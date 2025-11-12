Ο αριθμός κρουσμάτων πολιομυελίτιδας μειώθηκε κατά 99% σε μόλις 35 χρόνια

Ένας υγειονομικός υπάλληλος χορηγεί εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας σε ένα παιδί σε σχολείο στο Καράτσι του Πακιστάν, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο αριθμός των κρουσμάτων πολιομυελίτιδας παγκοσμίως έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 99% σε μόλις 35 χρόνια, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), γεγονός που αποτελεί ορόσημο για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Στη δεκαετία του 1980, περίπου 350.000 παιδιά ετησίως έμεναν παράλυτα από πολιομυελίτιδα – ένας αριθμός που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 50, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος απέδωσε τη μείωση αυτή στη μαζική διάθεση εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας.

Σημαντικό όμως να σημειωθεί ότι τα ποσοστά εμβολιασμού μειώνονται σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Ευρώπη και στο Αφγανιστάν, όπου η απαγόρευση του εμβολιασμού κατ'οίκον είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά να μην εμβολιαστούν.

Χαιρετίζοντας τα στοιχεία, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, προέτρεψε τις χώρες να «ολοκληρώσουν το έργο κατά της πολιομυελίτιδας».

«Πριν από δεκαετίες, ο κόσμος ξεπέρασε τα γεωπολιτικά και γεωγραφικά εμπόδια για να εξαλείψει την ευλογιά», είπε. «Ας κάνουμε το ίδιο και για την πολιομυελίτιδα».

Με πληροφορίες από Positive.News