Κορονοϊός: Ερευνητική συνεργασία για τους μοριακούς μηχανισμούς της νόσου και το ανοσολογικό προφίλ

Κορονοϊός: Η φαρμακευτική εταιρεία MSD (γνωστή ως Merck & Co. Inc. στις ΗΠΑ και τον Καναδά) και το αμερικανικό Institute for Systems Biology (ISB) ανακοίνωσαν μια νέα μεταξύ τους ερευνητική συνεργασία με στόχο τη διερεύνηση και τον καθορισμό των μοριακών μηχανισμών της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και της νόσου COVID-19 και τον προσδιορισμό στόχων για φάρμακα και εμβόλια.