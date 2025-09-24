Ατιμολόγητες δαπάνες, προϋπολογισμοί, Ταμείο Ανάκαμψης: Η προειδοποίηση Γεωργιάδη στα νοσοκομεία

Με την πρόβλεψη ότι το 2025 θα κλείσει χωρίς έκτακτη επιχορήγηση για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το στίγμα της ενημερωτικής διημερίδας που διοργανώνει το υπουργείο Υγείας σήμερα και αύριο, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, για τις διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

«Το 2024 ήταν μια σημαντική χρονιά διότι για πρώτη φορά δεν ζητήσαμε έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών για την τήρηση του προϋπολογισμού μας. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως ήταν η πρώτη χρονιά που συνέβη στην Ελλάδα αυτό. Η τήρηση του προϋπολογισμού δίνει εικόνα τάξεως και σεβασμού των χρημάτων των φορολογουμένων. Και το 2025 πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και θα κλείσουμε χωρίς έκτακτη επιχορήγηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όμως, από την άλλη πλευρά, ξεκαθάρισε ότι η ζέση για να τηρηθεί ο προϋπολογισμός είναι κάτι που δεν θα γίνεται εις βάρος της σωστής λειτουργίας κάθε νοσοκομείου. «Το χειρουργείο και ο ασθενής προηγείται, έχουμε μία ιερή αποστολή, δεν είμαστε λογιστήριο, είμαστε υπουργείο Υγείας» τόνισε.

Ξεκινώντας την ομιλία του από τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία, είπε ότι η πληρωμή των φαρμάκων γίνεται πλέον κεντρικά από την ΕΚΑΠΥ, και όπως τόνισε, «αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος της δαπάνης φεύγει από τα δικά σας χέρια». Είπε χαρακτηριστικά πως ο στόχος είναι να υπάρξει ταχύτητα και διαφάνεια και «το ότι έχει αφαιρεθεί η αρμοδιότητα των πληρωμών από εσάς, δε σημαίνει ότι έχει αφαιρεθεί και η ευθύνη από εσάς για τον έλεγχο της δαπάνης».

Ο υπουργός Υγείας είπε επίσης πως σύντομα θα μπει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία και προειδοποίησε τους διοικητές ότι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες αξιολόγησής τους, θα είναι ο έλεγχος της δαπάνης.

«Δεν μου αρέσει να παίρνω εύκολα κεφάλια, όμως όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει, ο έλεγχος θα είναι αυστηρός και η ευθύνη σας είναι απόλυτη για τις προμήθειες και τη φαρμακευτική δαπάνη», ξεκαθαρίσε σε έντονο ύφος ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα, αναφερόμενος και στους γιατρούς των κλινικών του ΕΣΥ, προειδοποίησε ότι σε λίγο καιρό «θα γνωρίζουμε για καθε έναν γιατρό ξεχωριστα, τι ξοδεύει και πώς τα ξοδεύει με τα ηλεκτρονικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας».

Ο υπουργός Υγείας μίλησε και για ό,τι δεν τιμολογείται σήμερα, τονίζοντας ότι «η δική σας δουλειά είναι να μπει τάξη σε όλα αυτά». Όπως είπε, ιδανικά θα ήθελε να είναι μηδενικές οι ατιμομολόγητες δαπάνες, παρότι τόνισε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά. «Όσοι διοικητές είχαν πολλά ατιμολόγητα δεν είναι σήμερα μαζί μας» είπε και προσθεσε πως είναι μια πρακτική «που μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες με την ΕΕ».

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης είπε ότι τα έργα προχωρούν ικανοποιητικά με κάποιες εξαιρέσεις που απέφυγε, όμως, να κατονομάσει και εξήγησε στους διοικητές ότι αν κολλήσει ένα έργο σε ένα νοσοκομείο, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης όλα τα έργα για μια υγειονομική περιφέρεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ευλογία τους πόρους του Ταμείου γιατί «με αυτους θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία που θα εξυπηρετούν τον πολίτη για τα επόμενα 30 χρόνια». Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι ντροπή μας να μην αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για την αναβάθμιση των νοσοκομείων και πρόσθεσε ότι «οφείλουμε σύγχρονα νοσοκομεία στους ασθενείς, πάρτε με τηλέφωνο νωρίς αν δείτε για κάποιο λόγο ότι κάποιο από τα έργα έχει κολλήσει». Η 30ή Ιουνίου του 2026 είναι μία προθεσμία που δεν θα παραταθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, προειδοποίησε τους διοικητές, λέγοντάς τους «καμιά αποτυχία δεν θα συγχωρείται».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

