Η ουλίτιδα μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η νέα επιστημονική δήλωση παρουσιάζει νέα δεδομένα που υποστηρίζουν τη συσχέτιση μεταξύ της περιοδοντικής νόσου και της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου

Newsbomb

ΥΓΕΙΑ
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα που δείχνουν ότι η ουλίτιδα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου, της κολπικής μαρμαρυγής, της καρδιακής ανεπάρκειας και των καρδιομεταβολικών παθήσεων. Αυτό επισημαίνεται σε επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Circulation.

Υπολογίζεται ότι η περιοδοντίτιδα επηρεάζει πάνω από το 40% των ενηλίκων ηλικίας άνω των 30 ετών στις ΗΠΑ. Το πρώιμο στάδιο είναι η ουλίτιδα που αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα. Το πιο προχωρημένο στάδιο σοβαρής περιοδοντίτιδας περιλαμβάνει εκτεταμένη βλάβη στα οστά που στηρίζουν τα δόντια και απώλεια δοντιών. Η περιοδοντίτιδα είναι πιο συχνή σε άτομα με κακή στοματική υγιεινή και άλλους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το υπερβολικό βάρος, ο διαβήτης και το κάπνισμα.

Η νέα επιστημονική δήλωση παρουσιάζει νέα δεδομένα που υποστηρίζουν τη συσχέτιση μεταξύ της περιοδοντικής νόσου και της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD) και επικαιροποιεί την αντίστοιχη επιστημονική δήλωση του 2012. Η ASCVD, η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, προκαλείται από τη συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες και περιλαμβάνει παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η περιφερική αρτηριακή νόσος και το ανεύρυσμα αορτής.

Παρόλο που η περιοδοντίτιδα και η ASCVD έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει ανεξάρτητη συσχέτιση μεταξύ των δύο παθήσεων. Πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί που συνδέουν την περιοδοντίτιδα με κακά καρδιαγγειακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν άμεσες οδούς σύνδεσης, όπως βακτήρια στο αίμα και αγγειακές λοιμώξεις, καθώς και έμμεσες οδούς, όπως η χρόνια συστηματική φλεγμονή.

Η αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία της ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει το φορτίο των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

«Το στόμα και η καρδιά σας συνδέονται», δηλώνει ο πρόεδρος της συγγραφικής ομάδας της επιστημονικής δήλωσης, Άντριου Τραν, παιδοκαρδιολόγος και διευθυντής του προγράμματος προληπτικής καρδιολογίας στο Nationwide Children's Hospital στο Οχάιο. «Η ουλίτιδα και η κακή στοματική υγιεινή μπορούν να επιτρέψουν στα βακτήρια να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας φλεγμονή που μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Το βούρτσισμα, το οδοντικό νήμα και οι τακτικοί οδοντιατρικοί έλεγχοι δεν αφορούν μόνο ένα υγιές χαμόγελο, αποτελούν σημαντικό μέρος της προστασίας της καρδιάς σας», προσθέτει.

Δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι η περιοδοντική θεραπεία θα βοηθήσει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Πάντως, οι θεραπείες που μειώνουν την έκθεση σε φλεγμονή φαίνεται να συμβάλλουν στην πρόληψη και τη βελτιωμένη διαχείριση της ASCVD. Άτομα με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου θεωρείται ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο και μπορούν να επωφεληθούν από τακτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους και στοχευμένη περιοδοντική φροντίδα για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής. Προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το συχνότερο βούρτσισμα των δοντιών σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ASCVD για όλη τη δεκαετία (13,7% κίνδυνος εμφάνισης για βούρτσισμα μία φορά την ημέρα ή λιγότερο και 7,35% για βούρτσισμα τρεις ή περισσότερες φορές την ημέρα) και μειωμένους δείκτες φλεγμονής.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

