Φυματίωση: 440 κρούσματα στην Ελλάδα σε ένα χρόνο - Παραμένει η πιο θανατηφόρα λοίμωξη παγκοσμίως

Σημαντική μείωση κατά 19,2% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ωστόσο η φυματίωση δεν έχει εξαλειφθεί στη χώρα μας 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Bigstock
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η φυματίωση είναι ακόμη εδώ, δεν κάνει διακρίσεις και αφορά εξίσου τον γηγενή πληθυσμό, όσο και άτομα γεννημένα στο εξωτερικό», τόνισε ο πνευμονολόγος – φυματιολόγος Χαράλαμπος Μόσχος, Συντονιστής Διευθυντής του Αντιφυματικού Τμήματος-Μονάδας Ανθεκτικής Φυματίωσης στο νοσοκομείο «Σωτηρία», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.

Η Ομάδα Εργασίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) για τη φυματίωση, διοργάνωσε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, συμβολική εκδήλωση στο Μουσείο του νοσοκομείου «Σωτηρία», το οποίο αποτελεί το πρώτο ιατρικό μουσείο στην Ελλάδα, αφιερωμένο στην ιστορία της φυματίωσης και τον αντιφυματικό αγώνα.

Μουσείο φυματίωσης - Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Μουσείο του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΕΠΕ

Τα τελευταία συγκεντρωτικά επιδημιολογικά δεδομένα για τη χώρα μας αφορούν το 2024 και δείχνουν 440 καταγεγραμμένα κρούσματα. «Αν και ο αριθμός αυτός υποδηλώνει μια ενθαρρυντική μείωση της τάξης του 19,2% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύει πως η νόσος δεν έχει εξαλειφθεί» διευκρίνισε ο κ. Μόσχος.

«Η ενεργητική αναζήτηση και η πρώιμη διάγνωση μέσω στοχευμένου ελέγχου, η βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης, η εξασφάλιση φαρμακευτικής επάρκειας, καθώς και η δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τον περιορισμό και τον έλεγχο της νόσου» πρόσθεσε.

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

ΕΠΕ

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι υπεύθυνες της Ομάδας Εργασίας της ΕΠΕ, Αγγελική Λουκέρη και Μαρία Σιωνίδου, επισήμαναν ότι «η επένδυση στη θεραπεία της φυματίωσης δεν αποτελεί μόνο μέτρο δημόσιας υγείας, αλλά πολιτική στρατηγική και οικονομική επιλογή».

«Η ταχεία διάθεση καινοτόμων διαγνωστικών εργαλείων, η διασφάλιση συνεχούς πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η πολυτομεακή συνεργασία των φορέων με επίκεντρο τον άνθρωπο, αποτελούν καθοριστικά βήματα για την εξάλειψη της φυματίωσης και την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμών» πρόσθεσαν.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Μαρτίου, επειδή αυτή την ημέρα το 1882, ο Γερμανός γιατρός, και μετέπειτα νομπελίστας, Ρόμπερτ Κοχ ανακοίνωσε στην επιστημονική κοινότητα την ανακάλυψη του βακτηρίου που προκαλεί τη νόσο, θέτοντας τον θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια εύρεσης αποτελεσματικής θεραπείας.

Συνολικά, από το 2000, έχουν διασωθεί 83 εκατομμύρια ζωές ασθενών με φυματίωση. Παρά την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών σήμερα, η φυματίωση παραμένει η πιο θανατηφόρα λοίμωξη παγκοσμίως, πλήττοντας κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2024 καταγράφηκαν 10,7 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 1,23 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως.

Σχόλια
