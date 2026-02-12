Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 9:30:00 πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ

167

Λειτουργία

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ απο κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

159

Λειτουργία

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΦΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ έως κάθετο: ΦΑΝΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΑΝΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΦΙΓΓΟΣ έως κάθετο: ΘΥΜΟΧΑΡΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΣΜΙΘ απο κάθετο: ΦΑΝΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΦΙΓΓΟΣ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

131

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ 118 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

170

Λειτουργία

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

134

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 12:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

129

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

96

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

95

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 3:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΙΝΟ - ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Συντήρηση

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 3:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙ ΟΔΟΙ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΗΣ ΣΕΛΤΣΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΚΡΗ.

128

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.ΜΙΧΑΛΗ - ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ - ΧΑΡΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

364

Λειτουργία

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 4:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Κ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Β - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ Α - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΚΕΔΡΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1566

Λειτουργία

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - Π. ΜΕΛΑ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ-ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ

91

Κατασκευές

12/2/2026 8:00:00 πμ

12/2/2026 4:30:00 μμ

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ - ΠΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΜΥΣΤΡΑ - ΚΗΦΙΣΣΟΥ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ

89

Κατασκευές

12/2/2026 9:00:00 πμ

12/2/2026 4:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 20 έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΙΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΔΑΣΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

124

Κατασκευές

12/2/2026 10:00:00 πμ

12/2/2026 1:00:00 μμ

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΣΟΡΑΝΟΓΛΟΥ, ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, ΕΠ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΑΡΓΟΥΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΓΑΛΗΝΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

125

Κατασκευές

12/2/2026 10:00:00 πμ

12/2/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

124

Κατασκευές

12/2/2026 12:00:00 μμ

12/2/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΥΜΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΜΗΣ 22 - 26 από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

169

Λειτουργία

12/2/2026 12:00:00 μμ

12/2/2026 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

168

Λειτουργία

12/2/2026 12:30:00 μμ

12/2/2026 4:30:00 μμ

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ

90

Κατασκευές

Σχόλια
