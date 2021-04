«Το μέλλον χωρίς μάσκα»: Τι αλλάζει στον τομέα της Υγείας μετά την πανδημία

Συνέντευξη του Γιάννη Βάλβη, Consulting Partner και Life Sciences & Healthcare Leader της Deloitte Ελλάδος

Η γήρανση του πληθυσμού, ο τρόπος ζωής αλλά και η αξιοποίηση της τεχνολογίας αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον στον τομέα της Υγείας, δηλώνει στο Newsbomb.gr ο Γιάννης Βάλβης, Consulting Partner και Life Sciences & Healthcare Leader της Deloitte Ελλάδος.

Ο κύριος Βάλβης αξιολογώντας τα δεδομένα μεγάλης έρευνας που διεξήγαγε πρόσφατα η Deloitte και η οποία έχει τίτλο “The Future unmasked: Predicting the future of healthcare and life sciences in 2025” (Το Μέλλον χωρίς μάσκα: Προβλέποντας το μέλλον της περίθαλψης και των επιστημών υγείας το 2025), επισημαίνει πως ναι μεν η πανδημία είχε ανυπολόγιστο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, όμως παράλληλα «έθεσε τα θεμέλια για μία νέα εποχή σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες προκειμένου να βρεθούν και να υλοποιηθούν λύσεις».

«Η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η ανάπτυξη μοντέλων απομακρυσμένης φροντίδας, η πρόληψη, η αξιοποίηση των δεδομένων για καλύτερες και γρηγορότερες αποφάσεις, η έμφαση σε επενδύσεις με πρωτεύον κριτήριο την προστιθέμενη αξία, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν μέρος της νέας πραγματικότητας», δηλώνει ακόμα ο κύριος Βάλβης, τονίζοντας πάντως πως ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης «έχει μεγάλο δρόμο να καλύψει ως προς τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς».

Μία από τις βασικές προβλέψεις της Deloitte, που προκύπτει και μέσα από την έρευνα για «το μέλλον χωρίς μάσκα», έχει να κάνει με τα συστήματα υγείας, τα οποία θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν ως προς την οργάνωση και τη λειτουργική αποτελεσματικότητά τους, ενώ, όπως τονίζει ο κύριος Βάλβης, «ήδη βλέπουμε την τάση του επανασχεδιασμού των υπηρεσιών γύρω από τον ασθενή».

Συμπερασματικά, ο Consulting Partner και Life Sciences & Healthcare Leader της Deloitte Ελλάδος Γιάννης Βάλβης, επισημαίνει πως οι πολίτες ήδη έχουν περάσει στην επόμενη φάση, όσον αφορά στην ψηφιοποίηση διαφόρων παραμέτρων της ζωής τους, όπως είναι για παράδειγμα η διασκέδαση, επομένως εναπόκειται τώρα σε φορείς, συστήματα και οργανισμούς, να τους «ακολουθήσουν».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Γιάννη Βάλβη στο Newsbomb.gr

- Κύριε Βάλβη, η Deloitte με την έρευνα που τιτλοφορείται “The Future unmasked: Predicting the future of healthcare and life sciences in 2025”, θέλησε να ανοίξει ένα «παράθυρο στο μέλλον», όσον αφορά στον τομέα της Υγείας, που πρωταγωνιστεί στις ζωές μας και στην επικαιρότητα, εδώ και έναν χρόνο. Ας ξεκινήσουμε από τα δεδομένα του σήμερα. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και πώς αυτά προβάλλονται στο άμεσο μέλλον;

Η πανδημία είχε ένα ανυπολόγιστο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, στην καθημερινότητα και στην οικονομία παγκοσμίως. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία τους. Από την άλλη, ανέδειξε τη σημασία και τη συμβολή των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Υγεία και έθεσε τα θεμέλια για μία νέα εποχή σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες προκειμένου να βρεθούν και να υλοποιηθούν λύσεις.

Η κύρια τάση, που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει το μέλλον, έχει να κάνει με τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία προσθέτει σημαντική πίεση στα συστήματα υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη έως το 2025, 1 στους 5 κατοίκους θα είναι άνω των 65 ετών. Παγκοσμίως ο πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί στην επόμενη πενταετία κατά 1 δισ., το 30% εκ των οποίων θα είναι άνω των 65.

Ταυτόχρονα, η υγεία προσδιορίζεται από τον τρόπο ζωής μας. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ανθρώπων με διαβήτη θα αυξηθεί κατά σχεδόν 30% έως το 2045. Περίπου 700 χιλ. άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίως από τη μικροβιακή αντοχή. Οι απώλειες έως το 2050 αναμένεται να φθάσουν τα 10 εκατομμύρια, με κόστος περίπου $10 τρισ. Και βεβαίως, είναι αξιοσημείωτη η αύξηση των θεμάτων ψυχικής υγείας – έρευνες σε 40 χώρες δείχνουν 27% των γυναικών και 10% των ανδρών να αναφέρουν αύξηση των σχετικών προβλημάτων εν μέσω COVID.

Από την άλλη, βλέπουμε πρωτοφανή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παγκοσμίως είδαμε το 2020 αύξηση της χρήσης εφαρμογών για έξυπνες συσκευές που συνδέονται με την ευεξία και την υγεία κατά 34%, ενώ ο κλάδος της τηλε-ιατρικής αναμένεται να αυξάνεται ετησίως με 20% έως το 2025.

- Το 2025 μοιάζει να έρχεται σχετικά σύντομα. Θεωρείτε πως η τότε πραγματικότητα θα είναι πράγματι διαφορετική από τη σημερινή; Σε ποιο επίπεδο;

Αν αναλογιστούμε τον τρόπο που έχουν εξελιχθεί άλλοι τομείς της ζωής μας, για παράδειγμα ο τρόπος που ψωνίζουμε ή οι βασικές μας συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, αντιλαμβανόμαστε ότι η παροχή των υπηρεσιών υγείας έχει μεγάλο δρόμο να καλύψει ως προς τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς.

Ταυτόχρονα, με βάση και τις αρχικές μας διαπιστώσεις, είναι σαφές ότι η πίεση που ασκείται στα συστήματα υγείας είναι τεράστια. Άρα η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ανταπόκρισης είναι μονόδρομος, όχι μόνο προκειμένου να διαμορφωθούν πιο φιλικές εμπειρίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η ανάπτυξη μοντέλων απομακρυσμένης φροντίδας, η πρόληψη, η αξιοποίηση των δεδομένων για καλύτερες και γρηγορότερες αποφάσεις, η έμφαση σε επενδύσεις με πρωτεύον κριτήριο την προστιθέμενη αξία, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν μέρος της νέας πραγματικότητας.

- Ποια πιστεύετε πως θα είναι η θεμελιώδης διαφορά στην υγειονομική περίθαλψη το 2025;

Αν έπρεπε να αναδείξουμε την πλέον ουσιώδη διαφορά, εκτιμώ ότι θα είναι η ίδια η στάση μας ως προς την υγεία. Ήδη βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι πλέον καλύτερα ενημερωμένοι για τους κινδύνους της υγείας τους και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι ως προς την πρόληψη. Αντιλαμβάνονται τους κινδύνους των χρόνιων ασθενειών και αναζητούν προσωποποιημένες υπηρεσίες υγείας, ενώ προσέχουν την φυσική τους κατάσταση και την ψυχική τους υγεία. Είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τα δεδομένα τους, σε αντάλλαγμα για καλύτερες συμβουλές. Και, βεβαίως, τα παραπάνω ενισχύονται ήδη από τις έξυπνες συσκευές, τα ‘wearables’, αλλά και τα πρότυπα που βλέπουμε γύρω μας στην κοινωνία και στη δημόσια ζωή. Ακόμα όμως και σε άλλους κλάδους – όπως τα τρόφιμα ή και η λιανική – διαπιστώνουμε ήδη ότι η υγεία αποτελεί μία νέα προτεραιότητα και διάσταση, έχοντας αναγνωρίσει ως μία βασική ομάδα-στόχο τον «καταναλωτή – ασθενή».

- Ποιο είναι το μέλλον για τα δημόσια συστήματα Υγείας; Πώς θα επιδράσει η πανδημία στον τρόπο λειτουργίας τους;

Σίγουρα η πανδημία επαναπροσδιόρισε το ρόλο των δημόσιων συστημάτων Υγείας. Έγινε φανερό ότι η επένδυση στην Υγεία μπορεί να είναι ανταποδοτική, εφόσον γίνεται αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες και με έμφαση και επίκεντρο τον ασθενή.

Προβλέπουμε ότι στο άμεσο μέλλον τα Συστήματα Υγείας θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση της ανθεκτικότητας – της δυνατότητας, δηλαδή, να ανταπεξέρχονται σε απρόβλεπτες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Και για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να βελτιωθεί η οργάνωση, αλλά και η λειτουργική αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας ευέλικτες τεχνολογίες και προτάσσοντας την προστιθέμενη αξία ως κυρίαρχο κριτήριο επένδυσης – το λεγόμενο value based approach, μία προσέγγιση που αφορά εξίσου τα φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και τον ιατρικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, ήδη βλέπουμε την τάση του επανασχεδιασμού των υπηρεσιών γύρω από τον ασθενή – συνολικά το οικοσύστημα της υγείας (νοσοκομεία, ιατροί, φαρμακευτικές εταιρείες) επανασχεδιάζεται με στόχο την επιτάχυνση του ασθενούς προς τη θεραπεία, υιοθετώντας νέα μοντέλα και βέβαια, και πάλι, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Υγείας, μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται; Είναι έτοιμοι οι πολίτες να περάσουν στη νέα εποχή;

Καταρχάς, αξίζει να θυμίσουμε, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σχετίζεται μόνο με τις υπηρεσίες που εισπράττουν / αντιλαμβάνονται οι ασθενείς. Έχει να κάνει με τα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως για παράδειγμα με την αξιοποίηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη συνεργειών με νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχει να κάνει και με την ενσωμάτωση στις εσωτερικές διαδικασίες, προκειμένου να διεκπεραιωθούν γρηγορότερα οι διαδικασίες και να ληφθούν ταχύτερες αποφάσεις. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της διάγνωσης, έχουν ήδη ενσωματωθεί σε πολλά νοσοκομεία στη χώρα μας.

Ως προς τη διάσταση που αφορά στους πολίτες, επίσης έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη αξιοποίηση της πλατφόρμας της άυλης συνταγογράφησης στο πρόγραμμα του εμβολιασμού στη χώρας μας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική παρακαταθήκη σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των ασθενών. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι οι πολίτες / ασθενείς ήδη έχουν περάσει στη νέα εποχή. Ο καθένας από εμάς ήδη έχει «μετασχηματίσει» τον τρόπο διασκέδασης, τον τρόπο ενημέρωσης, τις καταναλωτικές του συνήθειες. Άρα μάλλον εναπόκειται στο υπόλοιπο σύστημα και στους οργανισμούς να συμβαδίσουν με τις προσδοκίες των πολιτών.

- Σας ευχαριστώ πολύ.