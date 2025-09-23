Με παιχνίδια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους το Φεστιβάλ Υγείας «Τροφή για Δράση» στη Βούλα

Με βιωματικές δραστηριότητες, ενημερωτικά περίπτερα και παιχνίδια για παιδιά και γονείς, διοργανώνεται την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 το Φεστιβάλ Υγείας «Τροφή για Δράση» κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 14:00 στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης (Ζεφύρου 2), στη Βούλα.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής και τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, και στόχο έχει να ενισχύσει την υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και τακτικής σωματικής δραστηριότητας. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι το Φεστιβάλ αποτελεί την αρχή μιας «δυνατής συμμαχίας» μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για υγιεινές επιλογές.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.