10 παθήσεις που συνδέονται με την στένωση αορτής

Η αορτική στένωση είναι μια στένωση της αορτικής βαλβίδας της καρδιάς, η οποία δυσκολεύει το αίμα να φύγει από την καρδιά και να φτάσει στο σώμα.

Συχνά αναπτύσσεται αργά και παρατηρείται συνήθως μαζί με άλλες καρδιακές, μεταβολικές και αγγειακές παθήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν τη διάγνωση, τα συμπτώματα και τις αποφάσεις θεραπείας.

Γιατί άλλες παθήσεις συνδέονται με την αορτική στένωση;

Η αορτική στένωση μπορεί να αναπτυχθεί από συσσώρευση ασβεστίου λόγω ηλικίας, συγγενών διαφορών στις βαλβίδες ή παρελθούσας φλεγμονώδους βλάβης στις καρδιακές βαλβίδες. Αλλά η πάθηση μοιράζεται επίσης οδούς κινδύνου με αρκετές χρόνιες ασθένειες, όπως φλεγμονή, υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, νεφρική δυσλειτουργία και αγγειακή γήρανση.

Αυτές οι παθήσεις δεν «προκαλούν» όλες άμεσα αορτική στένωση. Κάποιες αυξάνουν τον κίνδυνο, κάποιες επιταχύνουν την εξέλιξη και κάποιες συνήθως συνυπάρχουν, επειδή επηρεάζουν το ίδιο καρδιαγγειακό σύστημα.

10 παθήσεις που συνδέονται με τη στένωση της αορτής

Πάθηση Πώς συνδέεται Γιατί έχει σημασία 1 Στεφανιαία νόσος Μοιράζεται παράγοντες κινδύνου όπως η ηλικία, η χοληστερόλη, ο διαβήτης και η υπέρταση Μπορεί να αυξήσει τον πόνο στο στήθος, τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και την πολυπλοκότητα της θεραπείας 2 Υπέρταση Αυξάνει το φορτίο πίεσης στην καρδιά Μπορεί να επιδεινώσει την πίεση στην αριστερή κοιλία 3 Καρδιακή ανεπάρκεια Η σοβαρή στένωση της αορτής μπορεί να αποδυναμώσει την καρδιά με την πάροδο του χρόνου Η δύσπνοια, το πρήξιμο και η κόπωση μπορεί να σηματοδοτούν προχωρημένη νόσο 4 Διαβήτης Συνδέεται με αγγειακή φλεγμονή και αλλαγές στις βαλβίδες που σχετίζονται με το ασβέστιο Μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και να περιπλέξει τα αποτελέσματα 5 Χρόνια νεφρική νόσος Η ανισορροπία μετάλλων και η αγγειακή ασβεστοποίηση μπορεί να επηρεάσουν τις βαλβίδες Συχνά συνδέεται με ταχύτερη καρδιαγγειακή βλάβη 6 Παχυσαρκία Αυξάνει την αρτηριακή πίεση, τη φλεγμονή και την μεταβολική καταπόνηση Μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα και να δυσκολέψει τη διάγνωση 7 Υψηλή χοληστερόλη Συμβάλλει στην αθηροσκλήρωση και μπορεί να επικαλύπτεται με τις οδούς ασβεστοποίησης των βαλβίδων Συχνά εμφανίζεται παράλληλα με τη στεφανιαία νόσο 8 Ρευματική καρδιοπάθεια Ο παλαιότερος ρευματικός πυρετός μπορεί να πληγώσει τις καρδιακές βαλβίδες Λιγότερο συχνή σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική παγκοσμίως 9 Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Μια συγγενής βαλβίδα με δύο πτερύγια αντί για τρία Μπορεί να οδηγήσει σε προηγούμενη αορτική στένωση, μερικές φορές δεκαετίες νωρίτερα 10 Αορτικό ανεύρυσμα Ιδιαίτερα σημαντικό σε άτομα με δίπτυχη αορτική βαλβίδα Απαιτείται παρακολούθηση επειδή η ίδια η αορτή μπορεί να διευρυνθεί

Ποιοι σύνδεσμοι είναι πιο σημαντικοί κλινικά;

Οι πιο σημαντικές καταστάσεις είναι εκείνες που αλλάζουν τον κίνδυνο και τον σχεδιασμό θεραπείας. Η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και η χρόνια νεφρική νόσος μπορούν να κάνουν την αορτική στένωση πιο επικίνδυνη και να επηρεάσουν το αν ένα άτομο είναι υποψήφιο για αντικατάσταση βαλβίδας ή διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας.

Η δίπτυχη αορτική βαλβίδα είναι επίσης σημαντική, επειδή μπορεί να προκαλέσει αορτική στένωση σε νεότερη ηλικία από την τυπική βαλβιδοπάθεια, η οποία σχετίζεται με την ηλικία. Μπορεί επίσης να συνδέεται με τη διεύρυνση της αορτής, η οποία χρειάζεται ξεχωριστή παρακολούθηση.

Ποια συμπτώματα πρέπει να ΜΗΝ υποτιμώνται;

Η αορτική στένωση μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα νωρίς. Όταν γίνει πιο σοβαρή, τα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πόνο ή πίεση στο στήθος

Δύσπνοια

Τάσεις λιποθυμίας

Ασυνήθιστη κόπωση

Ζάλη

Αίσθημα παλμών

Πρήξιμο στους αστραγάλους ή τα πόδια

Τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, επειδή η σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή χωρίς έγκαιρη θεραπεία.

Πώς παρακολουθείται η αορτική στένωση;

Το ηχοκαρδιογράφημα είναι η κύρια εξέταση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. Οι γιατροί μπορούν επίσης να ελέγξουν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, τη νεφρική λειτουργία, την κατάσταση του διαβήτη και τυχόν σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας.

Η διαχείριση των συνδεδεμένων παθήσεων έχει σημασία. Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης, του διαβήτη και του νεφρικού κινδύνου συνήθως δεν μπορεί να αντιστρέψει μια στένωση βαλβίδας, αλλά μπορεί να μειώσει τη συνολική καρδιαγγειακή καταπόνηση και να βελτιώσει την ετοιμότητα για θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να προληφθεί η αορτική στένωση;

Όχι πάντα. Οι συγγενείς διγλώχινες βαλβίδες και άλλες αλλαγές στις βαλβίδες που σχετίζονται με την ηλικία δεν μπορούν να προληφθούν πλήρως, αλλά η διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης, του διαβήτη και της υγείας των νεφρών μπορεί να μειώσει τον ευρύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Απαιτεί πάντα η αορτική στένωση χειρουργική επέμβαση;

Όχι. Οι ήπιες ή μέτριες περιπτώσεις μπορεί απλά να παρακολουθούνται. Η σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση συχνά απαιτεί αντικατάσταση βαλβίδας ή διαδικασία με καθετήρα.

Μπορεί η αορτική στένωση να εκληφθεί εσφαλμένα ως φυσιολογική γήρανση;

Ναι. Η κόπωση, η δύσπνοια και η μειωμένη ικανότητα άσκησης μπορεί να θεωρηθούν ως γήρανση, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Πρέπει να ελέγχονται και τα μέλη της οικογένειας εάν κάποιος έχει δίπτυχη αορτική βαλβίδα;

Συχνά, ναι. Η αορτική στένωση μπορεί να υπάρχει σε οικογένειες, επομένως οι συγγενείς μπορεί να συμβουλευτούν να υποβληθούν σε σχετική εξέταση.

Συμπέρασμα

Η αορτική στένωση σπάνια υπάρχει μεμονωμένα. Η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια, ο διαβήτης, η χρόνια νεφρική νόσος, η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερόλη, οι ρευματικές καρδιοπάθειες, η αορτική βαλβίδα και το αορτικό ανεύρυσμα μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο, την εξέλιξη ή τη φροντίδα.

Η αναγνώριση αυτών των συνδέσεων βοηθά τους κλινικούς ιατρούς να παρακολουθούν την καρδιά πιο προσεκτικά και βοηθά τους ασθενείς να κατανοήσουν γιατί η διαχείριση της συνολικής καρδιαγγειακής υγείας είναι σημαντική, ακόμα και όταν το κύριο πρόβλημα είναι «απλά» μια πιο στενή βαλβίδα.

Πηγές:

healthline.com

heart.org

mayoclinic.org

clevelandclinic.org

sciencedirect.com