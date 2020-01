Κοροναϊός: Φόβοι για πιθανά ύποπτα κρούσματα στην Τουρκία

Όπως αναφέρει το yenisafak.com δύο Κινέζοι υπήκοοι, οι οποίοι εργάζονται σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Σουλτάχανε της επαρχίας Ακσαράι, που βρίσκεται στην Κεντρική Τουρκία, αισθάνθηκαν ζάλη και ναυτία, ενώ είχαν τάση για έμετο.

Όπως γίνεται γνωστά από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αποφασίστηκε συνολικά εννέα εργαζόμενοι με χώρα καταγωγής την Κίνα - μεταξύ των οποίων και οι δύο που νόσησαν - να μεταβούν σε νοσοκομείο της περιοχής για λόγους δημόσιας υγείας.

Οι Κινέζοι πολίτες νοσηλεύονται σε ειδικό δωμάτιο, ενώ στο προσωπικό του νοσοκομείο δόθηκαν ειδικές αντιλοιμωξιογόνες μάσκες.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον κοροναϊό: «Υψηλός» και σε διεθνές επίπεδο ο κίνδυνο

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διόρθωσε σήμερα την εκτίμησή του για το μέγεθος της απειλής που συνδέεται με τον νέο κοροναϊό, χαρακτηρίζοντάς το «υψηλό» σε διεθνές επίπεδο και όχι «μέτριο», όπως έγραφε έως σήμερα στις αναφορές του εξαιτίας ενός «λάθους στη διατύπωση», όπως παραδέχθηκε.

Έως σήμερα, ο ΠΟΥ έγραφε ότι ο κίνδυνος είναι «πολύ υψηλός στην Κίνα, υψηλός σε περιφερειακό επίπεδο και μέτριος σε διεθνές επίπεδο».

«Πρόκειται για ένα σφάλμα διατύπωσης και το διορθώσαμε» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού που εδρεύει στη Γενεύη.

«Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αλλάξαμε την εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει, όμως αυτό το λάθος ξέφυγε» στις εκθέσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, συμπλήρωσε η αξιωματούχος.

Ο ΠΟΥ δημοσίευσε έξι εκθέσεις από την έναρξη της κρίσης.

Από την τρίτη, που δημοσίευσε την 23η Ιανουαρίου, προχωρούσε σε μια εκτίμηση του κινδύνου.

Στην έκτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, που δημοσίευσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ο ΠΟΥ διόρθωσε την ανάλυσή του, επιβεβαιώνοντας ότι «η εκτίμησή του σχετικά με τον κίνδυνο (…) δεν έχει αλλάξει (…): πολύ υψηλός στην Κίνα, υψηλός σε περιφερειακό επίπεδο και υψηλός σε διεθνές επίπεδο».

«Επρόκειτο για ένα λάθος στη διατύπωση στις εκθέσεις της 23ης, 24ης και 25ης Ιανουαρίου, το οποίο διορθώσαμε» εξήγησε στο AFP η εκπρόσωπος τύπου.

Η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο ΠΟΥ δεν θεωρεί πως η επιδημία συνιστά μια «επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εύρους».

Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί

Πανικό έχει προκαλέσει ο κορoναϊός της πόλης Ουχάν, καθώς έχει προσβάλει μέχρι στιγμής πάνω από 2.000 ανθρώπους από την Κίνα μέχρι και την Ευρώπη και έχει οδηγήσει στο θάνατο 81 - Κατάλογος των χωρών και των περιοχών όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα της ασθένειας.

Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας και η Εθνική Επιτροπή Υγείας αποδέσμευσαν 60,33 δισεκ. γουάν (περίπου 7,85 δισεκ. ευρώ) για να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου.

Ο απολογισμός των νεκρών στην Κίνα από το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού στη χώρα ανήλθε σε 81 σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση παρέτεινε τις διακοπές για το κινεζικό σεληνιακό Νέο Έτος και οι περισσότερες από τις μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν ή συνέστησαν στο προσωπικό τους να εργάζεται από το σπίτι σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Βρισκόμαστε εν αναμονή 1.000 νέων κρουσμάτων, σύμφωνα με την εκτίμηση του Δημάρχου της Γουχάν. Ο Ζου Ξιανγουάνγκ προειδοποίησε πως ο κοροναϊός μπορεί να προκαλέσει 1.000 νέα κρούσματα στην πόλη. Ήδη, τα κρούσματα του κοροναϊού είναι 2784 παγκοσμίως!

Ακολουθεί κατάλογος των χωρών και των περιοχών όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός της ίδιας οικογένειας με αυτόν που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (ΣΟΑΣ), αφότου εμφανίστηκε στην κινεζική πόλη Ουχάν και άρχισε να εξαπλώνεται τον Δεκέμβριο.

Κίνα

Έχουν επιβεβαιωθεί 2784 κρούσματα και 81 θάνατοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Οι 24 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, εστία της μόλυνσης. Κανένας νέος θάνατος δεν αναφέρθηκε εκτός αυτής της περιοχής.

Χθες Κυριακή αναφέρθηκε ο πρώτος θάνατος στη Σαγκάη, αυτός ενός 88χρονου άνδρα.

Έξι κρούσματα καταγράφηκαν στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είχαν ταξιδέψει στην Ουχάν.

Πέντε κρούσματα έχουν αναφερθεί στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο, το πρώτο την 22η Ιανουαρίου. Επρόκειτο για μια επιχειρηματία 52 ετών που είχε φθάσει με τρένο τρεις ημέρες νωρίτερα από την πόλη Τζουχάι.

Ταϊλάνδη

Πέντε κρούσματα.

Πρόκειται για τέσσερις Κινέζους από την Ουχάν και μια Ταϊλανδή που είχε ταξιδέψει στην πόλη αυτή.

Στην Ταϊλάνδη αναφέρθηκε το πρώτο κρούσμα εκτός Κίνας, την 8η Ιανουαρίου.

ΗΠΑ

Πέντε κρούσματα.

Πρόκειται για πέντε ανθρώπους που έχουν μολυνθεί και βρίσκονται στην Καλιφόρνια, στην Αριζόνα, στο Ιλινόι και στην Ουάσινγκτον. Όλοι τους είχαν ταξιδέψει στην Ουχάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Αυστραλία

Πέντε κρούσματα.

Επιβεβαιώθηκαν την 25η Ιανουαρίου. Ο πρώτος ασθενής αφίχθη από την Ουχάν στη Μελβούρνη μία εβδομάδα νωρίτερα. Οι άλλοι τρεις είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στην Κίνα.

Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα το πέμπτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα, με τους αξιωματούχους να εξηγούν ότι πρόκειται για μια 21χρονη γυναίκα η οποία βρισκόταν στην τελευταία πτήση που αναχώρησε από την Ουχάν, την κινεζική πόλη από όπου ξεκίνησε η επιδημία, για το Σίδνεϊ προτού το Πεκίνο ανακοινώσει ταξιδιωτική απαγόρευση.

Η γυναίκα αυτή βρισκόταν στην απευθείας πτήση που συνδέει το Σίδνεϊ με την Ουχάν και παρουσίασε συμπτώματα 24 ώρες μετά την άφιξή της στην Αυστραλία. Αμέσως πήγε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο επικεφαλής των υγειονομικών αρχών της Νέας Νότιας Ουαλίας Κέρι Τσαντ στους δημοσιογράφους.

«Η ασθενής τέθηκε αμέσως σε καραντίνα», τόνισε ο Τσαντ.

Εξάλλου οι αρχές αναζητούν δύο ανθρώπους με τους οποίους είχε επαφή οι οποίοι όμως έχουν μικρές πιθανότητες να έχουν προσβληθεί.

Η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μαρίζ Πέιν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 3AW ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει «οριστικό» αριθμό των Αυστραλών που βρίσκονται στην Ουχάν ή την επαρχία Χουμπέι καθώς υπάρχουν πολλοί με διπλή υπηκοότητα, κάποιοι εκ των οποίων ενδέχεται να μην έχουν ταξιδέψει με το αυστραλέζικο διαβατήριό τους.

Μαλαισία

Τέσσερα κρούσματα.

Πρόκειται για τέσσερις Κινέζους από την Ουχάν που πήγαν για διακοπές στη Μαλαισία. Ανάμεσά τους είναι μια γυναίκα 66 ετών και δύο μικρά αγόρια που είχαν φθάσει δύο ημέρες νωρίτερα από τη Σιγκαπούρη και ένας άνδρας 40 ετών που μπήξε στη χώρα με λεωφορείο που μετέφερε ομάδα κινέζων τουριστών.

Σιγκαπούρη

Τέσσερα κρούσματα.

Το πρώτο εντοπίστηκε την 23η Ιανουαρίου, είναι ένας 66χρονος άνδρας που έφθασε από την Ουχάν τρεις ημέρες νωρίτερα. Ο 37χρονος γιος του που τον συνόδευε επίσης επιβεβαιώθηκε ότι έχει μολυνθεί. Όπως και μια κάτοικος της Ουχάν, 52 ετών, που έφθασε την 21η Ιανουαρίου. Το πρώτο κρούσμα ανακοινώθηκε την Κυριακή, πρόκειται για έναν 36χρονο που είχε φθάσει την Τετάρτη.

Γαλλία

Τρία κρούσματα.

Πρόκειται για τα πρώτα στην Ευρώπη. Επιβεβαιώθηκαν την 24η Ιανουαρίου, ένα στο Μπορντό (νοτιοδυτικά), τα άλλα δύο στο Παρίσι. Οι τρεις ασθενείς είχαν πρόσφατα ταξιδέψει στην Κίνα.

Ιαπωνία

Τρία κρούσματα.

Το πρώτο είναι αυτό ενός τριαντάρη, που εισήχθη τη 10η Ιανουαρίου σε νοσοκομείο έπειτα από τη διαμονή του μερικές ημέρες νωρίτερα στην Ουχάν. Δύο κάτοικοι της κινεζικής πόλης διαπιστώθηκε επίσης ότι έχουν μολυνθεί.

Ταϊβάν

Τρία κρούσματα.

Το πρώτο είναι μια γυναίκα περίπου πενήντα ετών που έφθασε στη νήσο από την Ουχάν, όπου διαμένει.

Νότια Κορέα

Τρία κρούσματα.

Το πρώτο είναι αυτό μιας 35χρονης Κινέζας, που έφθασε αεροπορικώς στη Σεούλ τη 19η Ιανουαρίου από την Ουχάν. Δύο ακόμη άνθρωποι που ταξίδεψαν σε αυτή την πόλη επίσης επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί.

Βιετνάμ

Δύο κρούσματα.

Πρόκειται για δύο Κινέζους, έναν άνδρα που αφίχθη στη χώρα τη 13η Ιανουαρίου από την Ουχάν και τον γιο του, κάτοικο της πόλης Χο Τσι Μινχ, που μολύνθηκε κατόπιν, ανακοίνωσαν οι αρχές την 23η Ιανουαρίου.

Νεπάλ

Ένα κρούσμα.

Ανακοινώθηκε την 24η Ιανουαρίου. Πρόκειται για έναν άνδρα 32 ετών που επέστρεψε την 9η Ιανουαρίου από τη Ουχάν.

Καναδάς

Ένα ύποπτο κρούσμα.

Εντοπίστηκε στο Τορόντο. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου πενήντα ετών, που είχε ταξιδέψει στην Ουχάν και έφθασε στην καναδική πόλη την 22η Ιανουαρίου.

Ο δήμαρχος της Γουχάν δήλωσε ότι περιμένει άλλα 1.000 νέα κρούσματα στην πόλη, βασιζόμενος στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται και δεν έχουν προς το παρόν υποβληθεί σε εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ο Ζου Ξιανγουάνγκ εξήγησε ότι τα νοσοκομεία της πόλης έχουν δεχθεί περισσότερους από 2.200 ασθενείς, που δεν έχουν μέχρι στιγμής μπορέσει να υποβληθούν σε εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν τον νέο κοροναϊό.

Βασιζόμενος σε ένα ποσοστό περίπου 45% θετικών αποτελεσμάτων, «είναι πιθανόν να προστεθούν 1.000 κρούσματα στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται ήδη» σημείωσε, όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι στη Γουχάν έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες για την ανέγερση, μέσα σε λίγες μέρες, όχι ενός αλλά δυο νοσοκομείων.

Η Ιαπωνία θα αρχίσει να επαναπατρίζει υπηκόους της

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας σκοπεύει να έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διευθετήσεις προκειμένου να γίνει τουλάχιστον μία πτήση τσάρτερ ήδη αύριο Τρίτη με την οποία θα μπορέσουν να επαναπατριστούν Ιάπωνες υπήκοοι από την Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, εστία της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας του νέου κοροναϊού αυξήθηκε σε 81 σήμερα και ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλη την Κίνα αυξήθηκε σε τουλάχιστον 2784, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να αποτραπεί η εξάπλωση εντός και εκτός χώρας.

Ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης Γιοσιχίντε Σούγκα τόνισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών νωρίτερα σήμερα ότι έχει αναληφθεί πρωτοβουλία σε συντονισμό με τις κινεζικές αρχές για να επαναπατριστούν όσοι Ιάπωνες το επιθυμούν από την πόλη Ουχάν, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων με ναυλωμένα αεροσκάφη.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την εξάπλωσή του - Σε «καραντίνα» όλη η Κίνα

Το Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering κατασκεύασε και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακό χάρτη που απεικονίζει την παγκόσμια εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού που ξεκίνησε στη Wuhan της Κίνας τις προηγούμενες ημέρες.

Η καθηγήτρια Lauren Gardner, ήταν επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος.

Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν.

Η διάθεση των στοιχείων για download είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές, δήλωσε η Gardner.

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

Δείτε τον διαδικτυακό χάρτη σε ζωντανό χρόνο:

Ο ιός που θεωρείται ότι ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς από αγορά θαλασσινών στην κεντρική κινεζική πόλη Ουχάν όπου πωλούνταν παρανόμως άγρια ζώα, έχει εξαπλωθεί σε κινεζικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Πεκίνο και η Σανγκάη, καθώς και στις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Γαλλία και τον Καναδά.

