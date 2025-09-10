Ταμείο Καινοτομίας: «Θετικό βήμα, αλλά τα 50 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν για τις πραγματικές ανάγκες»

Την επίσημη ανακοίνωση της δημιουργίας του λεγόμενου «Ταμείου Καινοτομίας» -του σχήματος δηλαδή μεταβατικής αποζημίωσης ακριβών καινοτόμων φαρμάκων- από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην 89η ΔΕΘ, υποδέχτηκε με ικανοποίηση ο φαρμακευτικός κλάδος. Το ύψος, ωστόσο, των πόρων που θα διατεθούν, επισημαίνεται από όλες τις πλευρές ότι δεν επαρκεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 50 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μία ημέρα πριν είχε δηλώσει ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους.

Με δεδομένο ότι οι θεραπείες αυτές κοστίζουν από δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ανά ασθενή, με κάποιες από αυτές να ξεπερνούν το εκατομμύριο, πολλοί θεωρούν ότι η χρηματοδότηση των 50 εκατομμυρίων δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες. Ωστόσο, η θεσμοθέτηση ενός διακριτού καναλιού χρηματοδότησης, κρίνεται σημαντική, αποτελούσε δε αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας.

Για το θέμα τοποθετήθηκε η πρόεδρος του Pharma Innovation Forum (PIF), Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη. Το φόρουμ εκπροσωπεί 30 διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν καινοτόμες θεραπείες.

«Το Pharma Innovation Forum χαιρετίζει την επιλογή του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ να θέσει την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα ως στρατηγική προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση των 50 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Καινοτομίας αποτελεί θετικό βήμα, ωστόσο δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες, με αποτέλεσμα σημαντικές θεραπείες που διατίθενται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην φτάνουν στους Έλληνες ασθενείς» τονίζει η κυρία Μπαρμπετάκη.

Αποζημίωση με επιστημονικά δεδομένα

Σύμφωνα με την ίδια, για να μην μείνει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία για ουσιαστική βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών, απαιτείται άμεση λήψη μέτρων:

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: η καινοτομία δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία. Η έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το PIF έχει καταθέσει πρόταση για ένα Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης, που θα στηρίζεται σε επαρκείς πόρους, επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και στη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το Horizon Scanning, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και να διασφαλίζει αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.

»Παράλληλα, απαιτείται αναθεώρηση του πλαισίου αποζημίωσης και του clawback, επιτάχυνση των διαδικασιών HTA με διαφανή και ευέλικτα μοντέλα, ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης και υλοποίηση ενός δυναμικού Υγειονομικού Χάρτη που θα απεικονίζει τις πραγματικές επιδημιολογικές ανάγκες της χώρας».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση νέου φορέα για την αξιολόγηση της τεχνολογίας Υγείας (HTA) είναι επίσης στην τελική ευθεία, με το υπουργείο Υγείας να εξετάζει την υπαγωγή του στον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνο συνεργασίας

Η επικεφαλής του PIF, τέλος, επαναφέρει τη συζήτηση για τη σύναψη ενός συμφώνου συνεργασίας φαρμακοβιομηχανίας - Πολιτείας, η οποία το προηγούμενο διάστημα φαινόταν να έχει «παγώσει». Ο κύριος λόγος ήταν ότι η κυβέρνηση έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να δεσμευθεί σε ανώτατο όριο επιστροφών (clawback).

Από την πλευρά της, η κυρία Μπαρμπετάκη προτάσσει τη συμβολή της καινοτόμου βιοφαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση και την ανάπτυξη, ως ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους στην Ελλάδα και προειδοποιεί:

«Η συνεχής αβεβαιότητα στις πολιτικές φαρμάκου εγκυμονεί κινδύνους αποεπένδυσης σε έναν τομέα που θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Για εμάς στο PIF, η καινοτομία αποτελεί κινητήριος δύναμη και στρατηγικής σημασίας πυλώνας, καθοδηγώντας τη διαρκή πρόοδο της επιστήμης και της υγείας, ώστε το σύστημα υγείας να προχωρά μπροστά και κάθε νέα θεραπεία να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς.

»Για αυτόν τον λόγο, το PIF προτάσσει τη θεσμοθέτηση ενός Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας, που θα εξασφαλίζει σταθερότητα και συνεχή παρακολούθηση των πολιτικών. Το PIF παραμένει προσηλωμένο στον ειλικρινή και τεκμηριωμένο διάλογο με την Πολιτεία, για ένα σύστημα υγείας βιώσιμο, καινοτόμο και ουσιαστικά προσανατολισμένο στον ασθενή, όπου η επιστημονική πρόοδος διασφαλίζει ότι κάθε νέα θεραπεία φτάνει στους ανθρώπους ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής τους» καταλήγει η πρόεδρος του PIF.

