Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για εγκέφαλο και καρδιά

Το ψάρι αποτελεί βασικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής, ωστόσο δεν απολαμβάνουν όλα τα είδη την ίδια προσοχή. Ανάμεσα στα πιο παραγνωρισμένα βρίσκεται ένα προσιτό και άφθονο ψάρι, που για χρόνια θεωρούνταν «φαγητό των φτωχών», αλλά επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο ως υπερτροφή, χάρη στα οφέλη του για την καρδιά, τον εγκέφαλο και τον οργανισμό συνολικά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η τακτική κατανάλωση ψαριών είναι απαραίτητη για μια ισορροπημένη διατροφή.

Το σκουμπρί ξεχωρίζει για τη σχέση ποιότητας-τιμής και τη διατροφική του αξία, προσφέροντας θρεπτικά συστατικά που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Πλούσιο σε ωμέγα-3

Το σκουμπρί είναι από τις καλύτερες φυσικές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Οι ουσίες αυτές συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, καταπολεμούν τις φλεγμονές και σχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης. Παράλληλα, ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, κάτι που τονίζουν οι ειδικοί.

Ενίσχυση μνήμης

Έρευνες που επικαλείται η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ δείχνουν ότι η κατανάλωση λιπαρών ψαριών, όπως το σκουμπρί, συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία και χαμηλότερο κίνδυνο πνευματικής φθοράς.

Τα ωμέγα-3 του συγκεκριμένου ψαριού συμβάλλουν επίσης στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών, μεταξύ αυτών και της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σύμμαχος της ανοσίας

Το σκουμπρί δεν ξεχωρίζει μόνο για τα καλά λιπαρά του. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αποτελεί και πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, βιταμίνης D, βιταμίνης Β12 και μετάλλων όπως το σελήνιο.

Όλα αυτά είναι απαραίτητα για γερά οστά, ισχυρό ανοσοποιητικό και σωστή λειτουργία του μεταβολισμού.

Βιώσιμο και οικονομικό

Σε σχέση με πιο δημοφιλή είδη, όπως ο σολομός, το σκουμπρί έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο προσιτό, πιο βιώσιμο και σημαντικά φθηνότερο. Έτσι, αποτελεί μια έξυπνη επιλογή για οικογένειες που αναζητούν θρεπτικά γεύματα χωρίς να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, η κατανάλωσή του μειώνει την πίεση στα υπεραλιευμένα είδη.

Πώς να το εντάξετε στη διατροφή σας

Το σκουμπρί μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς τρόπους: ψητό, στο φούρνο ή σε μαγειρευτά. Η κονσέρβα σκουμπρί, που βρίσκεται εύκολα σε όλα τα σούπερ μάρκετ, διατηρεί τα περισσότερα θρεπτικά του στοιχεία και αποτελεί πρακτική λύση, σύμφωνα με τον FAO.

Ένα απλό σάντουιτς ολικής άλεσης με κονσέρβα σκουμπρί μπορεί να είναι ένα οικονομικό και ισορροπημένο γεύμα.

Επιστροφή στην παράδοση

Η αξία του σκουμπριού συνδέεται και με τη μεσογειακή διατροφή, που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας. Η ένταξή του στο καθημερινό τραπέζι προστατεύει την υγεία, ενισχύει τη βιωσιμότητα και βοηθά στη διατήρηση της μνήμης και της ευεξίας.