Έτσι θα πετύχετε ύφεση στον διαβήτη τύπου 2

Ύφεση διαβήτη τύπου 2: Τι λειτουργεί, τι όχι και πώς να ξεκινήσετε με ασφάλεια.

Ο διαβήτης τύπου 2 συνήθως δεν μπορεί να «θεραπευτεί» με την μόνιμη έννοια, αλλά μερικές φορές μπορεί να εισέλθει σε ύφεση.

Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα επιστρέφουν κάτω από το εύρος σακχάρου που ορίζεται σαν διαβήτης χωρίς την ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή να πέσει η γλυκόζη, αν και η συνεχής παρακολούθηση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη.

Τι σημαίνει ύφεση του διαβήτη τύπου 2;

Η ύφεση διαφέρει από τη θεραπεία. Ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να γίνει «ανενεργός» για ένα χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να επιστρέψει εάν ανακτηθεί το βάρος, αν η αντίσταση στην ινσουλίνη επιδεινωθεί ή αν το πάγκρεας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες σε ινσουλίνη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί γιατροί προτιμούν την λέξη «ύφεση» αντί για «αντιστροφή». Δίνει ένα πιο ακριβές μήνυμα: η βελτίωση είναι εφικτή, αλλά η πάθηση εξακολουθεί να χρειάζεται μακροπρόθεσμη προσοχή.

Ποιος είναι πιο πιθανό να επιτύχει ύφεση;

Η ύφεση είναι πιο πιθανή όταν ο διαβήτης τύπου 2 διαγνωστεί νωρίς και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ξεκινούν πριν από την μακροπρόθεσμη βλάβη στα βήτα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη.

Επίσης, είναι πιο εφικτό για άτομα που μπορούν να χάσουν με ασφάλεια το υπερβολικό σωματικό λίπος, ειδικά το λίπος που αποθηκεύεται γύρω από το ήπαρ και το πάγκρεας. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να βοηθήσει το σώμα να διαχειριστεί το σάκχαρο στο αίμα πιο αποτελεσματικά.

Τα καλύτερα μέτρα για να μπει σε ύφεση ο διαβήτης τύπου 2

1. Χάστε βάρος εάν χρειάζεται

Η απώλεια βάρους είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες που συνδέονται με την ύφεση. Ακόμα και η απώλεια περίπου 10% του σωματικού βάρους μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά για ορισμένα άτομα.

Στόχος δεν είναι η γρήγορη, μη βιώσιμη δίαιτα. Είναι η απώλεια βάρους που μπορεί να διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου.

2. Κινηθείτε τακτικά

Η σωματική δραστηριότητα βοηθά τους μύες να χρησιμοποιούν τη γλυκόζη πιο αποτελεσματικά και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Ένας πρακτικός στόχος είναι περίπου 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας την εβδομάδα, όπως γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία ή κολύμπι.

Η προσθήκη προπόνησης ενδυνάμωσης μπορεί επίσης να βοηθήσει, επειδή ο μυϊκός ιστός παίζει σημαντικό ρόλο στη χρήση γλυκόζης.

3. Ετοιμάστε γεύματα γύρω από φυτικές ίνες και πρωτεΐνες

Ένα διατροφικό πρότυπο φιλικό προς τον διαβήτη δεν χρειάζεται να είναι ακραίο. Συνήθως σημαίνει να επιλέγετε περισσότερα:

  • Μη αμυλούχα λαχανικά
  • Φασόλια και φακές
  • Δημητριακά ολικής αλέσεως
  • Ψάρια
  • Αυγά
  • Άπαχες πρωτεΐνες
  • Φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες
  • Ξηροί καρποί και σπόροι

Σημαίνει, επίσης, την μείωση της συχνής πρόσληψης ζαχαρούχων ποτών, γλυκών, υπερεπεξεργασμένων τροφών, επεξεργασμένων υδατανθράκων και μεγάλων μερίδων κορεσμένων λιπαρών.

4. Κάντε εξετάσεις νωρίς και παρακολουθείτε την πρόοδό σας

Η έγκαιρη διάγνωση έχει σημασία. Εάν το σάκχαρο στο αίμα αυξάνεται, η έγκαιρη δράση δίνει στον οργανισμό καλύτερες πιθανότητες να ανταποκριθεί.

Η εξέταση A1C (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) χρησιμοποιείται συνήθως για την παρακολούθηση του μακροπρόθεσμου ελέγχου του σακχάρου στο αίμα. Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται παρακολούθηση κάθε λίγους μήνες, ενώ κάνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής ή στη φαρμακευτική αγωγή.

5. Φαρμακευτική αγωγή όταν χρειάζεται

Η ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτυχία. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να επιτύχουν ύφεση μόνο μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, επειδή η γενετική, η ηλικία, η διάρκεια του διαβήτη και η λειτουργία των βήτα κυττάρων παίζουν ρόλο.

Η φαρμακευτική αγωγή, οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 ή η χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένα άτομα, ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό και τον κίνδυνο.

Μπορεί να διαρκέσει η ύφεση;

Ναι, αλλά εξαρτάται από την μακροπρόθεσμη συνέπεια. Η ύφεση μπορεί να τερματιστεί εάν οι παλιές συνήθειες επιστρέψουν ή το βάρος ανακτηθεί

Η πιο επιτυχημένη προσέγγιση συνήθως δεν είναι μια σύντομη «δίαιτα για τον διαβήτη», αλλά ένα βιώσιμο πρότυπο που υποστηρίζει το βάρος, την κίνηση, τον ύπνο, την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο διαβήτης τύπου 2 να επανέλθει μετά την ύφεση;

Ναι. Η ύφεση μπορεί να τερματιστεί, γι' αυτό και οι τακτικοί έλεγχοι σακχάρου στο αίμα παραμένουν σημαντικοί.

Είναι εφικτή η ύφεση μετά από πολλά χρόνια διαβήτη;

Μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά όχι πάντα αδύνατο. Η μεγαλύτερη διάρκεια του διαβήτη συνήθως μειώνει τις πιθανότητες, επειδή τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη θα έχουν υποστεί μεγαλύτερη βλάβη.

Είναι απαραίτητη μια δίαιτα πολύ χαμηλών θερμίδων;

Όχι για όλους. Ορισμένα δομημένα προγράμματα χρησιμοποιούν σημαντική μείωση θερμίδων, αλλά θα πρέπει να επιβλέπονται από ιατρική άποψη.

Συμπέρασμα

Ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί μερικές φορές να εισέλθει σε ύφεση, ειδικά όταν αντιμετωπίζεται έγκαιρα και το υπερβολικό βάρος μειώνεται με ασφάλεια. Τα πιο αποτελεσματικά βήματα είναι η διαρκής απώλεια βάρους, η τακτική άσκηση, τα ισορροπημένα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, η έγκαιρη παρακολούθηση και η κατάλληλη ιατρική υποστήριξη.

Το βασικό μήνυμα είναι ελπιδοφόρο, αλλά ρεαλιστικό: η ύφεση είναι εφικτή για ορισμένους ανθρώπους, αλλά απαιτεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, όχι μια προσωρινή λύση.

Πηγές:
clevelandclinic.org
diabetes.org.uk
nih.gov

