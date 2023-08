Τα νέα όπλα της Θωρακοχειρουργικής: Ρομποτική θωρακοσκοπική χειρουργική μιας οπής

Ζώντας σε μια εποχή που τα αναπνευστικά νοσήματα πρωτοστατούν, η φαρέτρα του σύγχρονου θωρακοχειρουργού πρέπει διαρκώς να γεμίζει με νέα όπλα.

Στην μετά covid εποχή, ο άνθρωπος θα έχει ολοένα και πιο σοβαρές αναπνευστικές παθήσεις να αντιμετωπίσει. Μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει μακράν ο νούμερο ένα καρκίνος στον άνθρωπο.

Συνώνυμο της εξέλιξης στην ειδικότητα της θωρακοχειρουργικής, αποτελεί η ρομποτική θωρακοσκοπική χειρουργική μιας οπής (Uniportal Robotic Assisted Thoracoscopic Surgery) με το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα da Vinci Xi.

Η πρώτη επέμβαση αυτού του είδους στην Ελλάδα και η μόλις δεύτερη στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2022 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από την ομάδα του κ. Παπασταύρου Λεωνίδα Διευθυντού Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής . Έκτοτε σημαντικός αριθμός ασθενών έχουν επιλέξει την ρομποτική θωρακοχειρουργική ως την καλύτερη θεραπευτική λύση.

Η ρομποτική χειρουργική εξελίσσεται διαρκώς και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνων πρωτοπόρο στην Ελλάδα στην ρομποτική τεχνολογία, παρέχει τα πλέον προηγμένα ρομποτικά συστήματα da Vinci Xi 4ης γενιάς που πραγματικά μας λύνουν τα χέρια . Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη μας έδωσε την δυνατότητα να παντρέψουμε την μεγάλη εμπειρία μας στην θωρακοσκοπική επέμβαση μίας οπής (uniportal vats) με τη ρομποτική τεχνολογία ,προσφέροντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ασθενή.

Η ρομποτική χειρουργική με το σύστημα da Vinci Xi προσφέρει τον απόλυτα ακριβή χειρουργικό χειρισμό, καλύτερη τρισδιάστατη ευκρίνεια εικόνας, βελτιωμένη επιδεξιότητα των χειρουργικών εργαλείων με έως και 7 βαθμούς ελευθερίας, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη έκθεση του χειρουργικού πεδίου σε πολύπλοκες επεμβάσεις. Η ανάρρωση του ασθενούς είναι ταχύτατη, η τομή είναι πολύ μικρή, η ανάγκη για μετάγγιση αίματος είναι σπάνια, όπως σπάνια είναι και η ανάγκη παραμονής σε ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 2 με 3 ημέρες και επιστρέφει άμεσα χωρίς πόνο στα καθήκοντά του,στις καθημερινές δραστηριότητες του, στην οικογένεια του ,στην δουλειά του.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής είναι ο απόλυτος έλεγχος στο λεμφαδενικό καθαρισμό, το οποίο στην Ογκολογία του πνεύμονα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της επέμβασης. Τέλος, μην ξεχνάμε και το κοσμητικό αποτέλεσμα το οποίο είναι άριστο αφού η επέμβαση δεν αφήνει καμία ουλή. Η μόνη ¨υπενθύμιση¨ του χειρουργείου είναι μια μικρή λευκή γραμμή στο πλάι του θώρακα μετά από καιρό.

Η φαρέτρα της ρομποτικής θωρακοσκοπικής χειρουργικής με μία οπή, συμπληρώνεται με όλους τους «ασθενείς Υψηλού κινδύνου» οι οποίοι παλαιότερα δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν. Η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση τους βοηθάει να αναρρώσουν ταχύτατα χωρίς άλλα προβλήματα.

Η ρομποτική θωρακοσκοπική χειρουργική είναι η ασφαλέστερη μέθοδος στην χειρουργική του καρκίνου του πνεύμονα και δίνει τα καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα στους ασθενείς.

Λεωνίδας Παπασταύρου

M.D, FETCS, FEBTS Χειρουργός Θώρακος

Fellow of the European Board of Thoracic Surgeons

Διευθυντής Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Πιστοποιημένος στην ρομποτική θωρακοσκοπική χειρουργική

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά το έργο του ιατρού

Leonidas Papastavrou