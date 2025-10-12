Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας: Τα αίτια, η διάγνωση και η θεραπεία της φλεγμονής

Όλα για την αρθρίτιδα

Newsbomb

Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας: Τα αίτια, η διάγνωση και η θεραπεία της φλεγμονής
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γράφουν οι Αγγελική Κοτσαλίδου, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ, και Γεώργιος Κήτας, Διευθυντής Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η Αρθρίτιδα;

Όταν λέμε Αρθρίτιδα, εννοούμε τη φλεγμονώδη διαδικασία μιας άρθρωσης που εμφανίζεται με πόνο, πρήξιμο, θερμότητα και ερυθρότητα. Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια ή σταδιακά, χωρίς να προηγηθεί κάποιος τραυματισμός και να συνοδεύεται με τα υπόλοιπα σημεία της φλεγμονής. Το πρήξιμο της άρθρωσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο ή λιγότερο εμφανές, ωστόσο δυσχεραίνει την κίνηση της άρθρωσης και επιτείνει την δυσκαμψία για την οποία παραπονείται ο ασθενής. Επίσης, η άρθρωση μπορεί να είναι θερμή στην ψηλάφηση και να παρατηρείται ερυθρότητα στην επιφάνειά της.

Κοτσαλίδου

Αγγελική Κοτσαλίδου, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ

Η Αρθρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε μία μόνο άρθρωση και μιλάμε για Μονοαρθρίτιδα, μπορεί να αφορά 2 έως 4 αρθρώσεις και αποκαλείται Ολιγοαρθρίτιδα ή να αφορά σε περισσότερες από 5 αρθρώσεις και χαρακτηρίζεται ως Πολυαρθρίτιδα.

Κήτας

Γεώργιος Κήτας, Διευθυντής Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ

Σε ποιους εμφανίζεται και ποια η αιτιολογία της;

Η Αρθρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία καθώς και στα δύο φύλα ανάλογα την αιτιολογία της, η οποία είναι πολυπαραγοντική. Τα αίτια της Αρθρίτιδας μπορεί να είναι φλεγμονώδη ή εκφυλιστικά.

Τι είναι η Εκφυλιστική Αρθρίτιδα;

Η Εκφυλιστική Αρθρίτιδα αποτελεί τη συχνότερη μορφή Αρθρίτιδας, που είναι η Οστεοαρθρίτιδα, και κυρίως εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι η Αρθρίτιδα χρόνιας φθοράς της άρθρωσης, που μπορεί να οφείλεται σε υπέρχρηση ή μετά από τραυματισμό και συνήθως εμφανίζεται μετά από καταπόνηση της άρθρωσης, αν και υπάρχουν και μορφές που συναντούμε στην ίδια οικογένεια. Ο πόνος επιδεινώνεται με την πρόοδο της ημέρας και χειροτερεύει στο τέλος της ημέρας και ιδιαίτερα με την κίνηση, ενώ είναι ηπιότερα τα σημεία της φλεγμονής. Επίσης, μπορεί να προσβάλει οποιαδήποτε άρθρωση, μικρή ή μεγάλη και οποιοδήποτε τμήμα της Σπονδυλικής στήλης (Αυχενική, Θωρακική ή Οσφυϊκή μοίρα).

Τι είναι η Φλεγμονώδης Αρθρίτιδα;

Είναι η Αρθρίτιδα που συνήθως χαρακτηρίζεται από όλα τα σημεία της φλεγμονής (πόνο, οίδημα ,θερμότητα, ερυθρότητα). Ο πόνος είναι κυρίως πρωινός, συνοδεύεται από πολύωρη πρωινή δυσκαμψία και βελτιώνεται με την κίνηση.

Ποια είναι τα αίτια της Φλεγμονώδους Αρθρίτιδας;

Οι Φλεγμονώδεις Αρθρίτιδες μπορεί να εκδηλώνονται σε διάφορα υποστρώματα:

  • Στα πλαίσια λοιμωδών νοσημάτων από μικρόβια ή ιούς, που συνοδεύονται από αρθρικές εκδηλώσεις και από συμπτώματα λοίμωξης, είτε του αναπνευστικού είτε του γαστρεντερικού ή του ουροποιητικού συνήθως, ενώ μπορεί να συνυπάρχει πυρετός. Αυτές αποκαλούνται αντιδραστικές αρθρίτιδες.
  • Στα πλαίσια αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, η Ψωριασική Αρθρίτιδα, η Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα, ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, το σύνδρομο Sjogren, οι Αγγειίτιδες και άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού. Στα νοσήματα αυτά, η αρθρίτιδα μπορεί να προηγείται, χωρίς άλλη συμπτωματολογία ή να συνοδεύεται από εκδηλώσεις από άλλα συστήματα του οργανισμού (δερματικές, οφθαλμικές, γαστρεντερικές, ή εκδηλώσεις από τους πνεύμονες, την καρδιά, τους νεφρούς ή το νευρικό σύστημα).
  • Στα πλαίσια Μεταβολικών Νοσημάτων (ουρική αρθρίτιδα, ψευδοουρική αρθρίτιδα κλπ.). Η αρθρίτιδα σε αυτά τα νοσήματα οφείλεται σε κρυστάλλους, είτε ουρικού μονονατρίου είτε πυροφωσφορικού ασβεστίου, που απελευθερώνονται στην άρθρωση, κυρίως σε συνθήκες αφυδάτωσης. Είναι έντονα φλεγμονώδους χαρακτήρα, εισβάλλει αιφνίδια, μπορεί να συνυπάρχει με πυρετική κίνηση, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερα θορυβώδης στην εμφάνισή της, απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα μικροβιακής φλεγμονής.

Πώς γίνεται η διάγνωση της Αρθρίτιδας;

Η διάγνωση της Αρθρίτιδας γίνεται απ’ τον ειδικό ιατρό, κυρίως τον Ρευματολόγο, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς και συνεκτιμώντας τα εργαστηριακά (αιματολογικές εξετάσεις ) και απεικονιστικά ευρήματα (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, υπέρηχοι).

Ποια η θεραπεία της Αρθρίτιδας;

Ανάλογα με το είδος της Αρθρίτιδας, διαμορφώνεται η θεραπεία. Mπορεί να είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, συντηρητική ή και χειρουργική. Στη συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνεται η φαρμακευτική αγωγή (από του στόματος ή ενέσιμες θεραπείες ή ακόμα και εγχύσεις φαρμάκων μέσα στην άρθρωση) και η Φυσικοθεραπεία. Χειρουργική αντιμετώπιση επιλέγεται, όταν υπάρχει απόλυτη ένδειξη, δηλαδή, κατεστραμμένη άρθρωση με έντονο πόνο, που δεν ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή και δημιουργεί κινητικά προβλήματα στον ασθενή, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητά του.

Πού αποσκοπεί η θεραπεία της Αρθρίτιδας;

Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της θεραπείας είναι να μην πονάει ο ασθενής μας, να καταστείλουμε τη φλεγμονή, όταν υπάρχει, και να έχει καλή ποιότητα ζωής που αντανακλά σε καλό ύπνο, ευκολία στην καθημερινότητά του, στην επαγγελματική, οικογενειακή και κατ’ επέκταση και στην κοινωνική του ζωή.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της Αρθρίτιδας;

H τροποποίηση κάποιων παραμέτρων της καθημερινότητας μπορεί να συμβάλλει στην κλινική βελτίωση της Αρθρίτιδας. Δεν αναστέλλει, βέβαια, τη βλάβη που έχει ήδη δημιουργηθεί. Η ενθάρρυνση των ασθενών για σωστή ισορροπημένη διατροφή, περιορισμό της χρήσης αλκοόλ, μείωση σωματικού βάρους, βελτίωση φυσικής κατάστασης με την άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος, σίγουρα ενισχύει τη γενική κατάσταση της υγείας τους. Άλλωστε, είναι κάτι που το επιδιώκουμε και συμβουλεύουμε τους ασθενείς για αυτό, καθώς συντελούν στη διατήρηση της καλής σκελετικής τους υγείας.

Ποια η πρόγνωση της Αρθρίτιδας;

Η πρόγνωση της Αρθρίτιδας εξαρτάται από το υπόστρωμά της, το είδος, δηλαδή, της Αρθρίτιδας, την έγκαιρη διάγνωση και την όσο το δυνατόν άμεση έναρξη της θεραπείας. Η καλή πρόγνωση επηρεάζει θετικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Συμπερασματικά, η Αρθρίτιδα όταν εμφανίζεται θα πρέπει να αξιολογείται άμεσα από τον ειδικό ιατρό, ώστε να κατευθυνθεί ο ασθενής σωστά και να αντιμετωπισθεί στοχευμένα και έγκαιρα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50WHAT THE FACT

Γιατί οι χειρουργοί φορούν πράσινο και μπλε και τα νοσοκομεία «ντύνονται» στα ίδια χρώματα

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό: Νέα μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές - Ποια ξεκινούν τον Νοέμβριο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όταν η Porsche κατασκεύαζε ένα στρατιωτικό «τζιπ» με τον κινητήρα πίσω

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια δίπλα στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» – Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Χιούστον: Εντοπίστηκαν 16 πτώματα σε λίμνη - Φόβοι για ψυχοπαθή serial killer

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια στη θάλασσα για δύο επιβάτες - Βλάβη σε ιστιοφόρο νότια της Νάξου

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τραγωδία με Cybertruck: Τα χερούλια παγίδευσαν 3 νέους (Video)

08:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας: Τα αίτια, η διάγνωση και η θεραπεία της φλεγμονής

07:59ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS

07:47LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster G-140: Υβριδικό με υγραέριο και μεγάλη αυτονομία

07:26LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Πήγα στο νοσοκομείο αλλά έγινε λανθασμένη διάγνωση»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μολότωφ και επίθεση σε... παιδική χαρά μετά από «αντιφασιστικό φεστιβάλ»

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πρώτο απ’ τα πολλά: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό AKTOR για την GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Χιούστον: Εντοπίστηκαν 16 πτώματα σε λίμνη - Φόβοι για ψυχοπαθή serial killer

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

07:47LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

06:55LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

07:00LIFESTYLE

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καριέρα και τα Όσκαρ της

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Στην Αίγυπτο Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ