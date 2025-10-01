Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

Για πρώτη φορά η Ελλάδα βραβεύεται από τον ΟΗΕ

Newsbomb

Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υπουργείο Υγείας
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έλαβε χθες στη Νέα Υόρκη διεθνές βραβείο για τις επιδόσεις της Ελλάδας στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και την παιδική παχυσαρκία, σε ειδική τελετή απονομής που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις λίγες υποψήφιες χώρες παγκοσμίως που διεκδίκησαν τη διάκριση.

Η κ. Αγαπηδάκη εξέφρασε τη συγκίνησή της υπογραμμίζοντας ότι: «Ο πιο σημαντικός παράγοντας για αλλαγή είναι η ισχυρή πολιτική δέσμευση. Όπως δε μπορεί κάποιος να χτίσει ένα σπίτι χωρίς υλικά, χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους, χωρίς μέθοδο και αξιόπιστο σχεδιασμό, έτσι δε μπορεί να αναπτυχθεί αποτελεσματική δράση στα ζητήματα της πρόληψης απλά με πολιτικές υποσχέσεις και καλή θέληση. Η ισχυρή πολιτική δέσμευση είναι απαραίτητο να μεταφράζεται σε πράξη με βάση τις επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, αξιολόγηση, λογοδοσία, βιωσιμότητα. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, η πολιτική δέσμευση παραμένει κενό γράμμα».

Ειρήνη Αγαπηδάκη

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υπουργείο Υγείας

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας τόνισε επίσης την ευγνωμοσύνη που έχει στον πρωθυπουργό, λέγοντας: «Είμαι ευγνώμων στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δε χρειάστηκε καν να τον πείσω για την αξία της Πρόληψης. Εκτός από τη βαθιά γνώση του στα ζητήματα αυτά, είχε το όραμα για ένα υγιέστερο μέλλον για κάθε παιδί, για περισσότερα υγιή χρόνια ζωής για κάθε πολίτη. Έτσι, δημιούργησε το χαρτοφυλάκιο της Πρόληψης στο υψηλό επίπεδο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας ακριβώς για να τονίσει την πολιτική σημασία αυτού του έργου. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την τιμή να μου αναθέσει αυτήν την αποστολή. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, η Ελλάδα έπρεπε να καλύψει κενό 40 ετών στα ζητήματα αυτά. Όμως με σκληρή ομαδική δουλειά και τη συστηματική υποστήριξη από τον πρωθυπουργό, καταφέραμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τεχνογνωσία σε άλλες χώρες».

Παράλληλα, η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι: «Κάθε φορά που ακούω ότι κάτι δε γίνεται στην πολιτική, ψάχνω τρόπο να το κάνω, γιατί είμαι βέβαιη ότι γίνεται. Χρειάζεται πείσμα, πάθος, σκληρή δουλειά, αλλά γίνεται. Για αυτό μας εμπιστεύονται οι πολίτες, αυτό είναι το καθήκον και η υποχρέωση μας-να παλεύουμε κάθε μέρα για καλύτερη υγεία για κάθε πολίτη».

Ειρήνη Αγαπηδάκη

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υπουργείο Υγείας

Η βράβευση από τον ΟΗΕ αναδεικνύει την πρόοδο της Ελλάδας με εμβληματικές παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μέσω του οποίου περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί από δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, καθώς και η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας σε συνεργασία με τη UNICEF.

Νωρίτερα, στη Σύνοδο Κορυφής για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Χρονίων Νοσημάτων, η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι η πολιτική δέσμευση πρέπει να μετατραπεί σε πράξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Υπογράμμισε ότι η πρόληψη στην Ελλάδα έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, με το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» να εντοπίζει έγκαιρα χιλιάδες περιστατικά και να αποτρέπει αποφευκτές απώλειες από χρόνια νοσήματα.

«Η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία δεν είναι απομονωμένες δράσεις. Αποτελούν μια ολοκληρωμένη διαδικασία φροντίδας που σέβεται τον άνθρωπο και διασφαλίζει ίση πρόσβαση για όλους. Κάθε στατιστικό στοιχείο αντιπροσωπεύει μια ζωή που σώθηκε, μια οικογένεια που ωφελήθηκε από την έγκαιρη παρέμβαση, μια κοινότητα που ενδυναμώθηκε», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.

Τέλος, η Αναπληρώτρια Υπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συν-προεδρεύει στην Ομάδα Φίλων του ΟΗΕ για την Παχυσαρκία και θα φιλοξενήσει τον Φεβρουάριο του 2026 στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Παιδική Παχυσαρκία, σε συνεργασία με τη UNICEF.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα - Ερχονται διαγραφές από την ΑΑΔΕ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Τελευταία προειδοποίηση» να εκκενώσουν απήυθυνε το Ισραήλ στους κατοίκους - «Τρομοκράτες» όσοι μείνουν

16:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ κατά Ισραήλ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ - Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα

16:29ΥΓΕΙΑ

ΟΗΕ - ΠΟΥ: Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την εξαιρετική επίδοση στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ρωσία - Δανία: Έχουμε εντολή να καταρρίψουμε τα drones

16:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Παράτησαν νεογέννητο μέσα σε χαρτόκουτο στην άκρη του δρόμου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πολίτες «κατασκηνώνουν» στα σύνορα με το Πακιστάν για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Από την «S1mOne» του Αλ Πατσίνο στην «Τίλι Νόργουντ»: Πώς το Χόλιγουντ έφτασε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα δύο 17χρονες Ελληνίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ