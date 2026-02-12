«Χρέωσαν» σε λεωφορείο διαδρομές 999.000 χιλιομέτρων μέσα σε έναν μόλις μήνα

Του Γιάννη Σκουφή

Από τις αρχές του 2026 η Ισλανδία εφαρμόζει νέο σύστημα διοδίων με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τη φορολόγηση καυσίμων.

Η χρέωση γίνεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει είτε από δηλωμένες ενδείξεις χιλιομετρητή είτε από εκτιμήσεις που βασίζονται σε παλαιότερα στοιχεία τεχνικών ελέγχων.

Για τα βαρέως τύπου οχήματα οι συντελεστές είναι υψηλότεροι σε σχέση με τα επιβατικά. Ωστόσο, ο πρώτος μήνας εφαρμογής συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά σφάλματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Hlynur Bragason, ιδιοκτήτη εταιρείας λεωφορείων στο Egilsstaðir, ο οποίος έλαβε λογαριασμό περίπου 138.000 ευρώ. Η χρέωση βασίστηκε σε υποτιθέμενη μηνιαία απόσταση 999.691 χιλιομέτρων.

Με δεδομένο ότι ο Ιανουάριος έχει 744 ώρες, η μέση ωριαία ταχύτητα που προκύπτει αγγίζει τα… 1.344 χλμ./ώρα, τιμή υψηλότερη από την ταχύτητα του ήχου, που υπό κανονικές συνθήκες υπολογίζεται περίπου στα 1.235 χλμ./ώρα!

Με απλά λόγια, το λεωφορείο φέρεται να κινήθηκε με υπερηχητική ταχύτητα και να διένυσε απόσταση ίση με περίπου 25 φορές την περίμετρο της Γης στον Ισημερινό!

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο έχει συνολικά περίπου 440.000 χιλιόμετρα από καινούργιο, ενώ για δεύτερο αυτοκίνητο της εταιρείας του εκδόθηκε επίσης λογαριασμός, παρότι δεν είχε κινηθεί ούτε ήταν ταξινομημένο τους τελευταίους μήνες.

Οι αρχές αναγνώρισαν ότι στην αρχική φάση του συστήματος ενδέχεται να υπάρχουν λανθασμένες εκτιμήσεις και διαβεβαιώνουν ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να διορθώσουν τις ενδείξεις δηλώνοντας τα πραγματικά χιλιόμετρα.

Μακροπρόθεσμα, η νέα χρέωση στοχεύει στη διασφάλιση εσόδων για το οδικό δίκτυο, σε μια χώρα που καταργεί σταδιακά τον φόρο καυσίμων.