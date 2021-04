Ξεκινά στην Ελλάδα η χρήση των self test για κορονοϊό, καθώς από την Τρίτη 6 Απριλίου θα είναι διαθέσιμα σε φαρμακεία της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ξεκίνησε η αποστολή των self test ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 στα φαρμακεία απομακρυσμένων νησιών. Στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, 9 Απριλίου, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας και να έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους, σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς.

Στη συνέχεια, η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18-67 ετών και τέλος, στους άνω των 67. Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με κάθε τεστ που θα διατίθεται από τα φαρμακεία, κάθε πολίτης θα λαμβάνει και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που θα αφορά τα self test.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self test. Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Απριλίου, η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη στα μέσα της εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οδηγίες για τη διάθεση των self test κατά την πρώτη εβδομάδα

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ενημερώνει τα μέλη του για τον τρόπο διάθεσης των self test κατά την πρώτη εβδομάδα, τονίζοντας ότι θα αφορά αποκλειστικά μαθητές λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης (380.000 δικαιούχοι).

Μόνο το ΑΜΚΑ αυτών θα ανοίξει στην πλατφόρμα καταχώρησης. Η καταχώρηση των self test ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης. Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη διάθεση, από τη στιγμή που θα αντιστοιχούν για κάθε φαρμακείο περίπου 32 δικαιούχοι. Την πρώτη εβδομάδα θα διατεθούν ισόποσα 75 self test ανά φαρμακείο. Κάθε φαρμακαποθήκη εκτός αυτών που θα χορηγήσει, θα δημιουργήσει και ένα stock το οποίο θα προκύπτει από των αριθμό των φαρμακείων τα οποία τη δήλωσαν ως προμηθευτή τους, πολλαπλασιαζόμενο επί 75.

Τα τεστ είναι δύο ειδών. Το ένα είναι ρινικό και το άλλο είναι τεστ σάλιου.

Το πρώτο περιλαμβάνει μπατονέτα-στυλεό, τη δοκιμαστική πλακέτα όπου θα τοποθετηθεί το επίχρισμα, το φιαλίδιο με το υγρό και το σακουλάκι απόρριψης.

Οι οδηγίες χρήσης τους έτσι όπως έχουν δοθεί από τους ειδικούς:

Με καθαρά χέρια

βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά

περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά περιστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι

τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15 δευτερόλεπτα

μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15 δευτερόλεπτα μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το απορρίπτουμε στο σακουλάκι

έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα

έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκι

στο σακουλάκι οι ενήλικες μπορούν να διενεργήσουν το τεστ μόνοι ή με βοήθεια εφόσον την χρειάζονται.

Οι ανήλικοι άνω των 13 ετών υπό την επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων.

άνω των 13 ετών υπό την επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων. Σε ανήλικους κάτω των 12 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικους. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται δείγμα από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην πλακέτα

Η διαδικασία εφοδιασμού των φαρμακείων

Η αλυσίδα του εφοδιασμού των φαρμακείων σε όλη τη χώρα και η διάθεσή τους στον πολίτη είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς και προσθέτει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχει ο ΠΦΣ από τα συναρμόδια Υπουργεία οι πρώτες ποσότητες από τα self test θα βρίσκονται στα φαρμακεία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΦΣ προς τους φαρμακοποιούς η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, πλήρως ανεπτυγμένη και λειτουργική, αναμένεται να είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, έχοντας διασυνδεδεμένους μέσω της πλατφόρμας, όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μέσω της πλατφόρμας - στην οποία το φαρμακείο θα είναι συνδεδεμένο οn line με την φαρμακαποθήκη - θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση εισερχόμενων ποσοτήτων, καταγραφή καταχώρησης και ποσοτήτων διάθεσης, επιτήρηση του διαθέσιμου στοκ, παραγγελία νέων ποσοτήτων αναπλήρωσης αυτών που δίνονται. Οι επιπλέον ποσότητες των self test, οι οποίες θα παραμένουν στοκαρισμένες και διαθέσιμες στις φαρμακαποθήκες θα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των test, τα οποία διατίθενται από τα φαρμακεία, αναπληρώνοντας το stock τους σε τακτική βάση. Η παραλαβή των τεστ γίνεται κεντρικά σε δυο αποθήκες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, από τις αναδόχους προμηθεύτριες εταιρείες και αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Πολιτική Προστασία.

Το «ημερολόγιο»

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, την Παρασκευή, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, επαρκή ποσότητα self test θα έχουν όλα τα φαρμακεία ως το τέλος της εβδομάδας.

Στη συνέχεια, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός, θα διατεθούν σε πολίτες 18-67 ετών και τέλος στους άνω των 67, που έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Με κάθε τεστ, κάθε πολίτης θα λαμβάνει ενημερωτικό φυλλάδιο. Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Ειδικά για τη διάθεση των πρώτων τεστ, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ο υφυπουργός υγείας, επεσήμανε πως θα πραγματοποιούνται από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας ή κηδεμόνας θα εκτυπώνει και θα υπογράφει τη βεβαίωση, που θα παραδίδεται στην τάξη, στον υπεύθυνο για το παρουσιολόγιο.

Όσοι δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ενώ δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε τηλεκπαίδευση. Όσοι μαθητές είναι θετικοί, θα πρέπει να κάνουν άμεσα ένα δεύτερο τεστ, δωρεάν σε δημόσια δομή, ώστε να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο.

Η δήλωση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα

Ειδικότερα, με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα στα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνεται η διενέργεια των υποχρεωτικών ανά εβδομάδα self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Έτσι, σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (η οποία θα λειτουργήσει την ερχόμενη εβδομάδα/ Τετάρτη) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.

Η αλυσίδα εμβολιασμού των 11.000 φαρμακείων με τα self test, έχει ως εξής:

Τα test παραλαμβάνονται κεντρικά σε δυο αποθήκες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη από τις αναδόχους προμηθεύτριες εταιρίες. Αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία στην Ελλάδα.

Όπως είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, η επιχείρηση διάθεσης των τεστ είναι πλήρως σχεδιασμένη και οργανωμένη, σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την παρακολούθηση των προμηθειών και των αποθεμάτων μέχρι την τελική διάθεσή τους από τα φαρμακεία. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη, ότι τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση, αντιθέτως αποτελούν ένα συμπληρωματικό μέσο ατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας για την έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση των ασυμπτωματικών.

Πρόκειται για εγκεκριμένα τεστ που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εγκρίνονται από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.

