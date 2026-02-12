12 Φεβρουαρίου 2026: Ημερομηνία ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις 2 τα ξημερώματα ανακοίνωσε την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις -Μία μεταγραφή που προκάλεσε “σεισμό” σε όλη την Ευρώπη αλλάζοντας τα δεδομένα και βάζοντας τον Παναθηναϊκό και πάλι σε θέση “οδηγού”. 

Αν τελικά ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του μέσα στο… σπίτι του, μέσα στο Telekom Center Athens, τότε η 12η Φεβρουαρίου του 2026 θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε και πάλι το αδύνατο να μοιάζει δυνατό. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε πραγματικότητα μια μεταγραφή που για τους περισσότερους αποτελεί όνειρο… χειμερινής και θερινής νυχτός μαζί. Έκανε πραγματικότητα μια μεταγραφή που δε φέρει φαρδιά-πλατιά μόνο την υπογραφή του, αλλά φέρει φαρδιά-πλατιά και την υπογραφή του πατέρα του. Του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Γιατί αυτή η μεταγραφή, του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις αποτελεί μια ακόμα απόδειξη στην πράξη της τεράστιας οικονομικής τρέλας, της τεράστιας αγάπης και του τεράστιου πάθους που έχει διαχρονικά η οικογένεια Γιαννακόπουλου στον Παναθηναϊκό και στον κόσμο του.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του “τριφυλλιού” από το καλοκαίρι διαθέτει μία εντυπωσιακή ομάδα, με ένα αδιανόητο ρόστερ και ένα αστρονομικό μπάτζετ, φαινόταν ότι χρειαζόταν κάτι ακόμα. Φαινόταν ότι κάτι… έλειπε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όχι μόνο δεν κώλωσε, όχι μόνο δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά αλλά έβαλε με τη… μία το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη και έκανε ότι χρειαζόταν για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό και να στηρίξει εμπράκτως ακόμα περισσότερο τον Εργκίν Αταμάν.

Τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια και πήρε τον Παναθηναϊκό της 17ης θέσης από το χέρι και τον οδήγησε στην κορυφή.

Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός χειρίστηκε τις λεπτομέρειες αυτής της μεταγραφής, και’ όλη τη διάρκεια που οι άνθρωποι της ομάδας βρισκόντουσαν σε συνεχή επαφή με την πλευρά του παίκτη και τον ίδιο τον αθλητή είναι… σεμιναριακού επιπέδου.

Μετά την χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την απόκτηση του Αμερικάνου παίκτη σήμερα άπαντες είναι εν αναμονή της ανακοίνωσης του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μια ανακοίνωση που θα… ταράξει και επισήμως τα μπασκετικά ύδατα του ευρωπαϊκού στερεώματος και από τη στιγμή που ο NHD θα φορέσει τη φανέλα με το “τριφύλλι” στο στήθος τότε θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα.

Και για όσους δεν θυμούνται, να θυμίσουμε πως ο Χέις - Ντέιβις μέτρησε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι στο περσινό Final Four, ενώ για δύο σερί χρονιές (2024, 2025) ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Επιπλέον, είναι ο κάτοχος της μοναδικής «50άρας» που έχει μπει ποτέ σε ένα ματς της Euroleague. Πέραν όλων των παραπάνω, όμως, ο 31χρονος είναι εξαιρετικός και στο αμυντικό σκέλος, ξεχωρίζοντας για την ικανότητά του να «υπηρετήσει» ουκ ολίγα πλάνα.

Συνολικά έχει μετρήσει στην καριέρα του 170 ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατά μέσο όρο 10.4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ, σουτάροντας με 50% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 84% στις βολές.

