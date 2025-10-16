«Ορμόνες σε Ισορροπία, Βιώσιμος Πλανήτης» - η νέα καμπάνια των Femarelle® με ελληνική υπογραφή

«Ορμόνες σε Ισορροπία, Βιώσιμος Πλανήτης» είναι η νέα καμπάνια των Femarelle® Greece του διεθνώς αναγνωρισμένου brand επιστημονικά τεκμηριωμένων συμπληρωμάτων για τη γυναίκα σε κάθε στάδιο της εμμηνόπαυσης — μια πρωτοβουλία της Ferticeutics Co., αποκλειστικής αντιπροσώπου του brand στην Ελλάδα, για την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης στις 18 Οκτωβρίου.

Η καμπάνια συνδέει την ορμονική ισορροπία με έναν πιο συνειδητό, ισορροπημένο τρόπο ζωής και ενθαρρύνει τις γυναίκες — αλλά και τους γιατρούς και φαρμακοποιούς που τις καθοδηγούν — να αντιμετωπίσουν την εμμηνόπαυση με ολοκληρωμένη γνώση, πρόληψη και επιστημονική καθοδήγηση.

Ισορροπία μέσα και έξω

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική αλλά πολύπλευρη και απαιτητική φάση στη ζωή μιας γυναίκας. Ο τρόπος ζωής, η διατροφή, ο ύπνος, το στρες και το περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η καμπάνια «Ορμόνες σε Ισορροπία, Βιώσιμος Πλανήτης» στοχεύει να υπενθυμίσει ότι οι καθημερινές επιλογές που στηρίζουν την υγεία των ορμονών — όπως η καθαρή διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος και η μείωση περιβαλλοντικών τοξινών — είναι οι ίδιες που συμβάλλουν σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και έναν πιο υγιή πλανήτη.

“Όταν μια γυναίκα ζει σε πιο ισορροπημένο περιβάλλον, το σώμα της βρίσκει πιο εύκολα τη δική του ισορροπία”

Πιο υγιείς επιλογές – Καλύτερη ορμονική ισορροπία

Η καμπάνια προτείνει απλές, ρεαλιστικές συνήθειες που στηρίζουν την ορμονική και τη συνολική ευεξία — ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

Επιλογή καθαρών τροφών. Λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα, περισσότερα φρέσκα και φυτικής προέλευσης γεύματα — ωφελούν τον μεταβολισμό και μειώνουν τη σπατάλη πόρων.

Μείωση τοξινών. Περιορισμός πλαστικών, parabens και άλλων ενδοκρινικών διαταρακτών — προστατεύουν τον οργανισμό και το περιβάλλον.

Συνειδητή κατανάλωση. Επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη, λιγότερη σπατάλη τροφίμων, σεβασμός στα αποθέματα της Γης.

Ύπνος & διαχείριση στρες. Σταθεροποιούν βασικούς ορμονικούς άξονες και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ευεξία.

Συνεργασία με ειδικούς. Η σωστή καθοδήγηση από γιατρούς και φαρμακοποιούς διασφαλίζει επιστημονικά τεκμηριωμένες, εξατομικευμένες λύσεις για κάθε γυναίκα ξεχωριστά.

Μήνυμα καμπάνιας

«Οι ίδιες πρακτικές που βοηθούν το σώμα να επανέλθει σε ορμονική ισορροπία είναι και εκείνες που προάγουν μια πιο υπεύθυνη, βιώσιμη καθημερινότητα — για εμάς και για τον πλανήτη που μας φιλοξενεί».

Η Επιστήμη πίσω από τα Femarelle®

Η σειρά Femarelle® αναπτύχθηκε έπειτα από πολυετή έρευνα και βασίζεται στο αποκλειστικό συστατικό DT56a, ένα 100% φυσικό συστατικό από σόγια (ως ολικό εκχύλισμα/ όχι ισοφλαβόνες) με περισσότερα από 20 χρόνια επιστημονικών μελετών.

Σύμφωνα με τις έρευνες, το DT56a δρα στους υποδοχείς οιστρογόνων, υποστηρίζοντας την ορμονική ισορροπία με φυσικό και ασφαλή τρόπο — χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τους μαστικούς ή ενδομητρικούς ιστούς.

Παράλληλα, κάθε φόρμουλα της σειράς Femarelle® συνδυάζει το DT56a με ειδικά επιλεγμένα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, που ενισχύουν τη δράση του σε διαφορετικά στάδια της εμμηνόπαυσης.

Η σειρά περιλαμβάνει τρεις εξειδικευμένες φόρμουλες:

Femarelle® Rejuvenate για την κλιμακτήριο (προεμμηνόπαυση), με πρόσθετα συστατικά που συμβάλλουν στην ορμονική ισορροπία και την ενεργειακή ευεξία

Femarelle® Recharge για την ενεργή φάση της περιεμμηνόπαυσης και εμμηνόπαυσης, όταν οι εξάψεις και οι εφιδρώσεις αποτελούν το κύριο σύμπτωμα.

Femarelle® Unstoppable για τη μετεμμηνόπαυση, με έξτρα ασβέστιο και βιταμίνη D3 για την υγεία των οστών.

Όλα τα προϊόντα είναι μη ορμονικά, με μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, και αποτελούν μια φυσική, επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή για τις γυναίκες που αναζητούν υποστήριξη για τις αλλαγές που βιώνουν εξαιτίας της σταδιακής μείωσης των οιστρογόνων.

«Τα Femarelle® δεν είναι απλώς ένα συμπλήρωμα για την εμμηνόπαυση», αναφέρει η Κα Χαρούλα Μπιλάλη BSc MMedSc, Μοριακή Βιολόγος εξειδικευμένη στην Αναπαραγωγή και το Μικροβίωμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Επιστημονική Υπεύθυνη της Ferticeutics Co., αποκλειστικής αντιπροσώπου των Femarelle® στην Ελλάδα.

«Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλα τα στάδια της εμμηνόπαυσης, βασισμένη στην επιστήμη, που εμπνέει τις γυναίκες να φροντίζουν τον οργανισμό τους με συνέπεια και επίγνωση — συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε έναν πιο ισορροπημένο και βιώσιμο πλανήτη»

Συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας

Τα Femarelle® Greece και η Ferticeutics Co. αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο των γιατρών και φαρμακοποιών στην ενημέρωση και υποστήριξη των γυναικών.

Η καμπάνια δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και τη συνεχή ενημέρωση, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε γυναίκες και επαγγελματίες υγείας.

Ένα νέο, ρεαλιστικό μοντέλο φροντίδας

Με την καμπάνια αυτή, τα Femarelle® Greece και η Ferticeutics Co. προτείνουν ένα μοντέλο φροντίδας:

✔️ βασισμένο στην επιστήμη,

✔️ προσανατολισμένο στην καθημερινότητα,

✔️ συνδεδεμένο με βιώσιμες επιλογές που ωφελούν τη γυναίκα και το περιβάλλον.

Ορμόνες σε Ισορροπία, Βιώσιμος Πλανήτης — η ισορροπία ξεκινά από τις επιλογές μας και καθορίζει το μέλλον της υγείας μας.