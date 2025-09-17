Πώς λειτουργεί η μέθοδος του 90λεπτου κύκλου ύπνου - Οι ειδικοί εξηγούν

Η τεχνική που κάνεις θραύση στο διαδίκτυο

Newsbomb

Πώς λειτουργεί η μέθοδος του 90λεπτου κύκλου ύπνου - Οι ειδικοί εξηγούν
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H τεχνική του 90λεπτου κύκλου ύπνου έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που απαιτεί τον υπολογισμό της ιδανικής ώρας για να κοιμηθείτε και να ξυπνήσετε μετά από 90 λεπτά, εγγυάται ότι θα αποτρέψει την αίσθηση της πρωινής νωθρότητας.

Ωστόσο, ειδικοί που συμβουλεύτηκε το Popular Science προειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου και ότι η δημοτικότητά της οφείλεται περισσότερο στην αναζήτηση γρήγορων λύσεων παρά σε στέρεες βάσεις.

Πώς λειτουργεί η τεχνική των 90 λεπτών

Βασίζεται στην ιδέα ότι προγραμματίζοντας τον ύπνο σε πολλαπλάσια αυτής της περιόδου, είναι δυνατόν να ξυπνήσετε σε μια πιο ελαφριά φάση και να αισθανθείτε πιο ξεκούραστοι. Τα ηλεκτρονικά ρολόγια διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία: για παράδειγμα, κάποιος που επιθυμεί να ξυπνήσει στις 7:00 μπορεί να επιλέξει να πάει για ύπνο στις 22:00 για έξι κύκλους (9 ώρες) ή στις 23:30 για πέντε κύκλους (7,5 ώρες).

Ωστόσο, το Popular Science τονίζει ότι το βασικό ερώτημα είναι εάν αυτή η πρακτική έχει επιστημονική υποστήριξη. Η έννοια των κύκλων ύπνου χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο εγκέφαλος και το σώμα περνούν από διάφορες φάσεις: ελαφρύ ύπνο (στάδια 1 και 2), βαθύ ύπνο (στάδιο 3) και ύπνο REM, ο οποίος χαρακτηρίζεται από όνειρα.

Η Δρ. Andrea Matsumura , ειδικός στην ιατρική του ύπνου και ιδρύτρια της μεθόδου Sleep Goddess, σημειώνει ότι ένας πλήρης κύκλος διαρκεί συνήθως περίπου 90 λεπτά και οι περισσότεροι άνθρωποι ολοκληρώνουν τέσσερις έως έξι κύκλους ανά νύχτα.

Η λογική πίσω από το κόλπο είναι ότι το ξύπνημα στο τέλος ενός κύκλου, σε μια πιο ανάλαφρη φάση, θα αποτρέψει τη νωθρότητα που συνοδεύει τη διακοπή του βαθύ ύπνου.

Τι λένε οι ειδικοί;

Ωστόσο, η πραγματικότητα του ύπνου απέχει πολύ από το να είναι τόσο προβλέψιμη, καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάρκεια ενός κύκλου ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ατόμων, ακόμη και από τη μία νύχτα στην άλλη στο ίδιο άτομο.

Παράγοντες όπως το άγχος, η κατανάλωση αλκοόλ, η ασθένεια ή η ώρα του ύπνου μπορούν να αλλάξουν τη διάρκεια του κύκλου, κατά συνέπεια κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ένα ελαφρύτερο ξύπνημα.

Εξάλου καθώς προχωρά η νύχτα, οι κύκλοι τείνουν να επιμηκύνονται: ο πρώτος μπορεί να διαρκέσει μεταξύ 70 και 100 λεπτών, ενώ οι επόμενοι κυμαίνονται από 90 έως 120 λεπτά.

Συστάσεις που υποστηρίζονται από την επιστήμη

Δεδομένης της έλλειψης εγγυήσεων για τη μέθοδο των 90 λεπτών, οι ειδικοί συνιστούν να δοθεί προτεραιότητα σε επιστημονικά τεκμηριωμένες συνήθειες.

Προτείνουν τη διατήρηση τακτικών ωρών ύπνου και αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, κάτι που βοηθά το σώμα να συγχρονιστεί φυσικά με τους κύκλους ύπνου του.

Οι ενήλικες ηλικίας μεταξύ 18 και 65 ετών χρειάζονται επτά έως εννέα ώρες ύπνου, με σπάνιες εξαιρέσεις. Τ

Η υπνηλία κατά το ξύπνημα είναι συχνή, ακόμη και σε όσους κοιμούνται καλά,και σύμφωνα με τους ειδικούς είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε υπνηλία για 20 έως 30 λεπτά μετά το ξύπνημα.

Όπως καταλήγει το Popular Science , η τεχνική του κύκλου ύπνου των 90 λεπτών μπορεί να ακούγεται πειστική, αλλά δεν αντέχει στον επιστημονικό έλεγχο. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η υιοθέτηση καλών συνηθειών ύπνου είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την τήρηση προγραμμάτων που υπολογίζονται με ιογενείς τύπους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

15:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά στο Newsbomb ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού στη Γλυφάδα

15:09ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική NAVTEX για 23 δήθεν «αποστρατιωτικοποιημένα» νησιά, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Ρόδος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

14:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» - Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη

14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE - Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: 59χρονος δέχθηκε κλωτσιά στο στήθος από 50χρονο και κατέρρευσε

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι αστυνομικοί για το έλλειμμα άνω των 700.000 που αποκαλύφθηκε το 2022

14:32ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η NN Hellas στηρίζει την οικογένεια με νέο επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσα από τα Ομαδικά της Προγράμματα Ασφάλισης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Από τον Ιπποκράτη στoν Σαίξπηρ: Η εμμονή με τους 4 τύπους προσωπικότητας έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Δίκτυο εθελοντών τιμήθηκε με βραβείο Rafto για τα ανθρώπινα δικαιώματα

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

14:14ΥΓΕΙΑ

Πώς λειτουργεί η μέθοδος του 90λεπτου κύκλου ύπνου - Οι ειδικοί εξηγούν

14:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 8.000 έλεγχοι από Ιούνιο έως Αύγουστο στον τουριστικό τομέα

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 25χρονος που απειλούσε ανήλικες με υλικό πορνογραφικού χαρακτήρα

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής των Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, μετά από 47 χρόνια - «Η εταιρεία έχει φιμωθεί»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα για το Air Force One εν πτήσει για Βρετανία - Ηχητικό ντοκουμέντο, οι εκκλήσεις του ελεγκτή

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καματερό – Επιχείρησαν και εναέρια μέσα

13:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στις φλόγες η Γάζα: 150 «στόχους» χτύπησε το Ισραήλ - «Γιατί σκοτώνετε παιδιά που κοιμούνται;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE - Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα για το Air Force One εν πτήσει για Βρετανία - Ηχητικό ντοκουμέντο, οι εκκλήσεις του ελεγκτή

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

14:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» - Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ