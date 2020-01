Κοροναϊός: «Ξεφεύγει» η κατάσταση - Επιστήμονες μιλούν για πάνω από 40.000 κρούσματα

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να λάβουν «δρακόντεια» μέτρα περιορισμού της μετακίνησης πληθυσμού εάν θέλουν να προλάβουν την εξάπλωση του ιού του Ουχάν, δηλώνουν ερευνητές του Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι εκτιμούν, βάσει μαθηματικών μοντέλων, ότι ο αριθμός των κρουσμάτων υπερβαίνει τις 40.000.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ (HKU) προειδοποιούν για επιτάχυνση της εξάπλωσης του νέου κινεζικού ιού, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει, επισήμως, περί τους 81 θανάτους στην Κίνα.

Συνολικά, οι κινεζικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει 2.744 κρούσματα στην Κίνα, ενώ ο αριθμός των ύποπτων περιπτώσεων διπλασιάσθηκε μέσα σε διάστημα 24 ωρών για να φθάσει τις 6.000.

«Πρέπει να προετοιμασθούμε για το γεγονός αυτή η επιδημία να εξελιχθεί σε παγκόσμια επιδημία», δήλωσε ο Γκάμπριελ Λουνγκ, επικεφαλής της ερευνητικής αυτής ομάδας του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

«Πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν δραστικά και δρακόντεια μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων του πληθυσμού», προειδοποίησε.

Ο Μα Σιαογουέι, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Υγείας που αποτελεί υπουργείο στην Κίνα, δήλωσε χθες ότι ο νέος ιός έχει περίοδο επώασης που μπορεί να φθάσει μέχρι τις δύο εβδομάδες και ότι η μετάδοση είναι δυνατή ακόμη και κατά την περίοδο της επώασης, όταν ο ασθενής δεν έχει ακόμη εμφανίσει συμπτώματα της νόσου.

Με βάση τα μαθηματικά μοντέλα για την διάδοση του κινεζικού ιού, η ομάδα του Γκάμπριελ Λουνγκ εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημο απολογισμό των κινεζικών αρχών, στον οποίο δεν λαμβάνονται υπ ' όψιν παρά μόνο οι επισήμως εντοπισμένες περιπτώσεις.

«Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που παρουσιάζουν συμπτώματα πρέπει να ήταν της τάξεως των 25.000-26.000 την πρώτη ημέρα του νέου κινεζικού έτους», δηλαδή το Σάββατο, ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Χονγκ Κονγκ ο δρ Λουνγκ στηριζόμενος σε μαθηματικά μοντέλα.

Περιλαμβάνοντας τα άτομα που βρίσκονται σε περίοδο επώασης, και είναι ακόμη ασυμπτωματικά, «ο αριθμός προσέγγιζε τις 44.000» το Σάββατο, είπε προσθέτοντας ότι ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να διπλασιάζεται κάθε έξι ημέρες, για να φθάσει στο ανώτατο σημείο τον Απρίλιο και τον Μάιο στις ζώνες που ήδη βρίσκονται αντιμέτωπες με μία επιδημία. Ο επιστήμονας αναγνωρίζει ότι εάν ληφθούν δραστικά μέτρα, ο ρυθμός μετάδοσης μπορεί να μειωθεί.

Το επίκεντρο της νόσου παραμένει η πόλη Ουχάν της επαρχίας Χουμπέι. Ομως κρούσματα έχουν επίσης εντοπισθεί στις μεγάλες πόλεις της χώρας όπως το Πεκίνο, η Σανγκάη, η Σεντζέν και η Καντόνα.

«Περιμένουμε να δούμε ανθεκτικές εστίες της επιδημίας και στις άλλες μεγαλουπόλεις», προειδοποίησε.

Καθώς οι πόλεις αυτές αποτελούν περιφερειακούς ή διεθνείς κόμβους για τις μεταφορές, είναι «πολύ πιθανόν» ο ιός να μεταδοθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις με βάση αυτές τις νέες εστίες», είπε.

Αναφερόμενος στα περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει οι κινεζικές αρχές, ο επιστήμονας λέει ότι είναι «απολύτως σωστά», σημειώνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά «πιθανόν να μην είναι επαρκή για να μεταβάλουν την πορεία της επιδημίας προς τις άλλες μεγαλουπόλεις».

Η ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα συνεργαζόμενα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κέντρα.

Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας και η Εθνική Επιτροπή Υγείας αποδέσμευσαν 60,33 δισεκ. γουάν (περίπου 7,85 δισεκ. ευρώ) για να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου.

Σε ποιες περιοχές έχουν εντοπιστεί κρούσματα

Ακολουθεί κατάλογος των χωρών και των περιοχών όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός της ίδιας οικογένειας με αυτόν που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (ΣΟΑΣ), αφότου εμφανίστηκε στην κινεζική πόλη Ουχάν και άρχισε να εξαπλώνεται τον Δεκέμβριο.

Κίνα

Έχουν επιβεβαιωθεί 2784 κρούσματα και 81 θάνατοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Οι 24 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, εστία της μόλυνσης. Κανένας νέος θάνατος δεν αναφέρθηκε εκτός αυτής της περιοχής.

Χθες Κυριακή αναφέρθηκε ο πρώτος θάνατος στη Σαγκάη, αυτός ενός 88χρονου άνδρα.

Έξι κρούσματα καταγράφηκαν στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είχαν ταξιδέψει στην Ουχάν.

Πέντε κρούσματα έχουν αναφερθεί στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο, το πρώτο την 22η Ιανουαρίου. Επρόκειτο για μια επιχειρηματία 52 ετών που είχε φθάσει με τρένο τρεις ημέρες νωρίτερα από την πόλη Τζουχάι.

Ταϊλάνδη

Πέντε κρούσματα.

Πρόκειται για τέσσερις Κινέζους από την Ουχάν και μια Ταϊλανδή που είχε ταξιδέψει στην πόλη αυτή.

Στην Ταϊλάνδη αναφέρθηκε το πρώτο κρούσμα εκτός Κίνας, την 8η Ιανουαρίου.

ΗΠΑ

Πέντε κρούσματα.

Πρόκειται για πέντε ανθρώπους που έχουν μολυνθεί και βρίσκονται στην Καλιφόρνια, στην Αριζόνα, στο Ιλινόι και στην Ουάσινγκτον. Όλοι τους είχαν ταξιδέψει στην Ουχάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Αυστραλία

Πέντε κρούσματα.

Επιβεβαιώθηκαν την 25η Ιανουαρίου. Ο πρώτος ασθενής αφίχθη από την Ουχάν στη Μελβούρνη μία εβδομάδα νωρίτερα. Οι άλλοι τρεις είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στην Κίνα.

Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα το πέμπτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα, με τους αξιωματούχους να εξηγούν ότι πρόκειται για μια 21χρονη γυναίκα η οποία βρισκόταν στην τελευταία πτήση που αναχώρησε από την Ουχάν, την κινεζική πόλη από όπου ξεκίνησε η επιδημία, για το Σίδνεϊ προτού το Πεκίνο ανακοινώσει ταξιδιωτική απαγόρευση.

Η γυναίκα αυτή βρισκόταν στην απευθείας πτήση που συνδέει το Σίδνεϊ με την Ουχάν και παρουσίασε συμπτώματα 24 ώρες μετά την άφιξή της στην Αυστραλία. Αμέσως πήγε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο επικεφαλής των υγειονομικών αρχών της Νέας Νότιας Ουαλίας Κέρι Τσαντ στους δημοσιογράφους.

«Η ασθενής τέθηκε αμέσως σε καραντίνα», τόνισε ο Τσαντ.

Εξάλλου οι αρχές αναζητούν δύο ανθρώπους με τους οποίους είχε επαφή οι οποίοι όμως έχουν μικρές πιθανότητες να έχουν προσβληθεί.

Η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μαρίζ Πέιν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 3AW ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει «οριστικό» αριθμό των Αυστραλών που βρίσκονται στην Ουχάν ή την επαρχία Χουμπέι καθώς υπάρχουν πολλοί με διπλή υπηκοότητα, κάποιοι εκ των οποίων ενδέχεται να μην έχουν ταξιδέψει με το αυστραλέζικο διαβατήριό τους.

Μαλαισία

Τέσσερα κρούσματα.

Πρόκειται για τέσσερις Κινέζους από την Ουχάν που πήγαν για διακοπές στη Μαλαισία. Ανάμεσά τους είναι μια γυναίκα 66 ετών και δύο μικρά αγόρια που είχαν φθάσει δύο ημέρες νωρίτερα από τη Σιγκαπούρη και ένας άνδρας 40 ετών που μπήξε στη χώρα με λεωφορείο που μετέφερε ομάδα κινέζων τουριστών.

Σιγκαπούρη

Τέσσερα κρούσματα.

Το πρώτο εντοπίστηκε την 23η Ιανουαρίου, είναι ένας 66χρονος άνδρας που έφθασε από την Ουχάν τρεις ημέρες νωρίτερα. Ο 37χρονος γιος του που τον συνόδευε επίσης επιβεβαιώθηκε ότι έχει μολυνθεί. Όπως και μια κάτοικος της Ουχάν, 52 ετών, που έφθασε την 21η Ιανουαρίου. Το πρώτο κρούσμα ανακοινώθηκε την Κυριακή, πρόκειται για έναν 36χρονο που είχε φθάσει την Τετάρτη.

Γαλλία

Τρία κρούσματα.

Πρόκειται για τα πρώτα στην Ευρώπη. Επιβεβαιώθηκαν την 24η Ιανουαρίου, ένα στο Μπορντό (νοτιοδυτικά), τα άλλα δύο στο Παρίσι. Οι τρεις ασθενείς είχαν πρόσφατα ταξιδέψει στην Κίνα.

Ιαπωνία

Τρία κρούσματα.

Το πρώτο είναι αυτό ενός τριαντάρη, που εισήχθη τη 10η Ιανουαρίου σε νοσοκομείο έπειτα από τη διαμονή του μερικές ημέρες νωρίτερα στην Ουχάν. Δύο κάτοικοι της κινεζικής πόλης διαπιστώθηκε επίσης ότι έχουν μολυνθεί.

Ταϊβάν

Τρία κρούσματα.

Το πρώτο είναι μια γυναίκα περίπου πενήντα ετών που έφθασε στη νήσο από την Ουχάν, όπου διαμένει.

Νότια Κορέα

Τρία κρούσματα.

Το πρώτο είναι αυτό μιας 35χρονης Κινέζας, που έφθασε αεροπορικώς στη Σεούλ τη 19η Ιανουαρίου από την Ουχάν. Δύο ακόμη άνθρωποι που ταξίδεψαν σε αυτή την πόλη επίσης επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί.

Βιετνάμ

Δύο κρούσματα.

Πρόκειται για δύο Κινέζους, έναν άνδρα που αφίχθη στη χώρα τη 13η Ιανουαρίου από την Ουχάν και τον γιο του, κάτοικο της πόλης Χο Τσι Μινχ, που μολύνθηκε κατόπιν, ανακοίνωσαν οι αρχές την 23η Ιανουαρίου.

Νεπάλ

Ένα κρούσμα.

Ανακοινώθηκε την 24η Ιανουαρίου. Πρόκειται για έναν άνδρα 32 ετών που επέστρεψε την 9η Ιανουαρίου από τη Ουχάν.

Καναδάς

Ένα ύποπτο κρούσμα.

Εντοπίστηκε στο Τορόντο. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου πενήντα ετών, που είχε ταξιδέψει στην Ουχάν και έφθασε στην καναδική πόλη την 22η Ιανουαρίου.

Ο δήμαρχος της Γουχάν δήλωσε ότι περιμένει άλλα 1.000 νέα κρούσματα στην πόλη, βασιζόμενος στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται και δεν έχουν προς το παρόν υποβληθεί σε εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ο Ζου Ξιανγουάνγκ εξήγησε ότι τα νοσοκομεία της πόλης έχουν δεχθεί περισσότερους από 2.200 ασθενείς, που δεν έχουν μέχρι στιγμής μπορέσει να υποβληθούν σε εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν τον νέο κοροναϊό.

Βασιζόμενος σε ένα ποσοστό περίπου 45% θετικών αποτελεσμάτων, «είναι πιθανόν να προστεθούν 1.000 κρούσματα στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται ήδη» σημείωσε, όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι στη Γουχάν έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες για την ανέγερση, μέσα σε λίγες μέρες, όχι ενός αλλά δυο νοσοκομείων.

Η Ιαπωνία θα αρχίσει να επαναπατρίζει υπηκόους της

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας σκοπεύει να έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διευθετήσεις προκειμένου να γίνει τουλάχιστον μία πτήση τσάρτερ ήδη αύριο Τρίτη με την οποία θα μπορέσουν να επαναπατριστούν Ιάπωνες υπήκοοι από την Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, εστία της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας του νέου κοροναϊού αυξήθηκε σε 81 σήμερα και ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλη την Κίνα αυξήθηκε σε τουλάχιστον 2784, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να αποτραπεί η εξάπλωση εντός και εκτός χώρας.

Ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης Γιοσιχίντε Σούγκα τόνισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών νωρίτερα σήμερα ότι έχει αναληφθεί πρωτοβουλία σε συντονισμό με τις κινεζικές αρχές για να επαναπατριστούν όσοι Ιάπωνες το επιθυμούν από την πόλη Ουχάν, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων με ναυλωμένα αεροσκάφη.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την εξάπλωσή του - Σε «καραντίνα» όλη η Κίνα

Το Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering κατασκεύασε και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακό χάρτη που απεικονίζει την παγκόσμια εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού που ξεκίνησε στη Wuhan της Κίνας τις προηγούμενες ημέρες.

Η καθηγήτρια Lauren Gardner, ήταν επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος.

Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν.

Η διάθεση των στοιχείων για download είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές, δήλωσε η Gardner.

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

Δείτε τον διαδικτυακό χάρτη σε ζωντανό χρόνο:

Ο ιός που θεωρείται ότι ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς από αγορά θαλασσινών στην κεντρική κινεζική πόλη Ουχάν όπου πωλούνταν παρανόμως άγρια ζώα, έχει εξαπλωθεί σε κινεζικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Πεκίνο και η Σανγκάη, καθώς και στις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Γαλλία και τον Καναδά.

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Αυτή είναι η παράνομη αγορά ζώων, όπου ξεκίνησε ο νέος κοροναϊός

Ο ιός εντοπίστηκε σε μία αγορά όπου πωλούνταν θαλασσινά, πουλερικά, κουνέλια, νυχτερίδες και φίδια στην πόλη των 11 εκατομμυρίων της επαρχίας Χουμπέι στην Κεντρική Κίνα.

Η Mirror έφερε στη δημοσιότητα ανατριχιαστικές φωτογραφίες μέσα από την συγκεκριμένη αγορά, όπου οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις... αγορές τους στα βρώμικα πατώματα με τα αίματα να είναι παντού τριγύρω τους.

Δείτε τις ανατριχιαστικές ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ εικόνες στη gallery:

GALLERY 01 Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα την προσωρινή απαγόρευση της εμπορίας άγριων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για να ανακοπεί η εξάπλωση του νέου κοροναϊού, ο οποίος ξεκίνησε από μια αγορά όπου πωλούνταν τέτοιου είδους ζώα. Mirror











Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύεται σε όλη τη χώρα η εμπορία αγρίων ζώων σε αγορές, εστιατόρια και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα άγρια ζώα --και συχνά θηράματα λαθροκυνηγών-- που πωλούνται στοιβαγμένα στις κινεζικές αγορές θεωρούνται δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την επώαση ιών και την εύκολη μετάδοσή τους στους ανθρώπους. Φίδια, παγόνια, κροκόδειλοι και άλλα είδη διατίθενται προς πώληση στην Taobao, την ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου που διαχειρίζεται η Alibaba.

Συναγερμός στο Ελ. Βενιζέλος για γκρουπ Κινέζων τουριστών – Δεν νοσούν

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά την πληροφορία ότι στις 11:15 έφθασαν μέσω του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο της Ρωμης 15 υπήκοοι Κίνας, επτά εκ των οποίων, από την πόλη Ουχάν στην οποία ξέσπασε ο κορoναϊός.

Η ξεναγός που θα αναλάμβανε να τους ξεναγήσει στη χώρα μας σήμερα το πρωί ενημέρωσε αξιωματικό της ασφάλειας αεροδρομίου, ο οποίος και κίνησε όλες τις διαδικασίες.

Γύρω στις 11:15 το πρωί το γκρουπ των Κινέζων προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» και αμέσως πήγε εκεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και του αεροδρομίου για να κάνουν τον σχετικό έλεγχο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δέκα Κινέζοι θα παρέμεναν στην Αθήνα μέχρι το μεσημέρι και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο του αεροδρομίου και στις 16:00 θα πέταγαν αεροπορικώς για Σαντορίνη.

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να ενημερώσει το προσωπικό του αεροδρομίου για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τον κοροναϊό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Κινέζοι ταξιδιώτες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν αρνητικοί στον κοροναϊό. Αυτή την ώρα το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ολοκληρώνει την αναφορά του για το συμβάν στο «Ελ. Βενιζέλος» και αναμένεται να υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Κικίλιας: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος, αλλά υπάρχει η πρόληψη

Όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί και στη χώρα μας για να αντιμετωπιστεί ο κορoναϊός, που εμφανίστηκε στην Κίνα και εξαιτίας του, δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους, επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Αν χρειαστεί, είναι έτοιμος ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και με θερμικές κάμερες στα αεροδρόμιά μας και με θερμομέτρηση με φορητά θερμόμετρα "πιστόλια". Υπάρχει το αεροϋγειονομείο, υπάρχει ο σταθμός του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς, υπάρχει και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και όλοι αυτοί συνεργάζονται», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος ωστόσο παραδέχθηκε ότι «μαγικός τρόπος να μην φτάσει ο ιός σε μια χώρα, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η πρόληψη και υπάρχει η δυνατότητα για σωστή ενημέρωση χωρίς πανικό».

Εφιαλτική εξέλιξη

Ενισχύεται η ικανότητα μετάδοσης του κοροναϊού και ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, ενώ πάνω από 2.700 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν προσβληθεί από τη νόσο και 80 στην Κίνα έχασαν τη ζωή τους.

Ο υπουργός της Εθνικής Επιτροπής Υγείας Μα Σιαογουέι, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι τα στοιχεία που γνωρίζουν οι αρχές για τον ιό είναι περιορισμένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίοδος επώασης του κορoναϊούμπορεί να κυμαίνεται από μία έως 14 ημέρες και ότι ο ιός είναι μολυσματικός κατά την επώαση, το οποίο δεν ίσχυε με το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS), έναν άλλο κορoναϊόπου επίσης ξεκίνησε από την Κίνα και στοίχισε τη ζωή σε 800 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο το 2002 και το 2003.

Κοροναϊός: Τα συμπτώματα, η μετάδοση και οι κίνδυνοι - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι προσπάθειες να ανακοπεί η εξάπλωσή του, που περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής περιορισμούς στις μετακινήσεις και τα ταξίδια και ακυρώσεις μεγάλων γεγονότων, θα ενταθούν, δήλωσε ο Μα στο πλήθος των δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί για να ενημερωθούν την δεύτερη ημέρα των αργιών για το κινεζικό νέο έτος.

Η επιδημία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένους περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός της Κίνας, με την Ουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων κατοίκων, να τελεί ουσιαστικά σε καραντίνα, καθώς επιτρέπεται να κυκλοφορούν οχήματα μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι υγειονομικές αρχές στο Πεκίνο καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις χειραψίες, σε μήνυμα που εστάλη σε χρήστες κινητών τηλεφώνων σήμερα το πρωί. Παράλληλα, το Πεκίνο θα καθυστερήσει την επανέναρξη λειτουργίας παιδικών σταθμών, σχολείων και πανεπιστημίων, όπως ανέφερε σήμερα το κρατικό Εθνικό Ραδιόφωνο της Κίνας (CNR) στην επίσημη ιστοσελίδα του. Στόχος είναι να αποτραπεί η εξάπλωση του κορoναϊούτης Ουχάν, σύμφωνα με το CNR. Τα σχολεία είναι ήδη κλειστά λόγω των αργιών της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές του Πεκίνου ανακοίνωσαν ότι δεν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της πόλης, όπως ανέφερε το CNR.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει στις ΗΠΑ το προσωπικό του από το προξενείο της Ουχάν και θα προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων σε ιδιώτες Αμερικανούς υπηκόους σε πτήση της 28ης Ιανουαρίου προς το Σαν Φρανσίσκο.

Την ίδια ώρα, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές για να προγραμματιστεί μια πτήση τσάρτερ για όσους Ιάπωνες υπηκόους επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από την Ουχάν.

Το Παρίσι ακυρώνει την παρέλαση για την κινεζική Πρωτοχρονιά

Κινεζικές οργανώσεις με έδρα το Παρίσι ακύρωσαν την παρέλαση για την κινεζική Πρωτοχρονιά λόγω της επιδημίας του κορoναϊού, έγινε γνωστό από τη δήμαρχο της γαλλικής πρωτεύουσας Αν Ινταλγκό.

«Συναντήθηκα με την κινεζική κοινότητα στο Παρίσι. Είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένοι και ανήσυχοι, για αυτό και αποφάσισαν να ακυρώσουν την παρέλαση που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας» εξήγησε η Ινταλγκό στο ραδιοφωνικό δίκτυο Europe 1.

«Δεν έχουν διάθεση να γιορτάσουν αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε.

Η πόλη του Μπορντό στη νοτιοδυτική Γαλλία ακύρωσε επίσης χθες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την κινεζική Πρωτοχρονιά προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο μετάδοσης αλλά και ως ένδειξη αλληλεγγύης στα θύματα στην Κίνα, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της.

