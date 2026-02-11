Αταμάν: «Εγκάρδια ευγνωμοσύνη σε αυτή τη δύσκολη ημέρα»

Ο Εργκίν Αταμάν πενθεί για την πολυαγαπημένη του μητέρα. Στην Κωνσταντινούπολη τη συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία και ο θρήνος του είναι ανθρώπινος και μεγάλος. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR θέλησε να ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του σε όσους του συμπαραστάθηκαν.

Με μήνυμά του στα social media, ο κορυφαίος προπονητής ανέφερε:

«Σήμερα αναπαύσαμε την αγαπημένη μου μητέρα. Σε αυτή την δύσκολη μέρα, θέλω να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συγγενείς και φίλους που με κάλεσαν, έστειλαν μηνύματα για να με συλλυπηθούν, έστειλαν στεφάνια, παρευρέθηκαν στην κηδεία, αλλά και στους αθλητικούς συλλόγους που εξέφρασαν τη θλίψη τους μέσω ανακοινώσεων».