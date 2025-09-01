Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετείχε το Σάββατο 30 Αυγούστου σε ειδική εκδήλωση για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων που διοργανώθηκε από την EFPIA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Καρδιολογικού Συνεδρίου (ESC). Στην εκδήλωση, παρουσίασε την εμπειρία της Ελλάδας μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

«Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα των τελευταίων 40 ετών», τόνισε η κα Αγαπηδάκη, περιγράφοντας τη στρατηγική εφαρμογής του προγράμματος και τα αποτελέσματα που ήδη αποτυπώνονται στην πράξη. Περισσότεροι από 1,8 εκατομμύριο πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, ενώ πάνω από 30.000 παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο στεφανιαίας νόσου και 7.127 για έλεγχο ισχαιμίας. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνέβαλε στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, επιτρέποντας την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου πρόληψης που ήδη σώζει ζωές.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έχει αλλάξει την κουλτούρα των πολιτών σε θέματα υγείας, προωθώντας τη φιλοσοφία της πρόληψης πριν την εμφάνιση της νόσου.

Στο πάνελ «The EU Cardiovascular Health Plan – Implications and opportunities for EU countries», η κα Αγαπηδάκη τόνισε την ανάγκη για ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πρόληψη και τη μείωση των πρόωρων θανάτων, ιδιαίτερα σε άτομα παραγωγικής ηλικίας.

Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και των κρατών-μελών εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και το ενδιαφέρον να το υιοθετήσουν και στις χώρες τους, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο για το πανευρωπαϊκό σχέδιο που αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του έτους.

«Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δείχνει ότι η πολιτική πρόληψης έχει άμεσο αντίκτυπο και σώζει ζωές. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ενσαρκώνει το όραμα για περισσότερη υγεία για όλους και βασίζεται σε διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, ώστε να μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα και σε άλλες χώρες», τόνισε η κα Αγαπηδάκη.