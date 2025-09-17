Πώς λειτουργεί η μέθοδος του 90λεπτου κύκλου ύπνου - Οι ειδικοί εξηγούν

H τεχνική του 90λεπτου κύκλου ύπνου έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που απαιτεί τον υπολογισμό της ιδανικής ώρας για να κοιμηθείτε και να ξυπνήσετε μετά από 90 λεπτά, εγγυάται ότι θα αποτρέψει την αίσθηση της πρωινής νωθρότητας.

Ωστόσο, ειδικοί που συμβουλεύτηκε το Popular Science προειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου και ότι η δημοτικότητά της οφείλεται περισσότερο στην αναζήτηση γρήγορων λύσεων παρά σε στέρεες βάσεις.

Πώς λειτουργεί η τεχνική των 90 λεπτών

Βασίζεται στην ιδέα ότι προγραμματίζοντας τον ύπνο σε πολλαπλάσια αυτής της περιόδου, είναι δυνατόν να ξυπνήσετε σε μια πιο ελαφριά φάση και να αισθανθείτε πιο ξεκούραστοι. Τα ηλεκτρονικά ρολόγια διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία: για παράδειγμα, κάποιος που επιθυμεί να ξυπνήσει στις 7:00 μπορεί να επιλέξει να πάει για ύπνο στις 22:00 για έξι κύκλους (9 ώρες) ή στις 23:30 για πέντε κύκλους (7,5 ώρες).

Ωστόσο, το Popular Science τονίζει ότι το βασικό ερώτημα είναι εάν αυτή η πρακτική έχει επιστημονική υποστήριξη. Η έννοια των κύκλων ύπνου χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο εγκέφαλος και το σώμα περνούν από διάφορες φάσεις: ελαφρύ ύπνο (στάδια 1 και 2), βαθύ ύπνο (στάδιο 3) και ύπνο REM, ο οποίος χαρακτηρίζεται από όνειρα.

Η Δρ. Andrea Matsumura , ειδικός στην ιατρική του ύπνου και ιδρύτρια της μεθόδου Sleep Goddess, σημειώνει ότι ένας πλήρης κύκλος διαρκεί συνήθως περίπου 90 λεπτά και οι περισσότεροι άνθρωποι ολοκληρώνουν τέσσερις έως έξι κύκλους ανά νύχτα.

Η λογική πίσω από το κόλπο είναι ότι το ξύπνημα στο τέλος ενός κύκλου, σε μια πιο ανάλαφρη φάση, θα αποτρέψει τη νωθρότητα που συνοδεύει τη διακοπή του βαθύ ύπνου.

Τι λένε οι ειδικοί;

Ωστόσο, η πραγματικότητα του ύπνου απέχει πολύ από το να είναι τόσο προβλέψιμη, καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάρκεια ενός κύκλου ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ατόμων, ακόμη και από τη μία νύχτα στην άλλη στο ίδιο άτομο.

Παράγοντες όπως το άγχος, η κατανάλωση αλκοόλ, η ασθένεια ή η ώρα του ύπνου μπορούν να αλλάξουν τη διάρκεια του κύκλου, κατά συνέπεια κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ένα ελαφρύτερο ξύπνημα.

Εξάλου καθώς προχωρά η νύχτα, οι κύκλοι τείνουν να επιμηκύνονται: ο πρώτος μπορεί να διαρκέσει μεταξύ 70 και 100 λεπτών, ενώ οι επόμενοι κυμαίνονται από 90 έως 120 λεπτά.

Συστάσεις που υποστηρίζονται από την επιστήμη

Δεδομένης της έλλειψης εγγυήσεων για τη μέθοδο των 90 λεπτών, οι ειδικοί συνιστούν να δοθεί προτεραιότητα σε επιστημονικά τεκμηριωμένες συνήθειες.

Προτείνουν τη διατήρηση τακτικών ωρών ύπνου και αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, κάτι που βοηθά το σώμα να συγχρονιστεί φυσικά με τους κύκλους ύπνου του.

Οι ενήλικες ηλικίας μεταξύ 18 και 65 ετών χρειάζονται επτά έως εννέα ώρες ύπνου, με σπάνιες εξαιρέσεις. Τ

Η υπνηλία κατά το ξύπνημα είναι συχνή, ακόμη και σε όσους κοιμούνται καλά,και σύμφωνα με τους ειδικούς είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε υπνηλία για 20 έως 30 λεπτά μετά το ξύπνημα.

Όπως καταλήγει το Popular Science , η τεχνική του κύκλου ύπνου των 90 λεπτών μπορεί να ακούγεται πειστική, αλλά δεν αντέχει στον επιστημονικό έλεγχο. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η υιοθέτηση καλών συνηθειών ύπνου είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την τήρηση προγραμμάτων που υπολογίζονται με ιογενείς τύπους.