδαμε αυτό το φοβισμένο και λιποβαρές πουλάρι, είπαμε: “Θα τον αναλάβουμε εμείς”», τόνισε η Χέλμερ, μιλώντας στο Dodo.

Στο καταφύγιο τον περίμεναν φροντίδα, μία οικογένεια από κατσίκες και άνθρωποι πρόθυμοι να του δώσουν αγάπη. Όσο τον γνώριζαν καλύτερα, τόσο συνειδητοποιούσαν ότι το παρελθόν του ήταν χειρότερο απ’ ό,τι φαντάζονταν.

«Δεν γνωρίζουμε πού πέρασε τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του, αλλά κρίνοντας από τη σωματική του κατάσταση, τα προβλήματα υγείας και τη σχεδόν άγρια συμπεριφορά του, είναι σαφές ότι δεν είχε δεχτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις στα μάτια τον άφησαν τυφλό. Ωστόσο, η απώλεια της όρασής του δεν τον εμπόδισε να μπλέκει συνεχώς σε μπελάδες — είναι ένας πραγματικά σκανταλιάρης γάιδαρος», ανέφερε η Χέλμερ.

Παρά τους περιορισμούς του, ο Γουέιλον έγινε γρήγορα γνωστός ως ο «πλακατζής» του καταφυγίου. Μόλις άρχισε να αναρρώνει, ξεκίνησε να εξερευνά τον χώρο, αναζητώντας ευκαιρίες για… αταξίες.

Ανακάλυψε τα μάνταλα στους στάβλους των «αδελφών» του, των κατσικιών. Ψηλαφώντας με τη μουσούδα και το στόμα του, κατάφερνε να ανοίγει τις πόρτες και να τα αφήνει ελεύθερα. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μοναδικό του κίνητρο.

«Αφού ανοίξει τις πόρτες για να βγάλει τους φίλους του έξω, κάνει άνω – κάτω τον στάβλο τους, ρίχνει τους κουβάδες με το νερό και τρώει όλο το σανό τους. Αναποδογυρίζει τη ταΐστρα όταν θεωρεί ότι δεν έχει αρκετό σανό ή σπρώχνει τους φίλους του για να τον κρατήσει όλο για τον εαυτό του», εξηγεί η Χέλμερ.

Αν και το φαγητό είναι συχνά το βασικό του κίνητρο, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στάβλος που επισκέπτεται ακόμη κι όταν δεν έχει μείνει ούτε μπουκιά.

«Ο κολλητός του είναι ένας Νιγηριανός νάνος (αμερικανική φυλή μικρόσωμης κατσίκας, η οποία κατάγεται από τη Δυτική Αφρική), ονόματι Γουίλι Νέλσον. Τα δύο ζώα έφτασαν στο καταφύγιο περίπου την ίδια περίοδο και τότε, ο Γουίλι ήταν μόλις λίγων μηνών· πρόκειται για την κατσίκα που ο Γουέιλον προσπαθεί συχνότερα να απελευθερώσει, είναι αχώριστοι», περιγράφει η Χέλμερ.

Αποκαλύπτει πως έχει δοκιμάσει διάφορους τρόπους για να τον εμποδίσει να ανοίγει τους στάβλους μόνος του, όμως, ο τυφλός γάιδαρος έχει αποδειχθεί… ασταμάτητος.

«Βάλαμε καραμπίνερ (μεταλλικός κρίκος με μηχανισμό) και τα άνοιγε με το στόμα του. Τα αντικαταστήσαμε με καραμπίνερ ασφαλείας (βιδωτό κλείδωμα), αλλά κατάφερε να γυρίσει τον μηχανισμό κλειδώματος και να ανοίξει ξανά την πόρτα», αναφέρει.

